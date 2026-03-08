Del corsé al traje sastre: la historia de las prendas que acompañaron la evolución de la libertad femenina

La moda no se limita a una sucesión de tendencias. Detrás de cada silueta, cada corte o cada tejido también se esconde una historia social.

El vestuario femenino, en particular, ha estado durante mucho tiempo atravesado por normas, expectativas y restricciones que reflejaban el lugar de las mujeres en la sociedad.

Con el paso del tiempo, algunas prendas han simbolizado estos cambios. Otras han marcado verdaderas rupturas.

Del corsé que disciplinaba el cuerpo al traje estructurado que acompaña la entrada femenina en las esferas de poder, el vestuario cuenta, a su manera, un relato de conquista y emancipación.

El corsé: la disciplina

Durante gran parte del siglo XIX, esta pieza se impone como imprescindible del estilismo. Más que un simple elemento de vestir, definía el ideal corporal del momento: cintura extremadamente estrecha, busto realzado y una actitud controlada.

Llevado a diario por muchas mujeres, el corsé transmitía una visión muy codificada de la silueta. No era solo una cuestión estética, sino también un marcador social.

Madonna inmortaliza el corsé cónico de Jean Paul Gaultier. Instagram @jeanpaulgaultier

La prenda participaba en la construcción de un ideal donde la contención, la delicadeza y el control ocupaban un lugar central.

Esta restricción no estaba exenta de consecuencias. Los movimientos se reducían, la respiración podía verse limitada y ciertas actividades resultaban difíciles de realizar con este tipo de prenda.

El cuerpo femenino quedaba así literalmente moldeado, mostrando hasta qué punto la ropa podía reflejar las normas de una época.

Los años 1920: la libertad

Tras la Primera Guerra Mundial, la moda experimenta una transformación profunda. Las siluetas se simplifican, las líneas se vuelven más fluidas y las prendas ganan ligereza.

Los vestidos rectos sustituyen poco a poco las formas muy estructuradas de comienzos del siglo. Esto acompaña a una evolución más amplia del papel de las mujeres en la sociedad.

En los años 20 emerge una nueva imagen más autónoma, que trabaja, sale y ocupa con mayor libertad el espacio público. El vestidor refleja este cambio. Los diseños se acortan, los tejidos se vuelven más ligeros y la silueta se libera de las restricciones del pasado.

Bocetos de Dior. instagram @dior

El pantalón: la conquista

Durante mucho tiempo, esta pieza estuvo asociada al look masculino. Sin embargo, en los años 40 el contexto empieza a cambiar.

El pantalón comienza a abrirse paso en el armario de ellas, aunque inicialmente se percibe como una transgresión de los códigos establecidos. La Segunda Guerra Mundial marca un punto de inflexión.

A medida que muchas mujeres se incorporan al mundo laboral y ocupan puestos en fábricas, talleres o transportes, surge la necesidad de ropa más funcional.

La prenda se convierte entonces en una solución práctica adaptada a estas nuevas actividades. Más allá de su dimensión utilitaria, pasa también a simbolizar un cambio social.

Al apropiarse de algo durante mucho tiempo reservado a la población masculina, adoptan un símbolo de movilidad, autonomía y libertad de movimiento.

Con el paso del tiempo, se integra plenamente en el estilo femenino y hoy es una de las piezas más universales.

La minifalda: la ruptura de los 60

En esos años, la moda vive una nueva revolución. La falda corta aparece y altera profundamente los códigos del vestir. Encierra el espíritu de una época marcada por grandes transformaciones sociales.

La pieza se asocia pronto a la juventud, la modernidad y una nueva idea de libertad. Más atrevida, expresa una relación diferente con el cuerpo y la feminidad.

También genera debate. Para algunos representa una provocación o una ruptura con las normas tradicionales. Para otros, simboliza una forma de afirmación personal y de autonomía.

En cualquier caso, se consolida rápidamente como uno de los iconos más representativos de la cultura de los 60.

El traje femenino: el poder

A partir de los 80, la moda acompaña otra transformación importante: la presencia cada vez mayor de las mujeres en los entornos profesionales y en los espacios de decisión.

Sin embargo, este cambio ya había empezado a gestarse décadas antes. En 1966, Yves Saint Laurent presentó el esmoquin femenino, una prenda que trasladaba los códigos del traje masculino al vestuario de ellas y anticipaba la estética de poder.

Primer esmoquin femenino llevado por Ulla Caremby, colección de alta costura otoño-invierno 1966. Instagram

El traje estructurado se impone entonces como una pieza clave. Chaquetas de hombros marcados, líneas definidas y siluetas firmes expresan una voluntad de afirmarse en ámbitos durante mucho tiempo dominados por los hombres.

Esta estética, conocida como power dressing, responde a una necesidad de credibilidad y autoridad en el entorno profesional.

La ropa se convierte así en una herramienta estratégica para proyectar presencia y legitimidad.

Vestuario y poder

Hoy la moda femenina se caracteriza por una diversidad sin precedentes. Las siluetas se multiplican, los estilos se mezclan y las normas se vuelven más flexibles. Sin embargo, ciertas prendas emblemáticas siguen recordando que la ropa nunca es completamente neutra.

A través del corsé, el pantalón, la minifalda o el traje, las prendas también narran una historia social: la de la posición de las mujeres, sus restricciones y sus conquistas.

El vestuario aparece así como un espejo de los cambios sociales, donde cada generación redefine, a su manera, los contornos de la libertad.