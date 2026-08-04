De la Casa Blanca a tu armario: así encarece la Unión Europea tus compras 'online' en respuesta al 'efecto Trump'

Son las once y media de la noche. Estás en el sofá. Entras en Shein solo para mirar y, 20 minutos después, tienes una blusa, unos pendientes y un vestido en la cesta por menos de 25 euros.

Lo mismo ocurre en Temu, AliExpress o cualquiera de las plataformas que han convertido las compras impulsivas en un deporte digital.

Durante años, la promesa ha sido siempre la misma: más producto, más rápido y más barato. Pero ese modelo está a punto de cambiar.

A partir del 1 de julio de 2026, la Unión Europea empezó a aplicar una nueva tasa a los paquetes de bajo valor procedentes de países extracomunitarios: tres euros para envíos de menos de 150 euros que llegan desde fuera de la UE.

Si un pedido incluye artículos que pertenecen a distintas categorías aduaneras, el recargo puede multiplicarse. Como ejemplo: si llevas una camiseta y un bolso juntos, podrías pagar seis euros extra.

Traducido al lenguaje cotidiano: comprar será más caro, aunque la cifra parezca menor sobre el papel. Puede resultar un incremento pequeño, pero llega en un momento en el que millones de consumidores europeos han incorporado estas plataformas a sus hábitos y el cambio será notable.

No obstante, esta decisión no es exclusivamente europea, detrás de ella hay una historia mucho más grande que mezcla geopolítica, guerra comercial y una batalla económica entre Estados Unidos, China y Europa cuyo último capítulo acaba aterrizando en el armario de cualquier española.

Este gesto tan habitual ahora adquiere un nuevo cariz. andresr iStock

El precio final cambia

Hasta ahora, los pedidos inferiores a 150 euros procedentes de fuera de la UE podían entrar en territorio comunitario sin pagar aranceles, lo que ha sido uno de los motores del éxito de plataformas como Shein o Temu.

Gracias a él, millones de envíos desde fábricas asiáticas podían llegar a este consumidor sin asumir costes adicionales que sí soportan muchos comercios tradicionales.

La consecuencia ha sido una revolución en los hábitos de compra. España se ha convertido en uno de los mercados más importantes para estas propuestas.

Durante los últimos años, Shein, Temu y AliExpress han pasado de ser alternativas ocasionales a formar parte de la rutina de millones de personas. Sin embargo, Bruselas considera que ese sistema ha generado una competencia desigual.

Según la Comisión Europea, el cargo de tres euros a los paquetes pequeños de fuera de la Unión busca reducir la presión sobre las aduanas, equilibrar la competencia con el comercio europeo y mejorar el control de seguridad de los productos.

También tiene un componente medioambiental: se pretende desincentivar el volumen masivo de envíos de bajo coste que alimentan el consumo rápido y aumentan las emisiones y la huella logística.

La cifra de tres euros puede sonar a calderilla. En la práctica, puede alterar la ecuación que ha hecho tan atractivas estas plataformas.

Si tu cesta media ronda los 20-25 euros y suele incluir varias prendas de distintas categorías, el recargo puede suponer un incremento de entre el 10% y el 20%, suficiente, según estudios de comportamiento de consumo, para alterar este tipo de decisiones.

Para las generaciones más jóvenes y sensibles al precio —que son las que más compran aquí—, ese salto transformará un pedido impulsivo en una adquisición mucho menos irresistible.

El efecto Trump

La pregunta es por qué Europa ha decidido actuar ahora. La respuesta empieza a miles de kilómetros de distancia, en Washington. Aunque no es la única razón ni la más directa, desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump ha convertido los aranceles en una de las herramientas centrales de su política económica.

La estrategia consiste en gravar las importaciones extranjeras para proteger a las empresas estadounidenses y reducir la dependencia de las cadenas de suministro internacionales, especialmente las vinculadas a China.

Así, la decisión europea coincide con un contexto de creciente proteccionismo global impulsado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Una parte del aluvión de producto chino de bajo coste que satura los puertos europeos es, según numerosos analistas del sector, mercancía que antes tenía como destino preferente Estados Unidos.

Donald Trump en una comparecencia reciente. EFE

Europa, advierten desde Bruselas, no quiere convertirse en el vertedero de excedente comercial de la guerra entre Washington y Pekín.

La tasa de los tres euros es, en el fondo, un escudo defensivo con el mismo espíritu proteccionista que mueve a Trump, aunque con menos ruido mediático. Por eso la nueva tasa no sólo tiene una dimensión económica. También una lectura geopolítica.

Aunque el discurso europeo sea menos agresivo que el del presidente de Estados Unidos, el objetivo de fondo comparte una lógica similar: proteger el mercado propio frente a una competencia exterior cada vez más intensa.

La diferencia es que, mientras en Estados Unidos la guerra comercial se libra en los despachos de Washington, en Europa acabará reflejándose en la pantalla del móvil justo antes de pulsar el botón de pago.

