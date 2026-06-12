La ruta costera de Springfield: 'Bendito Verano' sale por primera vez de Madrid y conquista los chiringuitos

'Bendito Verano, la colección veraniega de Springfield que llega a los chiringuitos. Cedida

La evolución de las campañas de moda contemporáneas no sólo se mide por sus propuestas textiles, sino por su capacidad para trasladarse a los escenarios reales donde sus historias cobran un verdadero sentido.

Tras consolidar el éxito de sus tres primeras ediciones celebradas de forma consecutiva en la capital de España, Springfield ha decidido dar un paso estratégico clave al sacar por primera vez su campaña Bendito Verano fuera de Madrid.

El objetivo de este movimiento es aterrizar de manera directa en algunos de los destinos costeros más especiales y singulares de la geografía ibérica.

Para este viaje, la marca de moda ha elegido a unos aliados de excepción de la cultura estival: los chiringuitos.

Estos espacios auténticos, intrínsecamente ligados a la vida marina y a la forma más genuina de exprimir las vacaciones, pasan a transformarse en el escenario perfecto para continuar dando forma al relato vitalista de la enseña.

Identidad local

Prendas exclusivas en el Chiringuito Los Locos. Cedida

Este proyecto itinerante no se limita a la celebración de encuentros sociales, sino que se materializa en el plano del diseño mediante el desarrollo de una serie de colaboraciones exclusivas.

Springfield ha diseñado, mano a mano con cada uno de los establecimientos participantes en la ruta, una colección cápsula de edición limitada.

Esta propuesta de moda está compuesta de manera monográfica por camisetas tanto para hombre como para mujer, gorras y complementos de lona estilo tote bags.

Las piezas de cada línea de ropa han sido ideadas de forma conjunta con cada espacio playero, con el fin de reflejar fielmente su personalidad corporativa y su universo visual particular.

Para conseguirlo, el equipo de diseño ha incorporado códigos gráficos y estéticos específicos que conectan con la identidad única, las costumbres y el entorno de cada destino costero seleccionado.

El resultado son prendas casuales de fuerte inspiración urbana y marinera, que capturan el recuerdo de cada rincón del litoral.

Cada verano tiene su punto de encuentro. Cedida

De Suances a Caparica

La hoja de ruta trazada contempla un viaje geográfico que recorrerá tres puntos cardinales estratégicos de la península ibérica, abarcando tanto la costa española como la portuguesa.

La firma ha seleccionado los enclaves de Suances, Cádiz y Caparica con la firme intención de mimetizarse con sus respectivas comunidades locales y festejar las jornadas estivales desde la proximidad.

La primera parada oficial de esta ruta ha tenido lugar en el litoral del norte de España, concretamente en la costa cántabra, mediante la organización de un encuentro especial en el Chiringuito Los Locos, ubicado en el municipio de Suances.

En un formato marcadamente más íntimo, cercano y relajado que las grandes convocatorias urbanas, se logró congregar a un seleccionado grupo de creadores de contenido digital, surfistas profesionales y miembros activos de la comunidad local cántabra.

Todos pudieron disfrutar de una jornada de desconexión inspirada en los valores tradicionales del verano norteño: el respeto a la naturaleza salvaje, la pasión por el mar, la amistad sincera y los momentos compartidos de forma espontánea.

Experiencias sencillas

Situado justo en primera línea de la playa de Los Locos, uno de los enclaves naturales y turísticos más icónicos, reconocibles y valorados de todo el litoral de Cantabria, el chiringuito sirvió como el marco para defender la esencia de la campaña.

El espacio se convirtió en la localización ideal para ensalzar la vivencia de un verano auténtico, conectado de raíz con el entorno natural de la zona y enfocado en el disfrute de aquellas experiencias cotidianas y sencillas que terminan por convertir a la estación del sol en una época del año inolvidable.

A través de esta nueva parada del proyecto Bendito Verano, Springfield prosigue con su estrategia de aproximar su mensaje publicitario a diferentes tipos de comunidades y a variados escenarios que representen la gran diversidad de formas de vivir, sentir y experimentar el periodo vacacional.

Toda una declaración de intenciones que se resume bajo la premisa de la enseña de que el verano no es como te lo imaginas, sino mucho mejor.