La propuesta de verano de Pedro del Hierro.

La propuesta de verano de Pedro del Hierro. Pedro del Hierro Cedida

Moda

Así es la colección de verano 2026 de Pedro del Hierro: vestidos, lino y colores inspirados en la naturaleza

La propuesta para mujer y hombre combina siluetas fluidas, materiales frescos y una cápsula inspirada en La Gran Metrópoli.

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Pedro del Hierro da la bienvenida al verano de 2026 con una colección que equilibra naturalidad y sofisticación.

Vestidos fluidos, tejidos ligeros, una paleta inspirada en los paisajes mediterráneos y una sastrería reinterpretada para los meses de calor dan forma a un armario versátil pensado para acompañar desde los días de playa hasta las noches de verano.

Las propuestas para mujer y hombre comparten un mismo lenguaje estético, definido por siluetas relajadas, materiales frescos y detalles que evocan la naturaleza.

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La colección incorpora, además, una cápsula inspirada en La Gran Metrópoli, el concepto creativo del desfile primavera-verano 2026 presentado en septiembre de 2025 durante la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Con ella, la firma añade una dimensión más urbana a una propuesta concebida para adaptarse a cualquier momento del verano.

Inspiración natural

La naturaleza vuelve a convertirse en el principal punto de partida de Pedro del Hierro. La colección alterna una base de blancos rotos, arenas, beis, azules suaves, verdes y grises empolvados con pinceladas de rojo intenso, coral, naranja o amarillo mostaza, creando un equilibrio entre serenidad y energía.

Los colores de la colección.

Los colores de la colección. Pedro del Hierro Cedida

En la propuesta femenina, estas tonalidades realzan vestidos de líneas fluidas, conjuntos coordinados y pantalones amplios. En la masculina, los neutros dominan camisas, polos, pantalones de lino y bermudas ligeras, dando lugar a un vestuario capaz de adaptarse a distintos momentos del verano sin perder sofisticación.

Ligereza textil

La elección de los tejidos desempeña un papel protagonista en la colección. El lino vuelve a ocupar un lugar protagonista tanto en las prendas femeninas como en las masculinas, acompañado por croché, punto, tejidos vaporosos y acabados que aportan movimiento a cada silueta.

En mujer, los vestidos largos, las blusas drapeadas y los pantalones amplios encuentran en estos materiales el equilibrio entre comodidad y sofisticación. Los volantes, las transparencias sutiles y las capas aportan movimiento y refuerzan la sensación de fluidez.

Las texturas protagonizan la colección de verano.

Las texturas protagonizan la colección de verano. Pedro del Hierro Cedida

La colección masculina sigue la misma filosofía a través de camisas de lino, polos de punto, pantalones de cordón y guayaberas que reinterpretan el vestuario estival desde una óptica contemporánea. Las líneas relajadas y los tejidos frescos construyen un armario pensado para los días de calor sin renunciar a la elegancia.

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Estampados y sastrería

Los estampados inspirados en la naturaleza recorren buena parte de la colección. Palmeras, hojas de gran formato, flores y composiciones botánicas aparecen sobre vestidos, conjuntos coordinados y camisas, mientras que los cuadros y las rayas completan la propuesta para hombre con un aire desenfadado.

Las flores y las rayas invaden el verano.

Las flores y las rayas invaden el verano. Pedro del Hierro Cedida

Junto a ellos, la firma también concede un papel protagonista para una sastrería adaptada al verano. Blazers de líneas depuradas, pantalones amplios, bermudas de corte sartorial y trajes de lino reinterpretan los códigos clásicos a través de patrones más fluidos y ligeros.

De la pasarela al verano

La colección incorpora una cápsula inspirada en La Gran Metrópoli, el concepto creativo que Nacho Aguayo y Álex Miralles presentaron en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en septiembre de 2025.

Si el desfile imaginaba una ciudad que cobraba vida al caer la noche, esta propuesta traslada ese mismo universo a un armario estival a través de vestidos fluidos, sastrería ligera y una paleta que alterna tonos naturales con colores vibrantes.

La Gran Metrópoli: el origen de la inspiración estival.

La Gran Metrópoli: el origen de la inspiración estival. Pedro del Hierro Cedida

El resultado es una propuesta que traslada el espíritu cosmopolita de la pasarela a un vestuario versátil pensado para el día a día.

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Un verano versátil

Vestidos fluidos, conjuntos coordinados, prendas de lino, guayaberas, polos y bermudas conviven en una propuesta que se adapta tanto a los días junto al mar como a las noches en la ciudad.

Con esta colección, Pedro del Hierro reafirma una visión del verano basada en la versatilidad y la calidad de los materiales. Los colores inspirados en la naturaleza, los tejidos ligeros y la sastrería relajada se convierten así en las claves de un armario pensado para disfrutar de la temporada con naturalidad y sofisticación.