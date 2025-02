La XII Gala de las Top 100 se vuelca con Valencia con Cruz Sánchez de Lara y Hortensia Roig: "En cada hogar de la dana hay una líder"

Hay historias que empiezan escribiéndose en la noche de domingo en los jardines de la Plaza de Oriente, ahora que el frío no agrede, ahora que se ensancha la tarde, ahora que nos empieza a tirar los tejos la primavera.

Hay historias que empiezan escribiéndose en la XII Gala de las Top 100 mujeres líderes, en el corazón del Teatro Real, rojo y dorado, épico y misterioso como su ascensor sin planta quinta: una velada luminosa fruto de la pasión y la generosidad de la vicepresidenta de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, que un año más se ha volcado en cuerpo, alma y cerebro y en la celebración del talento femenino. Hay mucho que festejar. Cada vez pedimos menos perdón. Cada vez pedimos menos permiso. Cada vez somos más conscientes de que tenemos que ser nosotras el cambio que queremos ver el mundo.

Cada vez tenemos más claro que "ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie”, como dijo Emily Dickinson. Por eso éste, más que nunca, y bajo los nubarrones de misoginia que se avecinan en el marco internacional, es el tiempo de levantarse. Eso sí: las mujeres rabiosamente fuertes hablan de sus derechos, sí, pero también de sus responsabilidades.

Por eso, quizá, lo más medular que hemos entendido en esta gala es que de la conducta de cada una depende el destino de todos, y que, como decía Einstein, aquellos que tienen el privilegio de saber, también tienen la obligación de actuar. La excelencia de nuestras mejores líderes ha de traducirse también en una mayor apuesta, desde su brillantez y su grandeza moral, por la vida de todos. Ser mujer es mirar alrededor y atender a lo vulnerable. Nos sentimos vertebradas por la catástrofe de la dana, por el dolor de Valencia: si ella sufre, sangramos todos.

Cruz Sánchez de Lara en la XII Gala de las Top 100.

Así lo expresó Sánchez de Lara, elegante y hermosa con un vestido de Nacho Aguayo y el equipo de Pedro del Hierro en negro por el respeto y luto por las víctimas… pero trufado de una capa blanca y plata de la esperanza en jacquard valenciano. Se refirió a la alegría y emoción de las premiadas, pero con una especialmente en la cabeza: la única que le pidió ayuda. "Y no fue una petición cualquiera. Fue un SOS. Un grito con voz pausada que vino de quien menos esperaba yo que me lanzara una bengala en la noche".

Esa mujer era Hortensia Roig. Esa mujer que le pidió algo que no era para ella, sino que era para su tierra valenciana y su gente. "Dijiste simplemente: "SOS. No nos olvidéis", recordó Cruz, tragando saliva emocionada, asegurando que su causa es nuestra causa. "Hortensia me pidió que, entre todas, desde nuestras posiciones de liderazgo, nos comprometamos a reconstruir su tierra. No hablo solo de las políticas, que también, porque hoy están aquí mujeres que tienen en su mano la gestión de recursos, como la Ministra de Defensa, la vicepresidenta de la Generalitat o la alcaldesa de Valencia. Más allá de vuestra ideología, invocamos vuestra eficacia, vuestras ganas y vuestra capacidad de resolver", apremió.

Y continuó: "Hay ejemplos que me han inspirado mucho desde aquel fatídico 29 de octubre, que por cierto viví en directo en Antena 3, en el programa de Sonsoles: querida jefa, felicidades por la lección que nos diste ese día", guiñó a la mítica presentadora y Premio Planeta, que también se había unido a la celebración coral.

"La foto de Su Majestad La Reina, otra de nuestras Top Honorarias, simboliza el liderazgo al frente de las instituciones: el gesto compungido, las lágrimas contenidas, el barro en la cara. Otro ejemplo presente es la presidenta de la Asociación de Guardias Civiles Retirados, que ha ido puerta por puerta viendo qué hacía falta en cada casa. Y Cristina Oria, a quien he visto trabajar incansable en World Central Kitchen. Pero todas y cada una de vosotras sois conscientes de lo que habéis hecho y sobre todo de lo que podéis hacer", sonrió.

El mensaje fundamental de la noche ha sido más claro y poderoso que nunca: "SOS". Subraya Sánchez de Lara que "en cada hogar afectado hay una líder de su propia reconstrucción y nosotras podemos marcar la diferencia. Ese es el verdadero liderazgo. No el que se fotografía, sino el que deja huella en la vida de los otros".

Instó así a "generar una cadena de liderazgo femenino para contribuir a la reconstrucción" y a llevar "esta misión con orgullo". No es fácil, pero es bello: se trata de lograr, entre todos, que Valencia sea de nuevo la tierra del sol, no la del barro. Y ese compromiso van a liderarlo las Top 100. Empezando, por ejemplo, por Pilar Mateo, la revolucionaria científica y empresaria valenciana, que también salió al escenario a concienciar.

"Nuestra Top Honoraria es una de las damnificadas por la maldita DANA. Ella coordinará los beneficios del proyecto solidario BY-By de Pdh con la venta de las capas como las que ella lleva", subrayó Cruz, antes de preguntar "¿quién se suma conmigo a la reconstrucción?". Entonces se levantaron, como en una ola legendaria, todas las manos de las butacas del Teatro Real. Hortensia recibió ese gesto con profunda emoción y agradecimiento. "No lo olvidaremos jamás".