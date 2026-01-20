Adelántate a la primavera 2026: estas son las tendencias clave para invertir ahora y lucir en la próxima temporada

Hay dos maneras de relacionarse con la moda: llegar cuando todo está decidido o aprender a leer las tendencias antes de que se vuelvan virales. Esta primavera puedes optar por lo segundo y fichar por adelantado, aprovechando el periodo de rebajas, las prendas, accesorios y patrones ideales para conformar un armario bien pensado de cara a la temporada.

Algunas de esas pistas llevan tiempo flotando en el aire. Otras ya han quedado fijadas sobre la pasarela. Y muchas —quizá las más interesantes— aparecen primero en los datos. Ahí entra en juego Pinterest Predicts 2026, uno de los informes más afinados a la hora de anticipar qué estéticas ya marcan el año y cuáles están a punto de despegar.

Lo interesante este año es que los datos y las pasarelas coinciden. Lo que se busca hoy es, en gran medida, lo que se llevará mañana. Y eso nos permite algo cada vez más raro en moda:comprar ahora con la tranquilidad de saber que no será un error dentro de tres meses.

El regreso del romanticismo

El encaje y los tejidos delicados vuelven en 2026, sí. Pinterest Predicts lo llama 'Encaje perfecto' y las búsquedas de los usuarios lo confirman. En pasarela, propuestas como las de Chloé o Dior durante el debut de Jonathan Anderson confirman la tendencia: blusas vaporosas con grandes lazadas, bordadas o con cuellos llamativos se combinan con pantalones estructurados, faldas ligeras y prendas utilitarias.

En qué invertir ya:

Blusa de volantes. Página oficial de H&M

Siluetas... ¿napoleónicas?

Después de años de contención, la primavera 2026 recupera algo fundamental: la presencia. No hablamos de exceso gratuito, sino de la fuerza de una silueta bien construida, algo que viene inevitablemente unido a la palabra blazer. Las grandes firmas ya llevan tiempo consolidando el regreso de los volúmenes marcados y hombros definidos típicos de décadas pasadas, pero esta temporada sorprenden con la apuesta por otro tipo de chaqueta que remite a los tiempos de Napoleón Bonaparte: las históricas hussar jackets.

Popularizadas en Francia, estas prendas han pasado de ser un uniforme de caballería profusamente decorado, con sus característicos galones y botones, a un must have para amantes de la moda en clave dramática. Firmas como Paco Rabanne, Ralph Lauren, Ann Demeulemeester, Dior o Zadig & Voltaire la han reinterpretado recientemente y todo apunta a que van a ser las grandes protagonistas del street style tan pronto como se hagan más agradables las temperaturas.

En qué invertir ya:

Una chaqueta estructurada con botones centrales y detalles bordados, como esta de Urban Outfitters en tono caqui, a la venta por 59,00 €.

Chaqueta militar Hazel BDG. Página oficial de Urban Outfitters

Los colores protagonistas

Si algo queda claro al analizar las tendencias es que la estación venidera no será naïf. Las búsquedas de tonos fríos crecen con fuerza. Y las pasarelas han respondido con decisión. Victoria Beckham apostó por azules casi glaciares en pleno desfile de primavera-verano. Fendi, por su parte, presentó una propuesta luminosa donde este color se llevaba en total look o con toques pastel que no le resten ese protagonismo. Y Ganni decidía mezclarlo con estampados florales.

Este cambio de paleta no es anecdótico: responde a una necesidad de sofisticación cromática. Como ya adelantó Magas hace unas semanas, el cerúleo, el color que sirvió para idear una de las escenas más icónicas de El diablo viste de Prada (David Frankel, 2006), promete convertirse en el gran protagonista de la nueva temporada. Se trata de un tono más oscuro que el turquesa o Tiffany pero más claro que el cobalto.

En cualquier caso, la gama de azulados no es la única que va a ocupar un lugar clave en nuestro armario de entretiempo. También será una temporada en la que dedicaremos especial atención al amarillo mantequilla, perfecto para trasladar a prendas de exterior —como abrigos ligeros— o complementos. Y, por supuesto, tampoco hay que olvidarse del caqui, un color elegante y atemporal que no puede faltar en el fondo de armario de una prescriptora precavida.

