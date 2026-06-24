De El Rastro de Madrid a Argentina: por qué la plata se ha convertido en el metal de una nueva generación

La tendencia no sólo aparece en la calle, sino que también se sube a la pasarela. En el 'collage' una muestra de ello con la última colección de Alta Joyería de Dior firmada por Victoire de Castellane. Matéo Dutfoy Fotos de Dior vía Instagram

Madrid ya no brilla como antes. O, mejor dicho, ya no brilla en dorado.

En las calles, algo ha cambiado en cómo se refleja la luz. Bolsos efecto espejo, bailarinas plateadas, joyas con este acabado y pulidas, superficies metálicas que devuelven una imagen más fría, más distante. La ciudad parece haber cambiado de bando.

No es una tendencia aislada ni un capricho de pasarela. El plateado se cuela en la calle, en la noche, en los cuerpos. Aparece en las vitrinas, pero también en el transporte público, en los bares, en la forma de vestirse para salir o simplemente para estar. Ya no se busca deslumbrar, sino proyectar.

Durante años, el dorado ha sido sinónimo de éxito, de celebración, de lujo visible. Era el color de la afirmación.

Hoy, en cambio, el plateado parece hablar otro idioma. Más frío, más tecnológico, más nocturno. No grita, mantiene las distancias.

Tal vez por eso su regreso no tenga que ver sólo con la moda. Quizás esté relacionado con una época que busca nuevas formas, nuevos códigos. Menos referencias solares. Más lunares. Madrid, hoy, parece mirarse en un espejo.

La calle habla

Antes de teorizar sobre símbolos, historia o tendencias globales, basta con observar alrededor y escuchar a quienes trabajan con el metal a diario.

En los puestos del Rastro, la plata no es una abstracción. Tiene peso, textura, precio. Se toca. Se prueba. Se elige. Las piezas se acumulan sobre mesas de madera gastada, reflejan una luz irregular, se mezclan con piedras de colores y marcas del uso.

En los mercadillos, los ejemplos se acumulan en una especie de laberinto de accesorios. Matéo Dutfoy

Anillos, pulseras, collares. Propuestas de todo tipo alineadas sin jerarquía aparente. Aquí, el brillo no es una idea estética: es una decisión cotidiana.

Lara, dueña de uno de estos puestos, observa los cambios de cerca. Desde hace meses, nota que los hombres vuelven a comprar más plata.

"Antes el oro dominaba, ahora buscan algo más discreto", explica. Hoy, el plateado reaparece con fuerza en las manos masculinas, como una forma de afirmación más cercana a esa percepción del quiet luxury, menos ostentosa.

Pero la diferencia no es sólo una cuestión de género, también es la forma.

De manera general, las piezas más finas, más delicadas y más elegantes se venden sobre todo en este tono. Son joyas que no dominan el estilismo ni el mensaje. En cambio, los anillos más gruesos y contundentes suelen ser dorados. Más visibles, más presentes.

Una muestra en el Rastro. Matéo Dutfoy

Miguel, que también tiene un stand en el popular mercadillo madrileño, lo resume con un gesto sencillo, señalando una vitrina: "Los anillos de plata casi siempre se compran con una gema, con un color que los acompañe".

Una piedra azul, verde o rojiza. Como si el plateado necesitara entablar un diálogo con otra tonalidad, reflejarla y amplificarla, pero formando un equipo, no opacando al otro material.

En ese juego de contrastes se dibuja algo más que una tendencia: una manera distinta de habitar el brillo.

La plata no busca ocupar todo el espacio, prefiere convivir, dejar pasar la luz.

En el cuerpo masculino

Lo que aparece en las mesas de El Rastro se confirma cuando el metal pasa del objeto al cuerpo.

Durante mucho tiempo, la joyería para ellos estuvo marcada por la prudencia. Piezas discretas, casi invisibles, pensadas para no llamar la atención. En ese contexto, la plata se impuso como una elección natural: sobria, silenciosa y fácil de integrar en el día a día.

Hoy, ese gesto reaparece, pero con un sentido distinto. Anillos finos, pulseras delgadas, collares casi imperceptibles.

La plata acompaña el cuerpo masculino sin transformarlo en un escaparate. No busca imponerse, sino dejar huella de forma contenida, silenciosa.

Miguel lo confirma desde su experiencia como artesano: muchas de estas piezas se eligen precisamente por su capacidad de pasar desapercibidas sin desaparecer.

Frente al oro —más visible, más potente—, propone otra manera de estar presente. Una afirmación menos frontal, más introspectiva, más acorde con una masculinidad que ya no necesita demostrar autoridad a través de estos detalles.

Un lenguaje personal

En algunos cuerpos, esta relación deja de ser discreta y se vuelve explícita, casi narrativa.

