Los estudiantes de UDIT y CENTRO diseñan el futuro de la moda en la MBFWMadrid: sus propuestas vanguardistas

La moda, esa disciplina que nace de la vocación por el estilo y el diseño, vive su semana más brillante durante la Mercedes-Benz Fashion Week, la pasarela nacional de referencia donde comparten escenario los profesionales más destacados de la industria y jóvenes talentos.

UDIT es la primera y la única Universidad especializada en Diseño, Innovación y Tecnología en nuestro país, una institución educativa que sobresale también por contar con desfile propio dentro del calendario oficial del evento.

En esta ocasión, 34 alumnos de su Grado Universitario Oficial en Diseño de Moda junto atres estudiantes de CENTRO, en México, presentan, en el marco de la 83ª edición de la MBFWMadrid, la colección 'El Renacer'.

Se trata de una propuesta pensada para la próxima temporada otoño-invierno 2026 que nace de la fortaleza que emerge tras la transformación y la belleza de reconstruirse. Los incipientes diseñadores han explorado este concepto desde perspectivas espirituales, emocionales y personales, dando luz a propuestas íntimas, al tiempo que universales.

Diseño de Julia Escribano. Cedida

Cada creación traduce vivencias en patrones que oscilan entre lo orgánico y lo arquitectónico, plasmando la fortaleza y energía que impulsa la evolución interior en sus prendas.

Obra de Ana María Cardozo. Cedida

Entre texturas cicatrizadas que evocan heridas sanadas, capas efímeras que simbolizan el desprendimiento, materiales luminosos que sugieren apertura y una paleta cromática que evoluciona desde colores oscuros hasta tonos vibrantes, la colección se construye sobre una narrativa visual que celebra la resiliencia y el florecimiento.

Creación de Leire Tejedor. Cedida

'El Renacer' conquistó la pasarela madrileña con tops escultóricos de efecto mojado, tejidos acolchados, mangas abullonadas y coordinados de sastrería entre otros.

Diseño de Sara Cubillo. Cedida

Con esta vanguardista propuesta, UDIT consolida su compromiso con la MBFWMadrid por undécimo año consecutivo y demuestra que, en su seno, no sólo se forma a profesionales, sino también visionarios que desafían lo convencional.

Los 34 alumnos que han participado en el desarrollo de la colección son Sofía Manuela Adon, Cristina Aguiar, Atina Bojovic, Ana María Cardozo, Verónica Luisana Cicconetti, Sara Cubillo, Gonzalo Di Paola, María Dóniga, Julia Escribano, Tomás Escribano, Aitana González, Ana González, Alba Gordillo, Adriana Gracia, Alba Izaguirre, Daniela Manchay, Marta Martínez, Judith Masip, Nerea Mesonero, Carmen María Morales, Clara Muñoz, Lucía Muñoz, Mariana Núñez, Marta Pereira, Icíar Portolés, María Pérez, María Teresa Rodríguez-Hesles, Leire Ruiz, Eva Sanjuán, Marta Suárez, Isabel Sánchez, Leire Tejedor, María Paula Trigueros y Hugo Vega.

Además, este año se sumaron al equipo Sara García, Daniela Larios y Sofía Mayoral, estudiantes de CENTRO, institución mexicana especializada en Diseño, Cine y Televisión.