Moda en alerta

Mientras la consumidora española se prepara para pagar algo más por su pedido de Shein, las marcas patrias libran su propio pulso arancelario, pero en sentido contrario: son ellas las que han tenido que abonar de más para vender en Estados Unidos.

Inditex, el imperio de Amancio Ortega, tiene aproximadamente un 30% de su producción repartida entre Bangladesh, China e India, países que han sufrido de lleno los aranceles impuestos por la Casa Blanca, según el análisis de exposición arancelaria publicado por la firma de inversión XTB.

Eso sí, el grupo gallego ha sabido jugar bien sus cartas: la práctica totalidad de las tiendas de Zara en Estados Unidos están protegidas frente a esta imposición gracias a su estructura de abastecimiento, y el país sólo representa en torno al 9% de las ventas totales del grupo, lo que diluye el golpe.

Mango lo tiene más complicado. La firma catalana ha convertido EEUU en la piedra angular de su expansión internacional, con el objetivo de que sea su principal mercado al cierre de 2026. En los últimos tres años ha abierto casi 60 tiendas en las grandes ciudades americanas.

Daniel López, director de expansión y franquicias de la compañía, aseguraba hace poco que miran el país norteamericano 'con luces largas', más allá de las tensiones comerciales del momento.

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, en la Junta General de Accionistas que se celebró a comienzos del pasado mes de julio. domo fotografia sl Gtres

A todo ello se suma una batalla judicial que sigue abierta. Varias compañías del sector consideran que algunos de los aranceles impuestos por la Administración Trump fueron aplicados de manera irregular y han iniciado acciones legales para reclamar compensaciones.

Para el consumidor europeo, estos conflictos pueden parecer lejanos.

Sin embargo, terminan influyendo en cuestiones tan cotidianas como los costes de producción, la logística internacional o la política de precios de las grandes marcas.

Tu próxima compra

Aquí está la pregunta que de verdad te importa como consumidora: ¿vas a notarlo en tu próxima compra? Dependerá de dónde y de cuánto compres.

La respuesta tiene dos velocidades. La más inmediata y palpable llega por el lado europeo: a partir de julio, cualquier pedido de Shein, Temu o AliExpress será, sencillamente, un poco más caro.

Es un cambio que vas a ver reflejado en tu propia cesta de la compra, sin necesidad de leer ninguna noticia para enterarte.

La segunda vía todavía está en construcción. Si Inditex y Mango terminan absorbiendo parte del sobrecoste arancelario en sus operaciones en Estados Unidos —algo que de momento están intentando evitar—, no sería descartable que ese ajuste acabara fijándose a los precios globales de sus colecciones, incluidas las que llegan a las tiendas españolas.

Hay un tercer efecto que tiene que ver con el reparto del mercado patrio. Si comprar en Shein o Temu se encarece, la lógica del consumo apunta a que una parte de ese gasto puede redirigirse hacia alternativas con presencia física o logística en Europa.

Un pequeño sobrecargo en el precio puede desembocar en un nuevo cambio de los hábitos de consumo. Theerawit Jirattawevut iStock

Es algo que puede suceder desde las propias Zara, Mango, Bershka o Pull&Bear hasta plataformas de segunda mano como Vinted, que llevan tiempo ganando terreno entre el público joven precisamente por ofrecer precios bajos sin depender de envíos intercontinentales.

No es descabellado pensar que la tasa de los tres euros termine siendo, sin pretenderlo, el mejor argumento de venta que han tenido las marcas españolas en años frente a sus rivales asiáticas.

La psicología del consumo demuestra que unos pocos euros adicionales son suficientes para modificar hábitos de compra muy consolidados. Especialmente entre los consumidores más sensibles ante esta cuestión.

¿Adiós al low cost?

Es poco probable que Shein, Temu o AliExpress desaparezcan de la noche a la mañana del radar de los consumidores europeos porque siguen teniendo una enorme ventaja en términos de precio, variedad y velocidad para detectar tendencias. Pero la diferencia respecto a sus competidores podría empezar a estrecharse.

De hecho, algunos analistas consideran que la verdadera competencia de Shein en los próximos años podría no venir de otra plataforma de moda ultrarrápida, sino del mercado de reventa. La generación que convirtió las adquisiciones de 10 euros en una costumbre también es la misma que ha normalizado comprar y vender ropa usada desde una aplicación móvil.

Durante años nos acostumbramos a una paradoja que parecía imposible: que una camiseta pudiera recorrer medio planeta y seguir costando menos que una comida rápida. La nueva tasa europea no acabará con el fenómeno del low cost, pero sí marca el final de una etapa.

Lo que sí es seguro es que este mapa que has conocido hasta ahora está a punto de moverse. Y conviene saberlo antes de que el carrito te dé la sorpresa en la pantalla del móvil.