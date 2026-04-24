Women'secret apuesta por la revolución del confort: así es 'My Specials', la colección de lencería que se adapta a ti

En el universo de la lencería, existe una búsqueda incansable por dar con esa prenda capaz de sostener sin apretar, de embellecer sin marcar y de acompañar sin ser notada.

Este podría ser el término que describe a la perfección la "segunda piel", una aspiración que Women'secret ha convertido en realidad con el relanzamiento de su línea 'My Specials'.

La marca madrileña, referente en el sector, se puso a la tarea de reinventar el concepto de sujetador básico, elevándolo a una categoría premium donde la innovación tecnológica y el confort absoluto se dan la mano.

En Madrid, este 23 de abril, la firma ha presentado una colección que responde a una necesidad estética, además de profundizar en la experiencia sensorial de las mujeres. El objetivo es defender el sujetador que no se ve y, sobre todo, que no se siente.

Suavidad sin límites

Lo que diferencia a esta nueva versión de 'My Specials' es la cuidadosa selección de materiales y el uso de técnicas de confección de vanguardia. La colección introduce tejidos como el modal y la microfibra invisible, que destacan por un tacto ultrasuave y una ligereza excepcional.

A esto se suma el encaje confort, un material que permite añadir ese toque femenino y romántico sin sacrificar la comodidad ni generar las molestas marcas sobre la piel que a menudo provocan las terminaciones tradicionales.

Modelos de lencería de la línea. Cedida.

Uno de los pilares de esta invisibilidad es la técnica de corte láser. Al eliminar las costuras gruesas y los bordes convencionales, las piezas se funden literalmente con la silueta, permitiendo que incluso bajo las prendas más ajustadas la lencería permanezca oculta.

Esta ingeniería textil garantiza que los sujetadores no aprieten, adaptándose de forma natural al cuerpo desde el primer uso.

Women'secret entiende que no hay dos cuerpos iguales ni dos rutinas idénticas. Por ello, la línea ofrece un abanico de posibilidades que se ajustan a diferentes gustos y necesidades.

Los modelos están disponibles tanto con aro como sin él, utilizando copas que buscan un ajuste natural y una sensación de ligereza constante. Esta capacidad de adaptación ha hecho que varios de los modelos invisibles se conviertan en los más buscados por las usuarias.

De hecho, las clientas han confirmado que estas piezas se han vuelto sus nuevos básicos de confianza, destacando su alta capacidad de moldearse a la fisionomía femenina con una discreción total.

Ropa íntima de la colección My Specials.

Los diseños presentan patrones limpios y un delicado encaje floral que aporta una nota de sofisticación. Además, la paleta cromática se expande más allá de los esenciales atemporales como el blanco, el negro y el rosa pálido.

Y es que, para esta temporada, Women'secret introduce tonos inéditos en sus básicos como el azul bebé y el burdeos, aportando una frescura necesaria a la cajonera de lencería diaria.

La colección no se limita a la parte superior, por lo que para completar el look, se incluyen conjuntos a juego en versiones clásicas, brasileñas y tanga. También se integran las populares bragas moldeadoras, uno de los grandes iconos de la marca, diseñadas específicamente para cubrir y recoger el abdomen con la máxima comodidad y discreción.

Prendas invisibles, ligeras y pensadas para ser vividas, recordándonos que la verdadera belleza comienza por sentirse bien en la propia piel.