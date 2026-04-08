Pedro del Hierro y Tamara Falcó presentan 'The Sunlit City', la colección que redefine el armario urbano

Hay colecciones que no sólo se visten, sino que se habitan. Con la llegada de la primavera, el ritmo de la ciudad se transforma y, con él, la necesidad de un armario que sea capaz de seguir la intensidad de una jornada urbana sin perder un ápice de sofisticación.

Bajo esta premisa nace 'The Sunlit City', una propuesta que celebra la luz, la versatilidad y el compromiso innegociable con la calidad.

La colección se presenta como un refugio de estilo para la mujer. Aquella que transita entre reuniones, compromisos sociales y momentos de pausa, exigiendo prendas que combinen la estructura de la alta sastrería con la comodidad de los tejidos inteligentes.

El color de la temporada

Si algo define el espíritu de esta entrega es su paleta. El verde, en todas sus versiones, se establece como el protagonista absoluto, aportando una frescura necesaria que rompe con la sobriedad del invierno.

Una de las propuestas estrella de la colección. Cedida

Junto a él, los grises y azules conviven en un equilibrio cromático que refuerza la idea de una ciudad bañada por el sol. Pero no es sólo una cuestión de color, sino de textura. La colección eleva el concepto de 'básico' a través de los materiales por los que apuesta.

En este sentido, destaca el conjunto de chaleco y pantalón en jacquard multicolor, una pieza de ingeniería textil donde los hilos se entrelazan para crear un dibujo vibrante.

Para quienes buscan ese giro inesperado en el día a día, el jersey de lentejuela transparente bordada se convierte en objeto de deseo; una prenda que capta la luz urbana y la devuelve en forma de sofisticación sutil.

Sofisticado look de día, con su tejido especial antiarrugas. Cedida

La funcionalidad elevada a arte

Fiel al ADN de Pedro del Hierro, la sastrería sigue siendo la columna vertebral de la firma. En esta colaboración con Tamara Falcó da un paso más hacia la practicidad, con tejidos especiales diseñados para evitar las arrugas y facilitar el planchado.

Es la respuesta elegante a la vida moderna: prendas que permanecen impecables tras horas de oficina o un viaje improvisado.

La gabardina de algodón, con un innovador detalle anudado al cuello, se postula como la prenda exterior de la temporada, mientras que la cazadora de ante de corte recto aporta ese aire effortless (fácil) que tanto caracteriza el estilo personal de la marquesa de Griñón.

Estilo que refuerza la idea de la luminosidad y el equilibrio. Cedida

Del día a la noche

La versatilidad es el alma de 'The Sunlit City'. El vestido entallado, con estampados posicionados y cenefas a contraste, recupera la feminidad más clásica pero con una mirada renovada.

Por otro lado, los conjuntos de dos piezas —chaquetas cortas y faldas con vuelo— permiten infinitas posibilidades de estilo, funcionando tanto en un bloque monocolor como combinados con básicos de seda o satén.

En definitiva, esta nueva entrega de Pedro del Hierro y TFP by Tamara Falcó no es sólo una sucesión de tendencias; es la consolidación de un fondo de armario contemporáneo.

Una colección que entiende que el verdadero lujo hoy es la luz, el tiempo y la capacidad de sentirnos seguras en nuestra propia piel mientras conquistamos la ciudad.