En el caso de Jérémie, creador de contenido francés viviendo en Madrid, la plata no aparece como algo aislado. Está en el centro del gesto. Lleva muchos anillos superpuestosyvisibles. Y lo mejor es que cada uno cuenta una historia.

Empezó a integrarlos en sus looks hace algunos años, influenciado por la moda urbana, las redes sociales y los creativos contemporáneos. Para él, el plateado es el metal que mejor dialoga con su piel. Aporta una dimensión estética más fuerte al conjunto, un toque más fashion y streetwear que el oro no permitiría con la misma naturalidad.

Las manos del francés. Matéo Dutfoy

Su elección es, ante todo, estética. Cuando lleva tantos accesorios es para completar el outfit y hacerlo más atractivo. No se trata únicamente de sentirse bien, sino también de hacerse notar. "Si no fuera así, no llevaría", explica. El esfuerzo tras el gesto forma parte del mensaje.

Pero esa visibilidad no es uniforme ni estandarizada. El creador de contenido construye su identidad a partir de pequeñas búsquedas personales. Le gusta encontrar joyas en tiendas poco conocidas, fuera de los grandes circuitos comerciales. Algunas las compró en Londres, en establecimientos discretos; otras vienen de París.

La acumulación no es caótica. Mezcla conscientemente diseños finos con dos o tres piezas más grandes y atípicas que no se encuentran fácilmente.

A menudo le comentan que de dónde vienen sus accesorios. Para Jérémie, esa pregunta es una confirmación. Significa haber salido del grupo, haber construido una imagen propia.

En su cuerpo, la plata no simboliza discreción ni retirada; es expresión, creatividad y afirmación contemporánea. Un metal vivido y cargado de historias que acompaña el cuerpo sin subyugarlo.

Elegir el oro

Al otro lado de la balanza se encuentra el dorado. Durante muchos años, Guillermina sólo llevó accesorios plateados. El cambio llegó hace aproximadamente un año, de forma consciente y casi intuitiva.

Sucedió en verano, con la piel bronceada, al descubrir una marca argentina de orfebrería artesanal creada por una madre y su hija. Tras eso se acercó a conocer la firma, se enamoró de las piezas y terminó comprando el conjunto completo.

Desde entonces, el color ocupa un lugar central en su identidad estética. "Me aporta sensualidad, fuerza y visibilidad. Es más llamativo, una especie de afirmación", explica.

Guillermina bañada en oro. Matéo Dutfoy

"Me aporta sensualidad, fuerza y visibilidad", explica. "A diferencia de la plata, el oro es más llamativo, más presente. No acompaña: afirma", añade.

Al tratarse de piezas únicas y hechas a mano, generan curiosidad. Incluso hay personas que se detienen para preguntarle de dónde son. De este modo, el material se convierte en conversación, en gesto social.

Aunque reconoce que su apuesta luce especialmente bien con la piel bronceada, lo usa durante todo el año. Para ella no es una tendencia estacional ni una moda pasajera, sino una elección personal integrada en su manera de mostrarse al mundo.

En esta relación hay presencia, confianza y, también, es sinónimo de una forma de ocupar el espacio que no busca pasar desapercibida. El dorado es una declaración de intenciones.

El cuerpo aprende a elegir

Más allá de la intuición personal o del deseo de afirmación, el color también puede analizarse y comprenderse.

Ángeles Madrid es experta en moda, asesoría de imagen, colorimetría y diseño. Su trabajo consiste en observar cómo la paleta cromática dialoga con el cuerpo, la piel y la percepción social más allá de las modas pasajeras.

"Durante años buscábamos plateado y no había", recuerda. No era una cuestión de gusto, sino de oferta. La industria había decidido por todos.

Con el tiempo, algo ha empezado a cambiar. Las personas se interesan más por lo que realmente les favorece. El servicio profesional que ofrece deja de ser una cuestión de tendencias para convertirse en una herramienta de conciencia.

Ángeles explica que, en sus sesiones, siempre comienza colocando dos pañuelos: uno en cada una de las tonalidades metalizadas. Las pieles frías suelen sorprenderse al verse con plata porque "les da luz". No se trata de lujo, sino de equilibrio.

Ella misma se define como "invernal", es decir, el plateado le aporta más luminosidad, aunque eso no le impide usar la otra alternativa. Comenta que para ella lo esencial es llevar lo que le gusta y lo que armoniza con cada persona.

Los dos metales, con Jérémie y Guillermina. Matéo Dutfoy

Desde un punto de vista simbólico, la especialista observa que el dorado sigue asociado a lo tradicional, a lo lujoso y a una elegancia heredada. La plata, en cambio, se percibe como más contemporánea, más moderna y más juvenil.

