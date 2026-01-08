Roberto Verino celebra los 10 años de su Espacio de Arte: una galería que apuesta por la unión entre moda y cultura

Roberto Verino junto a Manolo Figueiras en el Espacio de Arte de su marca. Cedida

La moda y el arte comparten un mismo territorio, ambos constituyen lenguajes visuales que narran quiénes somos, qué deseamos y cómo entendemos el mundo.

La obra expuesta nos hace parar, sentir y pensar; el diseño va un paso más allá, la hace accesible, la saca del museo y la pone en la calle. Desde hace décadas, diseñadores y artistas han dialogado mutuamente, tomando prestados códigos de color, forma y textura para potenciar sus creaciones.

La convergencia entre ambas disciplinas alcanza su máxima expresión gracias a iniciativas como el Espacio de Arte de Roberto Verino, una marca nacida en 1892, referente del diseño made in Spain.

Ahora, su templo cultual celebra sus 10 años de recorrido acogiendo y difundiendo obras fotográficas, pictóricas y escultóricas, integrándolas, a su vez, en el universo textil de la firma.

Exposición de Alberto Gulias. Cedida

Este lugar, ubicado en su tienda de la calle del Paseo de Ourense, ha albergado numerosas exposiciones que reflejan la diversidad de códigos contemporáneos y reunido una amplia selección de creadores.

Más que una vitrina artística, se trata de un puente vivo que integra distintas destrezas y permite a los visitantes descubrir nuevos virtuosos.

Obras exhibidas de Virginia Rota. Cedida

Entre los artistas que han pasado por este espacio destacan, en pintura, Tareixa Taboada, Manolo Figueiras, Miguel Piñeiro e Isabel Seidell; en fotografía, Alberto Heras, Plácido L. Rodríguez y Xoxé Lois; y en escultura y grabado, Baldomero Moreiras, Luis de las Cuevas y Xoxé Poldras.

Propuesta del artista Alberto Heras. Cedida

“Para mí, la moda es arte en sí misma; no se puede entender separada de otras disciplinas creativas. El arte es inspiración, es referencia, es cultura, es emoción”, señala el fundador.

Precisamente esta filosofía ha sido la que ha guiado el proyecto desde sus inicios, posicionando a Roberto Verino no solo como una firma de indumentaria, sino como una entidad que apoya y promueve activamente el intercambio cultural.

Creaciones de Tamara Wassaf. Cedida

Tras esta década, el proyecto inicia una nueva etapa con el objetivo de explorar enfoques innovadores, ampliar horizontes y evolucionar, cuidando siempre su esencia.

“Queremos continuar apoyando a los creadores, descubrir nuevas voces y seguir entendiendo el arte como una fuente constante de inspiración, encuentro y diálogo”, asegura el diseñador.

De esta forma, el Espacio de Arte de la casa gallega se proyecta hacia el futuro como un referente comprometido con el talento emergente, la diversidad creativa y el diálogo entre diseño y cultura.