Descubre la colección más romántica de Women'secret: este San Valentín celebra el amor en clave 'comfy chic'
Reinventa la intimidad con la propuesta de la marca para este 14 de febrero y transforma tu refugio personal en un oasis de mimos y cariño.
Un año más, San Valentín vuelve para celebrar el amor y el afecto en todas sus formas: en pareja, entre amigos, con la familia, mascotas o con una misma.
Esta fecha, vinculada tradicionalmente a cenas íntimas y salidas elegantes, ha evolucionado hacia celebraciones más auténticas, realistas y personales donde lo que realmente importa es sentirse bien, sola o acompañada.
Para alcanzar este estado de comodidad, Women'secret ha creado una cápsula romántica y desenfadada con la que disfrutar del 14 de febrero en perfecto equilibrio entre estilo, practicidad y las tendencias más actuales del homewear.
En esta ocasión, la firma se aleja de la idea clásica de cita perfecta, con tacones y prisas, y propone el plan definitivo para desconectar de la voracidad de la rutina: manta suave, película, palomitas recién hechas y un pijama mullido.
La colección San Valentín convierte la ropa para dormir en su absoluta protagonista. Destacan los conjuntos de camisa y pantalón largo por sus cuidados detalles: cuellos de bebé ribeteados, volantes en los puños y los tobillos, y una paleta cromática construida sobre tonos rosas, rojos y beige crudo, salpicada por un toque de azul cielo.
Además, la propuesta va más allá y se complementa con accesorios pensados para los amantes de las mascotas, ofreciendo correas y bandanas con las que matchear estilo con tu amigo más fiel.
En cuanto a los estampados, Women'secret apuesta por los clásicos corazones y las cerezas, integrando en sus creaciones la tierna esencia naíf en absoluta tendencia esta temporada.
A ellos se suman también sudaderas con ingeniosos mensajes como 'Why fall in love when you can fall asleep' o 'More love, less drama'.
El broche final lo ponen los antifaces con tejido de borreguito y bordados mullidos ideales para sumergirte en una oscuridad total y conseguir un sueño realmente reparador. Sus diseños, amorosos y alineados con los colores de la cápsula, aportan un toque coqueto y juguetón.
En definitiva, esta propuesta demuestra que el día más romántico del año no se limita a la pareja sentimental y nos invita a romper con las tradiciones y disfrutar de San Valentín con un pijama a juego con tu mejor amiga, compartiendo estilo con tu mascota o viendo esa película que tanto te gusta en casa.