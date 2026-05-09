Nicole Wallace debuta como creativa para Women'secret: "Me apetecía jugar con las ideas y ser parte del equipo"

Hay días en los que el calendario insiste en que es mayo y el cielo de Barcelona se pone caprichoso, pero Women’secret convence de que ya es casi agosto y, con un despliegue como el del 7 de mayo, es difícil llevarle la contraria. El pasado jueves, la Ciudad Condal se convirtió en el escenario donde la marca inauguró oficialmente la temporada estival de 2026.

Beso Pedralbes, un beach club que por sí mismo ya grita 'hedonismo' recibió a los invitados con una de esas puestas en escena que hacen a uno olvidar que está en plena Diagonal. Nada más entrar, una isla de vegetación servía de filtro contra el ruido de la capital catalana y un letrero que reza No hay verano sin beso se encargaba de trasladarles al universo de las vacaciones.

Por suerte, el cielo encapotado cedió ante el espectáculo y la arena bajo los pies, las sombrillas y los stands con los bikinis de la temporada crearon el microclima idóneo para que el photocall atestiguase un despliegue de tendencias. La llegada de it girls, periodistas y expertos añadía expectación a lo que estaba a punto de pasar frente a la piscina del enclave barcelonés.

De Melyssa Pinto a Caetana Botelho, el público captó el dress code de una cita que celebraba la libertad y que, por momentos, desdibujaba cualquier frontera geográfica. Entre el eco de la música groove y la luz que se filtraba sobre la piscina, era fácil imaginar que el evento no ocurría en Barcelona, sino en un rincón exclusivo de Ibiza o en un concierto de Coachella.

El paso adelante de Nicole

Pero no. Era a escasos kilómetros de la Barceloneta donde Nicole Wallace (Madrid, 2002), uno de los rostros más visibles de la nueva generación de actores —que, tras el pelotazo de la saga Culpa mía hoy saborea el éxito de la recientemente estrenada en Prime Video La casa de los espíritus—, decidía que era momento de dar un paso más en su idilio con la firma.

Tras tres años consecutivos siendo el rostro de la casa, la artista ha querido profundizar en ese vínculo involucrándose de lleno en la idea creativa de su nueva campaña. Una evolución natural con la que ha buscado imprimir su propia visión artística en el concepto de una propuesta que ella misma definió como "arriesgada" durante su presentación.

Wallace compartía escenario con Eva Romeo, directora general de Women’secret y la mujer que lleva desde 2016 logrando que cada temporada la firma se supere a sí misma. Ella, que ha sido la gran aliada de la actriz en este salto creativo, no dudaba en definir la filosofía que impregnaba el ambiente.

Nicole Wallace es el rostro de la campaña 'Donde hay bikini, hay verano'. Cedida Women'secret

"Creemos que el verano es algo más que una fecha con caducidad y que tiene que ver con la sensación de ponerse un bikini y disfrutar", expresó. El desfile, presentado por Lidia Torrent, arrancó con un guiño a la idea del año anterior —esa "playa libre de comentarios" que tanto dio que hablar—, sirviendo de preludio para que su protagonista explicara su nueva faceta.

"Este año pedí [a Women'secret] si podía formar parte de la dirección creativa y de sentirme un poco más parte del proyecto", confesó Wallace. Para ella, tras tanto tiempo conectada al mensaje de la casa, en sus palabras, "me apetecía aprender lo que pasaba antes de que yo llegara a ser la puntita del iceberg de la campaña".

Tras reconocer lo "divertido" que le ha resultado "trabajar con el equipo y jugar con las ideas", esta ha presentado una propuesta que celebra el estío en todas sus versiones. La artista confesó que pasará los próximos meses trabajando en la ciudad y que esos planes han moldeado un mensaje que defiende que el sol brilla igual sobre el asfalto que sobre el mar.

"Este es para todos en todas las partes del mundo, da igual donde estemos, y es mucho más que sólo estar en la playa porque mucha gente no se lo puede permitir", comentaba. Su deseo es que las piezas de Women'secret se disfruten en cualquier coordenada, "ya sea en una ciudad o en la playa dándonos envidia", invitó al público.

La protagonista de la nueva propuesta de la marca. Cedida Women'secret

Tras el visionado de la campaña, cuyo lema este año es Donde hay bikini hay verano, la piscina se convirtió en una pasarela que arrancó con un flechazo absoluto: un conjunto blanco marfil con un pantalón palazzo de encaje calado y un top drapeado que confirmaba que el resort total look es una de las grandes apuestas del año.

El verano, cuestión de actitud

La colección Primavera-Verano 2026, que estará disponible en tiendas a partir del 25 de mayo, busca conectar, sobre todo, con el público más joven. En la pasarela, esta intención se hizo tangible a través de propuestas inspiradas en las tendencias que actualmente dominan la conversación digital.

La gran protagonista de la tarde fue la estética neomarinera, una reinterpretación del código náutico que huye de lo clásico para apostar por rayas anchas, en colores vibrantes y presentadas en bañadores, shorts y pamelas... Estos diseños conviven con bikinis con acabados shiny y una paleta de colores flúor que da ese toque de luz y aire festivo a las piezas.

En cuanto al patronaje, el desfile desveló nuevas siluetas que definen una colección actual y muy fresca. Destacan los modelos balconette y el regreso de los siempre irresistibles cut outs, que juegan con las aberturas para modernizar los trajes de baño, así como las bragas más entradas, un guiño a los cortes de los años 90 que vuelve con fuerza para estilizar la figura.

Propuestas de la nueva colección. Cedida Women'secret

Igualmente, la colección incluye una cápsula firmada por Sara Baceiredo. La influencer y empresaria, que tampoco quiso perderse la presentación en Beso Pedralbes, ha codiseñado una línea donde los estampados geométricos y los contrastes cromáticos son la norma, ofreciendo opciones para aquellas que buscan un diseño con mayor impacto.

La creadora de contenido, junto a uno de los diseños de la nueva línea. Cedida Women'secret

Pero Women'secret sabe que el verano es para todas y por eso no descuida a su clienta más clásica. Su línea Black & White es la respuesta atemporal: propuestas de líneas sobrias y elegantes que huyen de lo efímero. Ese equilibrio se remata con una selección de complementos que, más que accesorios, son los que terminan de dictar el concepto de la temporada.

Las camisas de lino, las pamelas XL y los bolsos de crochet sirven de gancho definitivo para quienes buscan que el bikini sea el punto de partida de un look urbano. Porque la moda está para eso: elevar estas piezas más allá del paseo marítimo es sólo cuestión de entender que el estilo no tiene reglas fijas y que el verano, palabra de WS, ante todo es una actitud.

Mientras Nicole Wallace continúa sumando proyectos en un momento indudablemente dulce en su meteórica carrera, también demuestra fuera de la pantalla que su ojo creativo sabe captar lo que la calle pide. La noche cerró con otras grandes sorpresas y Barcelona consiguió, por unas horas, que la cuenta atrás hasta el 21 de junio se hiciera un poco más amena.