Las tendencias de 080 Barcelona Fashion: del color 'chartreuse' a la estética de las chicas de 'Gossip Girl'

De izquierda a derecha, diseños de Bibencia, Adolfo Domínguez y Rubearth. Collage a partir de imágenes de Instagram de las firmas.

La Ciudad Condal acogió la pasada semana la edición número 37 de su pasarela. La 080 Barcelona Fashion sigue siendo una de las grandes citas de la moda del calendario español y cada vez cuenta con más presencia internacional de diferentes formas.

En esta ocasión, además, ha acogido las Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea (European Designer Fashion Summit), una cita clave para analizar el sector en el continente y para establecer un camino conjunto entre los diferentes países.

Entre los nombres con más fuerza que se sentaron en las mesas redondas, el de Cecilie Thorsmark, CEO de Copenhagen Fashion Week, o Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

Estas citas marcadas en la agenda OFF de la fashion week dieron paso a los ansiados desfiles. Todos los diseñadores que presentan sus colecciones en Barcelona tienen un ADN diferente. No es lo mismo hacerlo en Madrid que en la capital catalana. Cada ciudad infunde su esencia en los creativos, que impregnan sus propuestas de la misma de forma inconsciente.

Aunque se vive en una etapa en la que no se puede determinar si las pasarelas alimentan a las calles o viceversa, lo cierto es que no hay evento de moda que mueva tanto como el desfile. Eso al menos aseguraron a este vertical Juan Duyos y Ana Locking, diseñadores y presidente y vicepresidenta de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), respectivamente.

Y todo eso, por supuesto, tiene su eco más adelante en tiendas, discursos de prescriptoras y medios de comunicación, un compendio que ayuda a establecer las tendencias de la temporada.

Según las propuestas que han visto la luz en la Ciudad Condal estos días, las tendencias del próximo otoño-invierno 2026/2027 son las siguientes.

El chartreuse

Hace un par de semanas, la publicación especializada Coveteur hablaba abiertamente sobre cómo esta tonalidad —a medio camino entre el verde y el amarillo— iba a arrasar esta primavera. Sin embargo, según lo acontecido en Barcelona, parece que extenderá su reinado más allá de los meses cálidos.

Y tiene lógica, ya que la combinación de colores recuerda bastante a esas hojas caducas de los árboles que le dicen adiós a las ramas cuando llega el otoño. Combina a la perfección con marrón, así como con propuestas pastel como el aguamarina, el menta o el sempiterno rosa.

Un mix and match bastante divertido puede ser el que conforme con otra de las apuestas cromáticas que han brillado en esta 080, el morado. De la mano de este tándem, llegan los looks más vintage de aires ochenteros y noventeros.

En la imagen, propuestas de Adolfo Domínguez, Bibencia y Dominnico. Instagram de las diferentes firmas.

Romanticismo gótico

Esta tendencia no es nueva, pero sí evoluciona. Es algo que se ha visto de forma clara en algunas de las actrices que la han lucido a lo largo de estos meses y, en especial, en Mia Goth. En ella, esta estética se ha visto más depurada en sus últimas apariciones, incluida la de los SAG Awards, donde lució un Dior increíble, y la de los Oscars.

Este estilo, propio del siglo XIX y en presente en premières y alfombras rojas de la mano del method dressing —como en el caso de Margot Robbie durante la promoción de Cumbres Borrascosas— también ha hecho acto de presencia en 2026 en la pasarela de la 080 Barcelona Fashion.

El siglo XIX se mantiene con líneas más depuradas, como sucede en el caso de Paco Benavente. Instagram de la firma.

Nombres como Paco Benavente, Bibencia, Bolaño o Boulard Barcelona le han dado su 'sí, quiero' a una propuesta decimonónica cuyo regreso tiene mucho sentido en la actualidad.

El contexto de incertidumbre, cambios, nostalgia anticipada —impropia de las generaciones jóvenes pero muy presente— y transformaciones, se asemeja, salvando las distancias, al del imperialismo, neocolonialismo y la revolución industrial. Y de eso también hablan los armarios.

Las medias, muy presentes en los desfiles de la 080, remiten tanto a los 2000 como al XIX. Instagram de la firma.

