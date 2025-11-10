La nueva era de Maria Grazia Chiuri en Fendi, un homenaje al legado de las hermanas que elevaron la firma un siglo atrás

Ha sido la gran noticia fashion de las últimas semanas: Maria Grazia Chiuri, cuya retirada de Dior fue anunciada el pasado mes de mayo –después de ser su directora creativa desde 2016–, es desde octubre el nuevo fichaje de Fendi.

Regresa a la histórica Maison en la que ya trabajó como diseñadora de accesorios durante una década, y lo hace protagonizando un necesario reemplazo femenino tras una etapa de numerosos fichajes masculinos un tanto desconcertante.

Con el juego de sillas acaecido en firmas como Dior, Chanel, Loewe, Valentino o Balenciaga, donde todos los nuevos directores creativos son hombres, la noticia de su vuelta a Fendi, donde ya trabajó entre 1989 y 1999 como responsable de accesorios icónicos como el bolso Baguette, ha sorprendido y agradado a partes iguales.

No sólo repara en cierto modo la alarmante escasez de mujeres en los más altos puestos creativos de las grandes casas de lujo. La presencia de Chiuri abre también una nueva etapa en Fendi en la que la artesanía, la conversación cultural y el feminismo se pondrán en el centro.

Su primer desfile para la empresa italiana será en febrero de 2026 durante la Fashion Week de Milán, y la expectación ya es máxima.

Un cambio estratégico

La noticia del nombramiento ha sorprendido, aunque muchos en el mundo de la moda ya se lo esperaban. La firma, hoy propiedad del grupo LVMH, este año celebra su centenario –fue fundada en Roma en 1925– y ha querido dar un claro de efecto con la incorporación de la italiana.

"No es un fichaje exótico, sino una reintegración con conocimiento interno de la casa", opina Ana Locking, conocida diseñadora y docente, además de presentadora de televisión. La creadora regresa a Fendi, y este vínculo histórico "le da credibilidad".

Eso facilitará su adaptación y generará una narrativa potente de retorno a casa. "Lo veo como un buen cambio, sobre todo porque su perfil parece encajar con lo que la marca podría estar buscando", continúa la diseñadora española.

Detalla que Chiuri significa "alguien con experiencia, con una voz relevante culturalmente, y con capacidad para reorientar con sensibilidad estética. Pero será clave cómo ejecute su primera colección para que la apuesta tenga éxito. Ahora tiene la oportunidad de dedicar toda su rica experiencia en el mundo de la moda al desarrollo de la casa donde todo comenzó”.

María Grazia Chiuri en el desfile Dior Primavera/Verano 2017. Francois Guillot Getty Images

Para Mercedes Rodríguez, subdirectora del Centro Superior de CSDMM (Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid) y docente, "la noticia ha sido impactante por lo que simboliza: un cambio de etapa para una de las diseñadoras más influyentes de la última década".

Y continúa: "Me hace ilusión porque hemos tenido una temporada de nombramientos solo de hombres y lo veo como un movimiento claramente estratégico". Cree, además, que la llegada de Chiuri a Fendi evidencia el deseo por parte del grupo LVMH de "revitalizar una marca que estaba en un contexto de transición creativa".

Con ello también traerá aire fresco a un sector, "el del lujo, que no atraviesa sus mejores momentos, aunque las cifras están mejorando. Existe una clara voluntad del conglomerado francés de modernización integral de la Maison. Otra prueba de ello es la reciente incorporación del español Ramón Ros como presidente y director ejecutivo", puntualiza.

De hecho, el propio Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo del Grupo LVMH, propietario de Fendi, aseguraba en el comunicado oficial que la firma hizo público para anunciar este nombramiento que está “convencido de que Maria Grazia contribuirá a la renovación artística y al éxito futuro de la casa, al tiempo que perpetuará su patrimonio único”.

Valentina Suárez-Zuloaga, cofundadora de la plataforma de moda española Es Fascinante y directora creativa de la pasada edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, coincide también en la opinión sobre este giro estratégico.

"Fendi ganará su sensibilidad narrativa y Chiuri tendrá un nuevo espacio para reinterpretar la artesanía y la historia de la marca, algo que ya demostró hacer con gran éxito en España. Ha sabido unir tradición y modernidad, con una narrativa clara y coherente sin perder el toque comercial que la caracteriza", expresa.

Se refiere la cofundadora de Es Fascinante al excepcional desfile de su colección Crucero que Dior hizo en la Plaza de España de Sevilla en junio de 2022, y en el que la italiana dio rienda suelta a su enorme admiración por algunas de las tradiciones y prácticas artesanales más importantes de nuestro país.

Un look de la colección Crucero 2023 de Dior. Gtres

Gran talento femenino

El origen primigenio de Fendi se remonta a la pequeña peletería fundada en 1925 en Roma por el matrimonio formado por Edoardo Fendi y Adele Casagrande. Pero fueron sus cinco hijas –Paola, Anna, Franca, Carla y Alda– las que convirtieron esta casa en una firma de moda global. De ahí que se esté poniendo en valor el enorme poder femenino que siempre estuvo presente, aunque a veces haya podido quedar algo silenciado.

