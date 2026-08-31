Hoss Intropia viste el otoño de bordados, estampados, diseños artesanales y color

Hay detalles que parecen reservados para una ocasión señalada, pero Hoss Intropia quiere llevarlos también al día a día. La firma presenta la primera parte de su colección de otoño 2026.

Se trata de una propuesta en la que los bordados, los estampados, las texturas y el trabajo artesanal vuelven a convertirse en sus principales señas de identidad.

La nueva temporada parte de una idea sencilla: vestir de forma cómoda no tiene por qué significar renunciar a una imagen cuidada. Por eso, la colección combina siluetas relajadas con acabados más elaborados y traslada recursos tradicionalmente asociados a prendas especiales a piezas pensadas para formar parte del armario cotidiano.

Los bordados aparecen sobre blusas y chaquetas, mientras que las aplicaciones de cuentas aportan relieve y un punto de brillo a diseños de líneas más informales. El denim también gana protagonismo en camisas y pantalones que se mezclan con tejidos fluidos, creando conjuntos fáciles de llevar sin perder el carácter de la firma.

Cojunto denim y kimono Cedida

Para los momentos que piden un estilismo destacado, Hoss Intropia incorpora bordados, kimonos y cortes envolventes. Son diseños que mantienen ese equilibrio entre comodidad y detalle y que permiten pasar de una propuesta relajada a otra más sofisticada sin abandonar el mismo lenguaje estético.

Los estampados son otro de los grandes protagonistas del otoño. Las flores continúan presentes más allá de los meses cálidos y conviven con rayas y composiciones geométricas que aparecen tanto en vestidos como en conjuntos pensados para ocasiones especiales.

A ellos se suman motivos ornamentales sobre tejidos trabajados y jacquards, ampliando el juego de texturas y superficies. La mezcla de técnicas permite que el componente artesanal no quede reservado únicamente a los looks de evento, sino que se integre también en prendas más fáciles de incorporar a la rutina.

Vestidos estampados. Cedida

El cambio de estación tampoco obliga a despedirse del color. La paleta combina tonos tierra, marrones, grises y burdeos con rosas empolvados, verdes suaves, lavandas y azules denim. El resultado son contrastes que aportan luminosidad a las bases más profundas propias de los meses de otoño.

Camisa roja y blusa estampada Cedida

Con esta colección, Hoss Intropia vuelve a apoyarse en los elementos que hacen reconocible su identidad: el bordado, el estampado, el color y el gusto por los acabados trabajados.

Una propuesta que demuestra que las señas de una marca no siempre necesitan un logotipo visible y que también pueden reconocerse en la forma de trabajar una textura, combinar un estampado o cuidar un detalle.