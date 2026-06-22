Springfield lleva Bendito Verano a Tarifa con una colección cápsula inspirada en el espíritu de El Tumbao

Springfield lleva Bendito Verano a El Tumbao, uno de los enclaves más emblemáticos de las playas de Cádiz. Cedida

Con la llegada del verano, las marcas buscan cada vez más conectar con sus consumidores a través de experiencias que van más allá de la moda.

Viajes, encuentros al aire libre y colaboraciones con espacios locales forman parte de una estrategia que pone el foco en el estilo de vida y en las emociones asociadas a cada destino.

En este contexto, Springfield continúa desarrollando Bendito Verano, una campaña que este año da un paso más al trasladarse a algunos de los enclaves costeros más representativos de España.

Tras varias ediciones celebradas en Madrid, la iniciativa se acerca ahora a los lugares donde esta época se vive de forma natural.

Para ello, la firma ha encontrado nuevos compañeros de viaje: los chiringuitos. La segunda parada de esta ruta ha tenido como punto de encuentro El Tumbao, situado en la playa de Valdevaqueros, en Tarifa.

Algo más que el mar

En España, estos establecimientos forman parte del imaginario colectivo del verano. Son espacios vinculados al descanso, la gastronomía, la música y los encuentros entre amigos.

Desde las costas mediterráneas hasta el Atlántico, se han convertido en auténticos puntos de referencia para quienes buscan disfrutar del buen tiempo junto a las olas.

Springfield ha decidido apoyarse en esta cultura para seguir desarrollando una campaña que busca acercarse a comunidades locales y a diferentes maneras de entender la temporada estival.

Springfield presentó en El Tumbao una selección de prendas de su colección cápsula estival. Cedida

Más que una simple colaboración comercial, la iniciativa pretende poner en valor aquellos espacios que forman parte de la identidad de cada destino.

El objetivo es trasladar el espíritu relajado y optimista de la estación a través de experiencias compartidas, creando una conexión entre la marca y algunos de los lugares más representativos de la costa española.

La ubicación

Para esta segunda parada, Springfield ha elegido Tarifa, uno de los destinos más reconocidos del sur del país.

Situada en el extremo sur de la provincia de Cádiz, entre el Atlántico y el Mediterráneo, se ha consolidado como un referente para los amantes del mar y de los deportes acuáticos gracias a sus condiciones de viento y a sus extensas playas.

Es también conocida por sus fuertes vientos y por ser uno de los destinos europeos de referencia para la práctica del kitesurf y el windsurf. Su ambiente relajado y su estrecha relación con la naturaleza la han convertido en uno de los lugares más populares del litoral andaluz.

Dentro de este entorno destaca Valdevaqueros, una de las playas más emblemáticas de la zona. Sus dunas, sus paisajes abiertos y su carácter han convertido este rincón en un punto de encuentro para visitantes de diferentes partes del mundo.

Allí se encuentra El Tumbao, el espacio escogido por Springfield para celebrar esta nueva etapa de Bendito Verano.

La jornada reunió a creadores de contenido, deportistas vinculados al kitesurf y miembros de la comunidad local.

Entre los asistentes se encontraron Manuel Román, Juan Domínguez, Irene Rojo Muñoz y la pareja de creadores de contenido formada por Fernando Montoya y Alejandra Moreno.

Los creadores de contenido mencionados durante la celebración de Bendito Verano en El Tumbao. Cedida

Todos ellos participaron en una propuesta inspirada en algunos de los elementos que mejor representan el verano gaditano: el mar, el viento, la música y los momentos compartidos.

La elección de Tarifa no es casual. La localidad representa una forma de vivir el estío estrechamente ligada al entorno, donde la naturaleza y el ritmo pausado del día a día forman parte de la experiencia.

Una propuesta especial

Como parte de esta iniciativa, Springfield ha desarrollado junto a los distintos chiringuitos participantes una colección cápsula exclusiva. La misma incluye camisetas para hombre y mujer, tote bags y gorras diseñadas específicamente para cada colaboración.

Las piezas incorporan elementos gráficos y códigos visuales inspirados en la personalidad de los establecimientos. De este modo, cada colección busca reflejar la identidad del lugar al que está vinculada, creando recuerdos que van más allá de una simple prenda de verano.

Camisetas y gorras de la colección cápsula creada por Springfield en colaboración con El Tumbao, inspirada en el espíritu de Tarifa. Cedida

Estas apuestas vinculadas a destinos concretos se han consolidado como una de las fórmulas más utilizadas por las firmas de moda para generar exclusividad y reforzar su esencia.

Además de ofrecer productos limitados, permiten asociar un artículo a la experiencia y al recuerdo de un lugar determinado.

La costa española

Con esta parada en Tarifa, la firma continúa ampliando el recorrido y reforzando su apuesta por experiencias vinculadas a la cultura local.

La campaña seguirá acercándose a diferentes escenarios y comunidades que representan la diversidad de formas de disfrutar de la temporada estival.

A través de estos encuentros, se busca celebrar aquello que hace especial a cada destino: sus paisajes, sus tradiciones y las personas que forman parte de ellos.

Una filosofía con la que la firma busca asociar su imagen a una manera de vivir el verano más cercana a la naturaleza, al ocio y a las experiencias compartidas.