Una nueva entrega de los gramófonos dorados que cada año sitúan en la cúspide a los cantantes más relevantes y que en esta edición han encumbrado a Bad Bunny, un artista latino que ya es global. También a Lady Gaga, Billie Eilish o Kendrick Lamar, grandes protagonistas de la noche.

Como es habitual, también la moda ha estado muy presente en los Premios Grammy, con un listado de looks impecables. Este tipo de eventos suponen un magnífico escaparate para las firmas y este 2026 ha habido un poco de todo sobre la alfombra roja.

Empezando por un merecido homenaje y recordatorio al recientemente fallecido Valentino Garavani gracias a Sabrina Carpenter; la vuelta a los grandes estilismos clásicos que ha representado Olivia Dean; y la originalidad de la que siempre presumen intérpretes como Miley Cyrus o Eilish.

Mucho blanco y negro, vestidos largos, algunos llenos de brillos, otros más minimalistas como el de Hailey Bieber y también colores pastel con oda al estilo lencero del que hizo gala Karol G. Repasamos los mejores estilismos que bailaron al ritmo de la música.