En qué invertir ya:

Si esta temporada buscas un bolso con el que dar el toque de color a tu outfit, echa un vistazo a este modelo tote con bandolera de Parfois. Puedes encontrarlo a 12,99 €, lo que supone casi un 50% de descuento sobre su precio original, y la página web ofrece la posibilidad de combinarlo con charms a la venta a partir de 17,99 €.

Bolso tote en textura suave con bandolera. Página oficial de Parfois

Una primavera entre lunares

Probablemente ya los habías visto en los looks de tus influencers de referencia y tu intuición es perfecta: los dots están viviendo un regreso muy serio. Este año, además, ya no se limitan a los pequeños puntos discretos, sino que también vuelven en versiones XL, colores vibrantes (rojos, amarillos) o clásicos, y se ven en todo tipo de prendas como vestidos, sastrería y accesorios, aportando un toque divertido, retro y muy versátil para estilismos casuales o elegantes.

Aunque hoy los asociamos a un clásico del armario, los lunares tienen un origen popular. Su nombre se remonta al siglo XIX, cuando la polka, una danza de origen checo, se extendió por Europa y Estados Unidos. Las bailarinas solían llevar faldas decoradas con puntos y, aunque el baile perdió protagonismo con el tiempo, el estampado sobrevivió. El término polka dot apareció por primera vez en 1857 en una revista femenina estadounidense, marcando el inicio de una historia que pronto trascendería lo folklórico para instalarse en la cultura visual.

El verdadero salto llegó en el siglo XX, cuando estos pasaron del imaginario popular a la moda y al cine. En 1926, una Miss América posó con un traje de baño a lunares y, poco después, Minnie Mouse los convirtió en símbolo universal. La alta costura los legitimó en 1947 con el New Look de Christian Dior, y Hollywood terminó de consolidarlos a través de iconos como Marilyn Monroe.

Desde entonces, este estampado regresa cíclicamente a las pasarelas —de Yves Saint Laurent a Carolina Herrera— demostrando que, más que una tendencia, son un lenguaje atemporal capaz de reinventarse en cada época.

En qué invertir ya:

Una propuesta que nos ha conquistado y esperamos que a ti también lo haga es este vestido corto confeccionado en hilatura de lyocell, con cuello redondo y escote en pico con pañuelo en el mismo tejido. Disponible en el catálogo de Zara al precio rebajado de 19,98 €.

Vestido de lunares con pañuelo ZW Collection Página oficial de Zara

Accesorios con historia

El informe de Pinterest lo dice sin rodeos: en 2026, los broches vuelven con fuerza, con un crecimiento notable en búsquedas de accesorios maximalistas y joyería familiar. Esto encaja muy bien con el resto del mapa: si la silueta se vuelve más teatral y los prints más decididos, el accesorio deja de ser un extra.

En 2026, los broches dejan de ser un accesorio anecdótico para convertirse en uno de los gestos clave del armario. Según Pinterest Predicts 2026, las búsquedas relacionadas con estos, con prendedores y accesorios maximalistas han crecido de forma significativa, señalando un renovado interés por piezas pequeñas pero con gran capacidad de transformación. El broche funciona como un punto focal: basta uno para actualizar una blazer, dar intención a un cárdigan o elevar un vestido sencillo.

Este regreso responde a una moda que vuelve a valorar el detalle con narrativa y la expresión personal. Frente a looks más sobrios, el broche aporta carácter sin esfuerzo y permite personalizar prendas que ya forman parte del armario. Más que una tendencia decorativa, se impone como una herramienta de estilo versátil, capaz de unir herencia, individualidad y modernidad en un solo gesto.

Comprar ahora (y acertar después)

El momento actual de la moda no pide acumular, sino elegir con criterio. En una temporada atravesada por microtendencias constantes como esta, la clave está en saber identificar aquellas que pueden integrarse de forma natural en un armario versátil, pensado para durar más de unos meses. No se trata de seguirlo todo, sino de seleccionar bien y construir un vestuario con intención, capaz de adaptarse al ritmo cambiante de las estaciones sin perder coherencia.

Con las claves ya sobre la mesa —prendas, colores, tejidos y accesorios que marcarán el pulso del street style en los próximos meses— llega la parte más interesante: decidir qué lugar ocupan dentro del propio lenguaje estilístico. Porque más allá de lo que dicta la industria, el verdadero acierto está en cómo cada pieza se incorpora, se combina y se hace propia.