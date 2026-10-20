Una campaña para continuar avanzando en las investigaciones para frenar la enfermedad. Cedida

Slowlove y City Confidential se suman a la lucha contra el cáncer de mama con una bandana solidaria

Hay accesorios que completan un estilismo y otros que, además, llevan detrás una causa. Este otoño, Slowlove y City Confidential vuelven a unir fuerzas con Bandú, una bandana solidaria creada para apoyar la investigación contra el cáncer de mama.

La iniciativa coincide con el mes de sensibilización sobre esta enfermedad y recupera una colaboración que ambas marcas ya habían desarrollado anteriormente. En esta ocasión, han elegido un complemento sencillo y versátil con el que acercar la campaña a un público amplio y convertir cada compra en una aportación directa a la investigación.

Bandú tiene un precio de 20 euros y los beneficios obtenidos con su venta se destinarán íntegramente a la Fundación Contigo Contra el Cáncer de la Mujer, dedicada a impulsar proyectos científicos relacionados con los tumores que les afectan a ellas. Quienes quieran colaborar sin adquirir la pieza pueden hacerlo también mediante un ticket solidario de 10 euros.

Una propuesta que utiliza la moda como punto de encuentro, pero que tiene su verdadero sentido fuera de ella. La intención no es únicamente lanzar un nuevo accesorio, sino aprovechar la comunidad construida alrededor de ambas para dar visibilidad a una causa que necesita recursos constantes para continuar avanzando.

Parte del 'bando'

El propio nombre resume el espíritu de la campaña. Bandú juega con la palabra bando, entendida como una forma de reunir bajo una misma finalidad a quienes quieren apoyar el progreso de la investigación.

Diseñada conjuntamente por City Confidential y Slowlove, está pensada para incorporarse con facilidad a diferentes estilismos. Puede llevarse anudada al cuello, en el cabello o incluso como detalle en un bolso, convirtiéndose en la pieza visible de una iniciativa cuyo objetivo está lejos de lo puramente estético.

Esa versatilidad permite además que cada persona la haga suya. No existe una única manera de llevarla, del mismo modo que tampoco hay una sola forma de colaborar. La pieza funciona así como un pequeño símbolo reconocible de quienes deciden sumarse a la propuesta.

Llevar Bandú es también un manifiesto. Cedida

La colaboración encaja con el universo que la marca ha ido construyendo desde su nacimiento en 2015. La firma, dirigida creativamente por Sara Carbonero e Isabel Jiménez, ha acompañado sus colecciones con proyectos relacionados con la cultura, el estilo de vida y la comunidad, ampliando su identidad más allá de las prendas de cada temporada.

Durante los días 19, 20 y 21 de octubre, Slowlove ofrece además gastos de envío gratuitos para facilitar la participación en la iniciativa.

Una colaboración 'Brava'

No es la primera vez que las dos casas trabajan juntas por esta causa. En 2021 lanzaron Brava, un collar solidario de doble cadena que llevaba grabada precisamente esa palabra como mensaje central.

La respuesta fue inmediata: las 3.765 unidades disponibles se agotaron en apenas dos días y la acción permitió recaudar 51.000 euros, destinados también a Fundación Contigo.

Lo mejor del modelo es que es multiposición: puedes llevarlo en la cabeza, al cuello, adornando la muñeca, en el bolso o incluso en la cintura, como en la imagen. Cedida

Cinco años después, Bandú retoma aquella colaboración con un diseño diferente y un mensaje centrado en la unión. Si Brava hablaba de valentía, esta nueva pieza pone el acento en la fuerza colectiva y en la posibilidad de contribuir a través de un gesto cotidiano.

La continuidad entre ambos proyectos demuestra igualmente cómo un complemento puede convertirse en un canal para mantener viva una conversación más amplia. No se trata únicamente de visibilizar la enfermedad durante unas semanas, sino de conseguir que esa atención tenga una traducción concreta en fondos destinados a la investigación.

City Confidential lleva además años desarrollando propuestas vinculadas a la lucha contra el cáncer de mama. Desde 2017, sus distintas acciones solidarias han permitido recaudar más de 230.000 euros para apoyar diferentes proyectos científicos.

Cada Bandú cuenta

La cuantía obtenida con la campaña irá destinada al trabajo de Fundación Contigo, que desarrolla e impulsa estudios centrados en distintos tipos de cáncer de la mujer.

Entre sus líneas de trabajo se encuentran proyectos relacionados con la detección precoz, la medicina personalizada y nuevas estrategias de tratamiento.

En el ámbito del cáncer de mama, la organización participa en investigaciones sobre tumores triple negativo y HER2 positivo, respuesta a la inmunoterapia y herramientas destinadas a conocer mejor el riesgo de desarrollar la patología.

Es precisamente en este punto donde Bandú deja de ser simplemente una bandana. El dinero recaudado contribuye a respaldar apuestas que necesitan financiación para seguir estudiando la enfermedad, comprender mejor sus diferentes variantes y avanzar hacia terapias cada vez más precisas.

Cada compra es una gran aportación. Cedida

La campaña recuerda además que detrás de las grandes cifras existen investigadores, pacientes y familias para quienes cada avance puede marcar una diferencia. Y que las aportaciones individuales, por pequeñas que parezcan, adquieren otra dimensión cuando se unen a las de miles de personas.

Slowlove y City Confidential recuperan así una fórmula que ya demostró su capacidad de movilización con Brava y la adaptan ahora a un nuevo accesorio. Una pieza sencilla, reconocible y fácil de incorporar al día a día que convierte la moda en una vía para colaborar.

Porque esta vez lo importante no está únicamente en cómo se lleva Bandú, sino en qué representa llevarla: formar parte de un mismo bando y sumar apoyos para que la investigación contra el cáncer de mama continúe avanzando.