Pedro del Hierro convierte Cibeles en un baile de princesas y príncipes entre 'tailoring', brillo y corsés

Princesas y príncipes en la pasarela de Pedro del Hierro. Gtres

En la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, en el marco de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, el tiempo parece ralentizarse.

Bajo la bóveda acristalada, bañada por una luz suave casi irreal, Pedro del Hierro no propone sólo un desfile, sino un paréntesis. Un espacio suspendido, a medio camino entre la ciudad y lo íntimo. Un refugio.

Entonces, el silencio se quiebra. Una orquesta se eleva.

Las primeras notas resuenan en el espacio, envolviendo la sala en una tensión delicada. La música no se limita a acompañar las siluetas: las precede, las sostiene, les marca el ritmo. Cada salida parece ajustada a una respiración musical, como si el desfile se construyera en directo, guiado por las cuerdas.

La orquesta que acompaña el desfile. Gtres

Bajo la bóveda, un detalle capta inmediatamente la mirada. Aquí no hay alfombra roja; la escena está atravesada por una alfombra amarilla. Un tono suave, casi solar, que ilumina las siluetas y contrasta con la atmósfera contenida del lugar. Como un rayo de luz en el corazón de este "jardín de invierno", marca el recorrido.

Sobre la pasarela, la escenografía evoca un vergel contemporáneo, casi secreto. Una vegetación controlada, instalada bajo la estructura de cristal, recuerda a la de un invernadero urbano. Nada ostentoso, pero sí envolvente, pensado para ralentizar el ritmo.

Esa es precisamente la intención del dúo creativo formado por Nacho Aguayo y Álex Miralles. A través de esta colección, imaginan un vestuario que invita a detenerse, a observar, a volver a lo esencial. Una moda que se lee en los detalles, en la materia, en el movimiento.

Aparece el primer look. Un vestido fluido, en tonos amarillo, leonado y ocre.

El estilismo que abre el desfile de Pedro del Hierro. Gtres

Muy pronto, la colección revela un juego de contrastes. Por un lado, una base profundamente elegante: negro, marino, rojo intenso. Colores de noche, casi ceremoniales, que anclan el desfile en una cierta idea del refinamiento clásico.

Por otro, matices más inesperados suavizan el conjunto. Azul pastel, otro más claro, verde menta, rosa, salmón… como si la luz del jardín se filtrara en las siluetas. Un equilibrio sutil entre profundidad y frescura.

La luz se impone como hilo conductor. Lentejuelas, destellos plateados, tejidos brillantes: nada es frontal, todo aparece en movimiento. Los atuendos captan los reflejos, las siluetas centellean sin caer nunca en el exceso.

La propuesta femenina se define entonces con precisión. Las líneas siguen el cuerpo, los vestidos se ajustan, a veces con corsé, estructurando la silueta con control. Conviven modelos largos y fluidos con otros de construcción más arquitectónica, mientras que abrigos largos y chaquetas alargadas aportan verticalidad a la silueta.

Diferentes propuestas sobre la pasarela. Gtres

Algunas evocan discretamente los años 20, mientras que los tejidos —muaré, lanas, encajes— aportan una profundidad táctil a cada salida. Lazos que puntúan las siluetas y flores bordadas que aparecen en filigrana, como un eco sutil del jardín imaginado en escena.

Frente a ellas, el vestuario masculino introduce otra tensión. El tailoring domina: trajes impecables, líneas limpias, construcción precisa. Pero la rigidez siempre se suaviza. Los tejidos aportan calidez y flexibilidad, transformando esta sastrería en una elegancia más libre, casi romántica. Un dandismo revisitado, entre tradición británica y modernidad.

Poco a poco, el desfile evoluciona hacia el brillo de las siluetas de noche. La pasarela se transforma entonces en un auténtico baile contemporáneo, donde la presencia de la orquesta acentúa esa sensación de escena vivida. Aparecen los vestidos de gala, negros o rojos, a veces completamente cubiertos de lentejuelas, otros atravesados por reflejos plateados.

Entre princesas modernas y figuras que evocan a príncipes, las siluetas juegan con los códigos del vestuario clásico, difuminando las fronteras entre lo femenino y lo masculino.

Algunas mujeres adoptan incluso una actitud casi principesca a través del tailoring, mientras que el conjunto construye una narrativa que oscila entre fantasía y elegancia.

La colección se desliza así hacia la noche, hacia una sofisticación más afirmada, casi cinematográfica. El cierre llega con un vestido de novia que pone el broche final a este baile contemporáneo sobre la pasarela.

Vestidos que definen la colección. Gtres

Y siempre, la música. La orquesta acompaña esta subida en intensidad, conectando cada silueta como un hilo invisible. No solo subraya los pasos: los amplifica, les da una dimensión emocional. Ya no se trata solo de ver la ropa, sino de sentirla.

Al final, nada rompe este equilibrio. Mujer y hombre dialogan, estructura y luz se responden, suavidad e intensidad coexisten. Pedro del Hierro no busca impresionar. Propone una experiencia. Y, por un instante, Madrid se detiene a vivirla.