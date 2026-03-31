Hoss Intropia presenta Martina, su colección primavera-verano inspirada en la naturaleza y los cafetales colombianos

Hoss Intropia dirige su mirada a la primavera-verano con su nueva colección. De forma lógica, la propuesta radica en una conexión con la naturaleza mediante estampados botánicos, siluetas relajadas y bordados artesanales.

En la apuesta habita el concepto de dualidad. Por un lado, se presenta un espíritu más ligero y desenfadado.

Este choca —aunque no de forma diametral— con una alternativa más elevada cuya riqueza estriba en los acabados beading y los tejidos jacquard, que aportan estructura y carácter. Esto último contrasta con los materiales más ligeros en los que van los patrones vegetales.

Como resultado de este mix and match, un armario concebido para la mujer contemporánea, la que se mueve por la ciudad de nine to five y de five to nine, reinventándose a lo largo de las horas y estirando las jornadas, cada vez más duraderas con la nueva estación.

La paleta cromática la conquistan los tonos tierras y verdes, que se funden de forma sutil con matices salmón y granates. Discreción con personalidad.

En movimiento

Martina —el nombre que bautiza a la colección— se adapta a lo que la temporada demanda. Es una cálida bienvenida a las siluetas amplias y cómodas.

Hacen acto de presencia, por supuesto, los vestidos fluidos, los conjuntos bombachos —un must de las tendencias cuando se trata de pantalones—, las blusas bordadas y los kimonos.

Algunas imágenes de Martina, la última colección de Hoss Intropia. Hoss Intropia

Como estrellas invitadas, los total looks, los matching sets y las americanas ricas en detalles, que son una apuesta por la versatilidad y la funcionalidad. Esas propuestas salvavidas a las que recurrir cuando se ha pospuesto la alarma más veces de las debidas a primera hora de la mañana.

Los estampados hablan de paisajes abiertos y vegetación salvaje. Los detalles artesanales traen consigo las texturas, capaces de elevar hasta la estética más minimalista.

Una píldora

Como sorpresa, la colección incluye una cápsula especial, Colombian Fields, que, como no podía ser de otro modo con ese nombre, encuentra sus raíces en los cafetales del país sudamericano.

La visión de Colombia por Hoss Intropia. Hoss Intropia

El territorio se explora a través de tonos verdes, ocres y tierras que inundan tejidos y patrones que remiten a la localización.

Aquí entran en juego conceptos como la conexión con la naturaleza, la sofisticación femenina y la búsqueda de una línea orgánica y sensorial.

El momento

Para las que necesiten llevar su armario un paso más allá, Martina también cuenta con un segmento especialmente pensado para eventos. Entre las opciones, vestidos columna, nuevos fits con beading y conjuntos en jacquard que no olvidan que ahora ha llegado la primavera y el verano acecha a lo lejos.

Los complementos acompañan la estación: piezas en satén, joyería y accesorios que beben de la naturaleza y que complementan a las prendas para lograr stylings lógicos donde cada elemento sigue manteniendo su personalidad sin verse opacado.