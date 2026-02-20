Menta-lidad primaveral: el pastel que irrumpe en la estación con frescura, estilo y luz propia absoluta

El verde menta no es sólo un color bonito. Es una sensación. Una pausa visual en medio de tonos intensos, una bocanada de aire fresco que se cuela en el armario esta primavera.

Después de temporadas dominadas por marrones profundos, grises densos y neutros cálidos, el pastel regresa con una intención clara: suavizar sin perder fuerza.

En ese contexto, el verde menta se posiciona como uno de los tonos más luminosos y versátiles del momento, discreto pero con presencia suficiente para transformar una silueta completa.

Más allá de su dimensión estética, encierra una carga simbólica poderosa. Asociado a la calma y a la serenidad, genera una sensación inmediata de equilibrio visual.

Sus matices, situados entre el verde y el azul, le otorgan un carácter refrescante que conecta con la naturaleza, la limpieza y la claridad.

Evoca el inicio de la primavera, los nuevos comienzos y esa energía ligera que acompaña los cambios de estación.

No es casual que también se utilice con frecuencia en espacios vinculados al bienestar o la salud, donde transmite orden y tranquilidad. Esa lectura psicológica explica, en parte, su éxito actual en moda.

Sobre la pasarela de primavera-verano 2026, el verde menta aparece tanto en versiones fluidas como estructuradas.

Desde vestidos satinados que rozan el cuerpo hasta trajes de líneas limpias que apuestan por una sofisticación minimalista, el tono se adapta a distintas narrativas estilísticas sin perder coherencia.

En la propuesta de Giorgio Armani, el verde menta adquiere una dimensión más sutil y arquitectónica, con siluetas fluidas que priorizan la armonía y la ligereza visual.

En el street style, su versatilidad se confirma. Combinado con blanco, crea un efecto limpio y contemporáneo; junto a beis o tonos tierra, adquiere una dimensión más cálida y equilibrada.

La chaqueta jacquard en mezcla de lino y algodón de Roberto Verino ofrece una lectura sofisticada del verde menta, aportando estructura y frescura a los estilismos de entretiempo.

Chaqueta jacquard verde menta de Roberto Verino. Roberto Verino

La clave está en cómo se lleva. En total look, transmite una seguridad tranquila, una elegancia sin estridencias. En accesorios como bolsos, sandalias o gafas, aporta luz capaz de actualizar un conjunto básico sin alterar su esencia.

La pulsera con peridoto y tulipán de plata de Tous introduce un toque verde delicado que ilumina el conjunto con discreción y elegancia.

Pulsera con peridoto y tulipán de plata de TOUS. TOUS.

Pero el verdadero atractivo del menta reside también en su capacidad de combinación.

Combínalo en primavera

Una de sus grandes fortalezas es su versatilidad cromática. Funciona especialmente bien con colores neutros como blanco, beis, gris o tonos tierra, creando conjuntos luminosos y armónicos.

En tejidos como lino, algodón o satén ligero, el resultado es fresco y sofisticado, ideal para los meses más cálidos.

Para quienes buscan un enfoque más atrevido o romántico, dialoga con rosa pálido y otros tonos pastel, generando un efecto suave y delicado que encaja con la estética primaveral.

En contraste con negro, gana profundidad y carácter; por su parte, los acentos metálicos —plateado o dorado— aportan un matiz más nocturno y refinado.

En clave más casual, el denim se convierte en uno de sus mejores aliados. La combinación transmite naturalidad y modernidad, especialmente en estilismos relajados de día.

También puede integrarse con colores cálidos como amarillo mantequilla o marrón suave, creando contrastes sutiles que aportan calidez sin restar frescura.

El verde menta no impone reglas estrictas: se adapta, equilibra y transforma según el contexto, confirmando su lugar como uno de los pasteles más relevantes de la temporada.