Hoss Intropia inaugura nueva tienda en Vigo entre luces de Navidad y looks inspirados en la naturaleza

Como cada noviembre, Vigo se transforma en un espectáculo de luz y color, donde millones de bombillas llenan sus calles de un espíritu navideño único, uniendo a locales y visitantes en una atmósfera de ilusión y alegría.

Este año, bajo la brillante estrella de la Porta do Sol y su icónico árbol gigante, Hoss Intropia ha inaugurado en el número 44 de la calle Urzáiz su tercera tienda independiente en España, integrando la esencia festiva en su propuesta de moda.

Con una presencia que refleja la autenticidad y el estilo mediterráneo bohemio de la marca, su nuevo espacio no solo es un punto de venta, sino un homenaje a la ciudad que la acoge, con un escaparate inspirado en la espectacular iluminación.

La apertura contó con la presencia de la actriz Clara Lago como anfitriona. “Hoss Intropia es una firma que me encanta: cuida cada detalle, apuesta por la sostenibilidad y la autenticidad y celebra a las mujeres con personalidad propia. Compartir estos valores y volver a unirnos en esta ocasión ha sido una experiencia muy bonita”, declaró.

Junto a ella, asistieron amigas de la casa como la modelo Malena Costa, la influencer y empresaria Itziar Aguilera y la artista Lulú Figueroa, así como destacadas personalidades de Vigo, entre ellas las creadoras de contenido Ana Outomuro, Laura Méndez o Alma Pérez.

Malena Costa en la inauguración de la 'boutique'. Cedida

Cada una de ellas lució looks formados con prendas de la nueva colección de Hoss Intropia, desde trajes completos y conjuntos de falda y pantalón, hasta jerséis y vestidos.

Look de Itziar Aguilera Cedida

La última línea de la firma ha sido diseñada por Alejandra Valero, directora de diseño de la marca. Entre el muestrario predominan los tonos empolvados, los estampados inspirados en la naturaleza y las siluetas fluidas que evocan movimiento y feminidad.

La cápsula cuenta con cinco gamas distintas: Paloma, Natalia, Alicia, Teresa y Allegra. Juntas representan la evolución del otoño más bohemio a la sofisticación invernal.

Una vez más, el alma de la colección recorre lo artesanal, el estilo folk centroeuropeo y el espíritu boho sofisticado.

Prendas de la nueva colección. Cedida

Como novedad, podemos observar pequeños guiños a la forma de vestir japonesa en algunos abrigos y blusas con patrones que recuerdan a las formas envolventes típicas del kimono, así como mangas amplias que agrandan el movimiento con un aire relajado y elegante.

Además, los delicados motivos florales y gráficos de ciertas prendas evocan a la estética oriental, aunque prevalece la combinación de modernidad y feminidad que caracteriza a Hoss Intropia.

La línea integra tejidos nobles como el terciopelo, telas con lentejuelas y bordados de abalorios, aportando el característico brillo festivo a la colección. Cada prenda ha sido diseñada para elevar los looks con un toque especial y diferenciado, perfecto para quienes buscan elegancia con personalidad.

Para convertir su nuevo espacio en una experiencia sensorial para las viguesas y vigueses, o los muchos visitantes que recorren la ciudad durante las Navidades, Hoss Intropia ha colaborado con Vitamin Studio, un despacho creativo que fusiona arte, diseño y tecnología, para la creación de su escaparate.

Gracias al talento de Jana Tox, Interactive Designer and Digital Artist, la vitrina de la nueva tienda recoge un pequeño universo de brillo y emoción. Sin duda, visitarla es un plan alternativo perfecto para dejarse envolver por el espíritu más brillante y poético de la firma de moda española.