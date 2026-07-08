Hoss Intropia refuerza su compromiso con la conservación medioambiental en Ibiza y Formentera

Hoss Intropia ha renovado su colaboración con la organización Ibiza & Formentera Preservation para impulsar una nueva campaña de sensibilización sobre la importancia de proteger la posidonia oceánica, una planta marina esencial para el equilibrio ecológico de este entorno.

La iniciativa, que alcanza su tercera edición consecutiva, combina divulgación ambiental y apoyo económico a proyectos de conservación desarrollados en las Pitiusas.

Bajo el lema 'Lo que no se ve', la propuesta invita a mirar más allá de la imagen idílica de las playas de estas islas para descubrir el ecosistema submarino que hace posible la transparencia de sus aguas y la riqueza de su biodiversidad.

El objetivo es poner el foco en un patrimonio natural que permanece oculto bajo la superficie, pero cuyo papel resulta determinante para la salud del Mediterráneo.

Como parte de esta iniciativa, la firma de moda ha lanzado una nueva edición del collar Posidonia, una pieza de joyería inspirada en este entorno y elaborada con elementos de cerámica y cadenas que evocan las formas del fondo marino.

La totalidad de los beneficios obtenidos con su venta se destinará a financiar los proyectos de conservación impulsados por esta fundación sin fines de lucro.

Además, la compañía donará el 1 % de las ventas realizadas durante el mes de agosto de toda su colección, ampliando así el alcance de la aportación económica.

Collar Posidonia. Cedida

La campaña se apoya también en un audiovisual protagonizado por la escritora, emprendedora y creadora de contenido Ana Hernández Sarriá, conocida por sus proyectos vinculados a los viajes, el océano y la naturaleza.

La pieza propone un recorrido que comienza en la costa y se adentra en el fondo marino para mostrar el valor ecológico de las praderas de esta planta y explicar por qué su preservación resulta imprescindible.

Con un lenguaje visual próximo al documental, busca acercar al público a un ecosistema que, pese a ser uno de los más importantes del Mediterráneo, continúa siendo desconocido para buena parte de quienes disfrutan cada verano de sus playas.

El relato pretende despertar la curiosidad del espectador y reforzar la idea de que la belleza del litoral depende, en gran medida, de aquello que permanece oculto bajo el mar.

La posidonia oceánica desempeña múltiples funciones ambientales. Sus extensas praderas proporcionan refugio y alimento a numerosas especies marinas, favorecen la reproducción de peces e invertebrados y contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad.

Además, ayudan a estabilizar los fondos marinos, protegen las playas frente a la erosión causada por el oleaje, mejoran la calidad del agua al retener sedimentos y producen una cantidad significativa de oxígeno.

Otro de sus valores más destacados reside en su capacidad para capturar y almacenar carbono, convirtiéndose en un aliado frente al cambio climático.

Aunque suele confundirse con un alga, es una planta marina con raíces, hojas, flores y frutos, capaz de formar auténticos bosques submarinos que constituyen algunos de los ecosistemas más productivos del planeta.

Las praderas que rodean Ibiza y Formentera se encuentran entre las mejor conservadas del Mediterráneo y son parte del espacio natural declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Las praderas de posidonia. Cedida

Sin embargo, estos hábitats afrontan diversas amenazas derivadas de la presión humana, como el fondeo incontrolado de embarcaciones, la contaminación o los efectos del calentamiento global. Todos son factores que han incrementado la necesidad de impulsar acciones de protección y concienciación.

En este contexto, Ibiza & Formentera Preservation desarrolla diferentes programas destinados a preservar la biodiversidad marina del archipiélago, apoyando iniciativas de investigación, restauración ambiental y educación dirigidas tanto a residentes como a visitantes.

La colaboración con empresas privadas permite ampliar los recursos destinados a estos proyectos y acercar el mensaje a nuevas audiencias.

Para Hoss Intropia, esta alianza se enmarca dentro de una estrategia que busca vincular la actividad de la marca con la protección del entorno que ha servido de inspiración a muchas de sus colecciones.

El Mediterráneo ha estado presente desde los orígenes de la firma, tanto por su estética como por los valores asociados a un estilo de vida ligado a la naturaleza, la artesanía y la autenticidad.

La empresa considera que la moda puede desempeñar un papel relevante en la difusión de mensajes de carácter ambiental y en la generación de iniciativas que trasciendan el ámbito comercial.

En este sentido, la campaña pretende demostrar que la colaboración entre organizaciones conservacionistas y compañías privadas puede contribuir tanto a recaudar fondos como a aumentar el conocimiento sobre problemas de esta índole que suelen pasar desapercibidos.

El creciente interés de los consumidores por apoyar marcas comprometidas con causas sociales y medioambientales ha favorecido la proliferación de este tipo de proyectos, en los que la compra de determinados productos incorpora una vertiente solidaria.

Ana Hernández Sarriá con el collar Posidonia. Cedida

Más allá de la aportación económica, se busca generar conversación y fomentar hábitos más responsables entre el público.

Con la nueva edición de 'Lo que no se ve', la firma y la fundación aspiran a recordar que la conservación del Mediterráneo depende no sólo de proteger lo que resulta visible, sino también de preservar aquellos ecosistemas ocultos que sostienen el equilibrio del mar.

La iniciativa vuelve a situar la posidonia en el centro del debate ambiental y reivindica su importancia como uno de los grandes tesoros naturales de las costas baleares.