Hoss Intropia viste el otoño de bordados, estampados, diseños artesanales y color
La firma traslada sus códigos para el día a día con prendas fluidas, denim y detalles especiales.
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Hay detalles que parecen reservados para una ocasión señalada, pero Hoss Intropia quiere llevarlos también al día a día. La firma presenta la primera parte de su colección de otoño 2026.
Se trata de una propuesta en la que los bordados, los estampados, las texturas y el trabajo artesanal vuelven a convertirse en sus principales señas de identidad.
La nueva temporada parte de una idea sencilla: vestir de forma cómoda no tiene por qué significar renunciar a una imagen cuidada. Por eso, la colección combina siluetas relajadas con acabados más elaborados y traslada recursos tradicionalmente asociados a prendas especiales a piezas pensadas para formar parte del armario cotidiano.
Los bordados aparecen sobre blusas y chaquetas, mientras que las aplicaciones de cuentas aportan relieve y un punto de brillo a diseños de líneas más informales. El denim también gana protagonismo en camisas y pantalones que se mezclan con tejidos fluidos, creando conjuntos fáciles de llevar sin perder el carácter de la firma.
Para los momentos que piden un estilismo destacado, Hoss Intropia incorpora bordados, kimonos y cortes envolventes. Son diseños que mantienen ese equilibrio entre comodidad y detalle y que permiten pasar de una propuesta relajada a otra más sofisticada sin abandonar el mismo lenguaje estético.
Los estampados son otro de los grandes protagonistas del otoño. Las flores continúan presentes más allá de los meses cálidos y conviven con rayas y composiciones geométricas que aparecen tanto en vestidos como en conjuntos pensados para ocasiones especiales.
A ellos se suman motivos ornamentales sobre tejidos trabajados y jacquards, ampliando el juego de texturas y superficies. La mezcla de técnicas permite que el componente artesanal no quede reservado únicamente a los looks de evento, sino que se integre también en prendas más fáciles de incorporar a la rutina.
El cambio de estación tampoco obliga a despedirse del color. La paleta combina tonos tierra, marrones, grises y burdeos con rosas empolvados, verdes suaves, lavandas y azules denim. El resultado son contrastes que aportan luminosidad a las bases más profundas propias de los meses de otoño.
Con esta colección, Hoss Intropia vuelve a apoyarse en los elementos que hacen reconocible su identidad: el bordado, el estampado, el color y el gusto por los acabados trabajados.
Una propuesta que demuestra que las señas de una marca no siempre necesitan un logotipo visible y que también pueden reconocerse en la forma de trabajar una textura, combinar un estampado o cuidar un detalle.