Tendencia militar

No es precisamente un secreto que las chaquetas propias del ejército, una tendencia que ya arrasó en los 2000, vuelven a arropar las mañanas aún frías de la primavera.

En este caso, la moda poco tiene que ver con el estampado de camuflaje, sino que se trata de esa estética marcada por determinadas botonaduras, galones e incluso largos asimétricos. Estos últimos se asemejan al chaqué, pero en realidad proceden de los uniformes de algunos países europeos de los siglos XVIII y XIX.

Selección de sombreros tipo 'pillbox' en el desfile de SKFK. Instagram de la firma.

No obstante, la referencia también aparece en los accesorios. El sombrero pillbox que ya arrasó en los looks de street style de la Copenhagen Fashion Week se ha subido a la pasarela en Barcelona junto a accesorios similares.

Sombreros de estética militar en la 080. De izquierda a derecha, Benavente y Rubearth. Instagram de las firmas.

Esto sirve para establecer una tendencia de cara a la temporada otoño-invierno 2026/2027 y también habla de lo que se verá en invitadas de boda. Si hace unos años, especialmente tras la pandemia, se le dijo adiós a tocados y pamelas, ahora este tipo de adornos que también hablan de protocolo, regresan con fuerza.

Viaje en el tiempo

En la Ciudad Condal la mirada no sólo se ha dirigido al siglo XIX, sino que también se ha echado la vista atrás a una época más reciente. En concreto, a 2009, una etapa en la que reside parte de esta nostalgia millennial, y en muchos casos también z, que se menciona anteriormente.

En la imagen, una modelo desfila para Custo Barcelona; la de la derecha, caminando para Habey Club. Instagram de las firmas.

Hablar de ese momento, hace ya más de 15 años, es señalar series, libros y películas que ayudaron a definir a una generación y que han nutrido a la siguiente. En algunas de las propuestas de Custo se puede apreciar fácilmente la estética de muchas de las chicas que protagonizaron Gossip Girl y, en especial, la del personaje de Jenny Humphrey.

Captura de pantalla del 'post' de @archivedrunway en Instagram del 16 de febrero. Instagram

Ya en febrero, desde la cuenta de Instagram @archivedrunway se apuntaba a esta referencia, presente en algunas de las colecciones que se presentaron en la New York Fashion Week.

Flores

Se muestran en los desfiles en primavera, pero florecerán en otoño. No se trata de un galimatías, sino de las tendencias que esperan para cuando el verano se marche.

Han aparecido en forma de estampado —asociadas a esa estética del XIX—, ramos en sustitución de bolsos —con hortensias— y en formato tridimensional.

Algunos ejemplos de la tendencia en Paco Benavente, SKFK y Bibencia. Instagram de las firmas.

Las flores se convierten así en el mejor aplique o accesorio para elevar cualquier look y darle una nota más alegre —y discordante— a las jornadas en las que las horas de luz se documentan con una especie de cuenta atrás.

Más es más

Quedó claro en Saint Laurent: si se iba a hablar de complementos, sería en mayúsculas. En la última propuesta de la maison francesa, que sirvió para reescribir la sensualidad femenina, la noche que inunda siempre a las creaciones de la marca se trasladó también a este apartado.

Imagen del desfile de Bibencia en la 'fashion week' de la Ciudad Condal. Instagram de la firma.

Los pendientes que lucieron las modelos eran de un tamaño desproporcionado y, a pesar de todo, funcionaban y aportaban a los estilismos esa dosis tan extra que Vaccarello logra contener en una especie de minimalismo adornado.

En Barcelona, la misma fórmula ha vuelto a dar buenos resultados. Se aprecia de forma firme en Bibencia, por ejemplo.

En la foto, una modelo desfila para Doblas y otra para SKFK. Instagram de las firmas.

Otra apuesta que entra en esta categoría y que gana protagonismo —una vez más— son los guantes, que escalan por los brazos, sobrepasando la altura de los codos.

En esta recopilación de tendencias, la 080 pavimenta un camino en España que tiene ecos de carácter internacional. Un mapa en el que, además, conviven presente, pasado y una visión de futuro inherente a Barcelona. La moda y la ciudad, dos elementos que se mueven como funambulistas entre lo que ya se fue y lo que se será. De las calles a los armarios.