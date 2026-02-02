Publicada
Una nueva entrega de los gramófonos dorados que cada año sitúan en la cúspide a los cantantes más relevantes y que en esta edición han encumbrado a Bad Bunny, un artista latino que ya es global. También a Lady Gaga, Billie Eilish o Kendrick Lamar, grandes protagonistas de la noche.

Como es habitual, también la moda ha estado muy presente en los Premios Grammy, con un listado de looks impecables. Este tipo de eventos suponen un magnífico escaparate para las firmas y este 2026 ha habido un poco de todo sobre la alfombra roja.

Empezando por un merecido homenaje y recordatorio al recientemente fallecido Valentino Garavani gracias a Sabrina Carpenter; la vuelta a los grandes estilismos clásicos que ha representado Olivia Dean; y la originalidad de la que siempre presumen intérpretes como Miley Cyrus o Eilish.

Mucho blanco y negro, vestidos largos, algunos llenos de brillos, otros más minimalistas como el de Hailey Bieber y también colores pastel con oda al estilo lencero del que hizo gala Karol G. Repasamos los mejores estilismos que bailaron al ritmo de la música.

    Lady Gaga

    La teatralidad es su seña de identidad, por eso este look de Lady Gaga es muy ella. Recogió el premio a mejor grabación pop-dance por Abracadabra con un vestido negro confeccionado con plumas.

    Se trata de una pieza artesanal hecha a medida para ella por Matières Fécales.
    Olivia Dean

    Premiada como nueva mejor artista, la cantante también fue una de las mejor vestidas con este espectacular diseño de Chanel con cuerpo de lentejuelas, detalle de plumas en la cintura, y voluminosa falda blanca con cola.
    Sabrina Carpenter

    Estaba nominada en seis categorías, pero al final sólo se fue a casa con el de mejor vestida gracias a este espectacular diseño de Valentino alta costura con el que rindió homenaje al diseñador. 

    Transparencias, bordados florales, pedrería y volantes en una de las creaciones más románticas de la casa italiana.
    Paris Hilton

    La socialité y empresaria eligió un diseño negro de escote barco tipo Bardot, armado con pedrería. Guantes negros largos y sobre ellos, espectaculares joyas de Chopard.
    Hayley Bieber

    La sencillez muchas veces es un plus. La modelo y empresaria, que asistió con su marido, Justin Bieber, lució un vestido de Alaïa con escote palabra de honor, paneles transparentes y cola.
    Karol G

    Una de las más atrevidas, enfundada en un diseño de encaje y bordados de la casa australiana Paolo Sebastian. 
    Miley Cyrus

    La cantante optó por un look de aire masculino, con un punto rockero firmado por Celine. Miley acertó con pantalones sastre, camisa blanca y cazadora perfecto de cuero con adornos dorados.
    Billie Eilish

    Siempre original, la cantante, que recibió uno de los galardones de la noche, se decantó por un look de la casa sueca Hodakova, caracterizada por su enfoque en el reciclaje. 
    Chrissy Teigen

    La actriz y modelo, esposa del cantante John Legend, con un diseño de escote corazón de Caroline’s Couture, bajo asimétrico y corte escultórico, con pedrería. Lo completó con brillantes piezas de Chopard.