En términos cromáticos, la segunda dialoga mejor con los azules fríos, el negro y el cristal. Con el negro forma una combinación elegante y atemporal. El primero, por su parte, armoniza con tonos tierra y colores cálidos.

Para la profesional no se trata de plantear una oposición, sino de aprender a combinarlos. Dorado y plateado pueden convivir. Lo importante es desde dónde se escogen.

Dejando huella

Esta relación entre cuerpo, color y percepción individual encuentra eco en una dimensión más amplia: la social.

Suzanne Marest es especialista en el estudio cromático y presidenta de honor del Comité Français de la Couleur. Desde su mirada, unas tonalidades u otras no aparecen al azar, sino en respuesta a contextos históricos y emocionales precisos.

Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, el gris se impuso en la moda, la arquitectura y el diseño. En un clima de miedo e inseguridad, la sociedad encontró refugio en una propuesta discreta. El gris —y con él, el metal— ofrecía una forma de elegancia rodeada de un halo protector. Una especie de armadura.

Hoy, en un mundo atravesado por guerras, crisis y ansiedad constante, ese mismo movimiento parece repetirse. Para Marest, esta alternativa funciona como una forma de refugio visual, una estética que permite respirar.

Define la plata como "une couleur virtuelle", es decir, un color que no está completamente anclado en lo material. Dialoga con la tecnología, las pantallas, lo digital y lo inmaterial.

Simbólicamente, ilumina incluso en la oscuridad. En el negro no desaparece: aporta luz sin resultar excesiva.

Hace años se utilizaba la expresión francesa sortir son argenterie, que, literalmente, hace referencia a sacar la vajilla de plata, un gesto reservado a las grandes ocasiones.

Otro dicho lo resume: naître avec une cuillère en argent dans la bouche, nacer con una cuchara de este material en la boca, una imagen ligada a la herencia y al privilegio. Hoy, ese simbolismo se desplaza.

Para Suzanne Marest, este material encarna la espiritualidad, la sabiduría interior y una necesidad de protección y armonía que define nuestra época. Ya no representa únicamente un metal precioso, sino que se convierte en una respuesta estética y emocional frente a un mundo cada vez más acelerado.

En su lectura, este regreso no es solamente una tendencia; es el reflejo de una sensibilidad colectiva que busca demostrar menos y resignificarse.

El peso histórico

Este movimiento también tiene raíces históricas. Durante siglos, el oro y la plata representaron riqueza, poder y prestigio.

El mito de El Dorado alimentó expediciones y sueños de fortuna, mientras que la llegada masiva de metales preciosos desde América marcó profundamente el devenir de España.

Con el tiempo, el oro quedó asociado al éxito visible, a la abundancia y a una cierta idea de poder.

La plata, aunque también vinculada al lujo, conservó una imagen más discreta y menos ostentosa.

Todavía hoy persiste esa dualidad. Mientras uno evoca herencia, tradición y afirmación, el otro parece conectar con valores más contemporáneos: equilibrio, sobriedad y modernidad.

Más joyas del Rastro de Madrid. Matéo Dutfoy

Más que una sustitución, se trata de una evolución de la mirada. Dos metales, dos imaginarios y dos formas distintas de relacionarse con el brillo.

La moda tampoco permanece ajena a este desplazamiento. En las últimas temporadas, el plateado ha ganado presencia en las pasarelas, los accesorios y los escaparates.

Frente a una época marcada por la incertidumbre, la aceleración tecnológica y la sobreexposición constante, esta propuesta supone una forma de elegancia más discreta. Así, la industria recoge una transformación que ya se percibe en la calle, en los cuerpos y en la forma de mostrar la identidad.

Durante siglos, el oro simbolizó poder, conquista y éxito visible. Con el tiempo, ese brillo se cargó de memoria y de exceso.

Hoy, el plateado reaparece sin hacer ruido. Refleja, acompaña, ofrece una luz más comedida, acorde con una época atravesada por la incertidumbre.

Hoy, el oro y la plata, además de sus derivados, se integran, ejemplificando así una nueva pauta. Matéo Dutfoy

Los artesanos lo observan en la calle.

Los cuerpos lo experimentan.

Las especialistas lo interpretan.

La historia lo explica.

El plateado no niega el dorado. Convive con él, pero propone otra relación con el brillo, una más consciente.

En un mundo acelerado y expuesto, ofrece una especie de protección simbólica, una elegancia que no necesita subir de volumen para imponerse.

No es casual que este regreso coincida con el contexto que marca el día a día. Como si la sociedad buscara una conexión con ello, volcándolo además con su manera de mostrarse ante el mundo.

Madrid no ha dejado de brillar. Ha cambiado su manera de hacerlo.