Es cierto que Silvia Venturini Fendi, hija de Anna y madre de Delfina Delettrez, diseñadora de joyas, siempre ha tenido una importante presencia en la casa desde distintos roles. Pero las incorporaciones como directores creativos de Karl Lagerfeld (desde 1965 hasta casi su fallecimiento en 2019) y Kim Jones (desde 2018 hasta 2024) han podido ‘robar’ protagonismo femenino en cierto modo.

Hoy, el regreso de Maria Grazia Chiuri reconduce de nuevo el liderazgo creativo de la casa hacia una mujer y honra el potente legado gestado por las cinco hermanas Fendi. "Esta noticia da pie a reflexiones sobre igualdad, simbología y estructuras de poder", explica Ana Locking.

Y añade: "Muchos cambios recientes en direcciones creativas han recaído en hombres, lo que refuerza el patriarcado de poder salvo excepciones. Que un nombramiento como el de ella sobresalga contrasta, pero no es suficiente para romper esa narrativa. No basta con hacer un fichaje estrella".

"Está bien que sea mujer, pero si es una figura estelar, ¿realmente cambia el sistema?", se pregunta. “Se trata de que las mujeres ocupen los puestos más visibles, de más influencia y no solo los roles secundarios. Si el fichaje femenino se convierte en una anomalía publicitaria más que en un modelo replicable, estamos hablando de tokenismo más que de transformación”.

La subdirectora de CSDMM, Mercedes Rodríguez, insiste en la importancia de que más mujeres ocupen puestos de responsabilidad en las grandes empresas del sector. Como docente, la amplia mayoría de estudiantes en sus clases son chicas, y no entienden cómo cada vez hay menos mujeres dirigiendo firmas de moda.

"Estamos en un claro retroceso", afirma. "La mujer no es solamente la cliente de la moda, es creativa y empresaria. Y fundadora de muchas de las Maisons más importantes como Chanel, Vionnet o Schiaparelli. Han hecho historia". Y es cierto que resulta difícil de asumir que el presente de la industria sea tan masculino cuando el pasado fue siempre muy femenino.

Un futuro optimista

Es evidente que la llegada a Fendi de Maria Grazia Chiuri ocurre en un momento esperado y necesario. "Rompe con el patrón masculino y demuestra que las direcciones creativas pueden estar en manos de mujeres con una visión tan enriquecedora y fascinante como la del hombre", opina Valentina Suárez-Zuloaga.

Mercedes Rodríguez recuerda el trabajo de Chiuri en Dior –fue la única mujer que ostentó la dirección creativa en la historia de la Maison–, y en el que logró unir feminidad, discurso cultural y éxito comercial. "Consiguió transformar una marca de lujo sin romper con su herencia, sino reinterpretándola desde una mirada contemporánea y consciente"

Y añade: "Esa visión feminista, con referencias intelectuales y mensajes políticos sutiles pero firmes, dio a Dior un posicionamiento único frente a otras casas más centradas solo en el espectáculo o la artesanía".

Confiesa Rodríguez que para ella, la llegada de Maria Grazia Chiuri a Fendi es ilusionante. "Seguirá con su discurso feminista, aunque creo que lo hará de una forma más sutil, estructural y orgánica que en Dior. Será a través de la artesanía y la celebración del linaje femenino".

Se aventura a decir que la italiana mantendrá esa forma suya única de llevar la feminidad a una dimensión más cercana y ‘terrenal’, a la misma calle si hace falta. Como ya hizo en la Maison que dejó en mayo.

Y cabe esperar que en Fendi trabaje también con especial interés los accesorios, como ya hizo previamente en la firma italiana y como también demostró en su etapa de directora creativa junto a Pierpaolo Piccioli –hoy, flamante nuevo diseñador en Balenciaga– en Gucci.

Allí desarrolló, por ejemplo, la línea Rockstud, convertida ya en una de las más icónicas de la marca fundada por Valentino Garavani.

También Ana Locking espera que Chiuri continúe con ese potente discurso feminista suyo. "Si no lo hiciera, podría interpretarse como una contradicción, pérdida de autenticidad o que su discurso en Dior fue estratégico más que genuino", dice.

Y añade: "Su marca personal ya incluye ese componente discursivo feminista. Parecería extraño desecharlo al cambiar de casa; hacerlo le restaría credibilidad".

Y avanza que la narrativa femenina de la historia de Fendi "es un terreno fértil para que un discurso feminista o de empoderamiento femenino se integre orgánicamente, no como algo impuesto. Podría usar su rol para impulsar colaboraciones con artesanas, iniciativas de género o visibilizar mujeres del oficio, y extender su discurso más allá de las pasarelas".

El próximo mes de febrero saldremos de dudas. Hasta entonces todo serán conjeturas y buenos deseos.