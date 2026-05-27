Alejandro de Miguel, creador del look de Cruz Sánchez de Lara en Málaga: "Ella hace único cualquier diseño"

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle en el 'photocall' del evento. Javi Díaz

'La ciudad del sol' se ha vestido de gala para acoger la Alfombra Roja de la Cultura y el Liderazgo femenino en un lugar histórico que imprime un halo mágico y nos hace viajar en el tiempo.

Los tiempos de la época nazarí, allá por el siglo XIV, y el año 2026 se unen en un tándem histórico perfecto para organizar este evento, al que ha asistido un nutrido grupo de mujeres líderes y personalidades de distintos ámbitos en el Castillo de Gibralfaro.

Una noche para recordar, en la que Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, ha ejercido de anfitriona.

Cruz Sánchez de Lara posa a su llegada a la II Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino. Javi Díaz

Para una ocasión tan especial, donde la imagen acompaña el mensaje poderoso de la cita, ha confiado en uno de sus diseñadores preferidos.

Alejandro de Miguel vuelve a firmar un estilismo memorable, cuyo tono coral ha destacado entre los muros de una fortificación construida como alcázar defensivo.

Los pendientes de Joyería Marcos. Cedida

El diseño ha encontrado sus compañeros perfectos en los pendientes de la casa malagueña Joyería Marcos, fabricados en oro rosa de 18k y diamantes. Un precioso gesto a la ciudad para visibilizar el talento y apoyar a su sector. Junto al vestido formaban un tándem de éxito que ha brillado en la importante velada.

Magas ha hablado con el modisto manchego, que no oculta su emoción: "Vestir a Cruz siempre es algo muy especial para mí porque, además de la admiración profesional, nos une muchísimo cariño y una relación de muchos años".

"Quería crear un diseño que reflejara exactamente lo que ella transmite: elegancia, personalidad, sensibilidad y una feminidad muy poderosa, pero siempre natural", añade.

Málaga ha sido la ciudad elegida y eso, inevitablemente, tenía que influir en la pieza de alguna manera.

"Quise que tuviera también ese aire mediterráneo tan característico de la ciudad: luz, sofisticación y movimiento. Hemos trabajado un look muy luminoso y atemporal, pensado para acompañar su esencia sin restarle protagonismo a ella, que es realmente quien hace único cualquier diseño", explica.

La relación entre Alejandro de Miguel y Cruz Sánchez de Lara viene de años atrás, lo que implica confianza, cariño y también un desafío para él.

La ha vestido muchas veces y en ocasiones muy relevantes, como la cena de gala en el Palacio Real de 2025 o en la gran noche de 'Las Top 100' en 2023.

"Cuando conoces tan bien a alguien, el verdadero reto ya no es sólo idear un vestido bonito, sino seguir emocionándola sin perder nunca su esencia. Cruz confía muchísimo en mí y eso, para un diseñador, es algo muy valioso porque me permite crear con libertad y desde la intuición", asegura.

Pedro J. Ramírez, presidente de EL ESPAÑOL, junto a Cruz Sánchez de Lara. Carlos Díaz

El proceso ha sido, como siempre, fluido y natural: "Hablamos, compartimos ideas, sensaciones y referencias, pero sobre todo hay muchísima confianza mutua".

Alejandro describe como "emocionante" la primera prueba del diseño."Es muy expresiva y cuando algo le gusta de verdad se le nota enseguida en la mirada. Se sintió muy ella, muy cómoda y muy segura, y eso para mí es lo más importante", confiesa.

Hicieron varias, "porque este tipo de propuestas requieren bastante trabajo de ajuste y precisión. Todo está cuidado al detalle para conseguir que la caída, el movimiento y la silueta sean perfectos".

La pieza que ha lucido la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL ha sido confeccionada completamente de manera artesanal.

Para su creación se han utilizado alrededor de 20 metros de gasa de seda 100% en un delicado tono coral empolvado, un tejido extremadamente fluido y etéreo que le aporta movimiento, ligereza y sofisticación.

El boceto del diseño. Cedida

"Hemos combinado esa base con detalles realizados a mano que aportan textura y luminosidad de una forma muy elegante. Detrás hay más de 150 horas de atelier, de pruebas y de trabajo. Desde el patronaje hasta el último acabado, cada toque está pensado para realzar la silueta de Cruz de una manera natural y sofisticada", explica.

"Para mí, la alta costura consiste en transmitir emoción, dedicación y sensibilidad a través de cada diseño", añade.

Le preguntamos al creador toledano cómo definiría el liderazgo de Sánchez de Lara y responde sin dudar un instante: "Nace de la autenticidad. Tiene una fuerza muy elegante y muy humana; no necesita imponerse para destacar. Inspira desde la naturalidad, el trabajo y la constancia".

Además, para él, Cruz posee "algo muy difícil de encontrar: sensibilidad. Y para mí eso también es una forma de ejercer esas funciones. Saber escuchar, conectar con las personas y mantenerse fiel a sí misma después de tantos años de trayectoria".

Se nota la admiración de Alejandro, que no surge sólo del talento de Cruz, también de su personalidad. "Sinceramente, me parece una de las mujeres más elegantes de este país, porque esa capacidad no está únicamente en la imagen, sino también en su actitud, en su inteligencia y en su forma de tratar a los demás".

"Acompañarla en momentos importantes siempre es un privilegio enorme para mí", dice como cierre.

Y, en efecto, nuevamente este tándem ha brillado en Málaga.