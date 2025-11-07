'Future chic': una guía de estilo hacia la mirada del mañana en la celebración del décimo aniversario de EL ESPAÑOL

EL ESPAÑOL celebra su décimo aniversario el 24 de noviembre. Una década que simboliza evolución, madurez y una firme proyección hacia el futuro, valores que siempre han definido al medio, guiado por una mirada vanguardista que además lleva consigo la experiencia de décadas ejerciendo la profesión.

Si esta filosofía se traslada al terreno de la estética, quizás el estilo que mejor encarna su espíritu es el del Future Chic. Esta tendencia interpreta la elegancia contemporánea desde un lenguaje técnico, depurado y visionario.

Por supuesto, el evento que celebra los 10 años del diario digital se presenta como el escenario ideal para explorar esta corriente, que redefine la sofisticación clásica a través de materiales innovadores, estructuras arquitectónicas y una paleta de matices metálicos.

En la confluencia entre la tradición editorial y la modernidad estética, el Future Chic propone un nuevo código de vestimenta: el del futuro inmediato.

La guía definitiva

Dos voces expertas en el sector fashion se han prestado a comentar diversas pautas que seguir para crear un look ganador de cara a esta ocasión tan especial. Por una parte, Jesús Reyes, periodista de moda, estilista y autor de libros como la guía de estilo Alter Ego.

Por otro, la también estilista Elena Lazo, cuyos trabajos han aparecido en diversos medios nacionales, así como en campañas para Netflix o firmas como Mo Eyewear o El Corte Inglés.

Desde Magas, a ambos les hemos trasladado una serie de preguntas para que con su expertise ilustren a los invitados del evento para que estos puedan lucir su mejor versión adaptada al código de vestimenta de la cita.

Referencias

Detrás de un estilo concreto, siempre se encuentran una serie de referentes. Estos van desde obras de arte, hasta actos sociales, pasando por grandes diseñadores o celebrities.

Imagen de 'street style' previa a uno de los últimos desfiles de Coperni. Getty Images

“Cuando pienso en Future Chic me vienen nombres como Balmain, Mugler, Coperni o Courrèges... Firmas que reinterpretan la elegancia con un lenguaje del futuro, pero sin perder sofisticación", comenta Reyes.

"También me inspiran eventos como la Met Gala 2016, dedicada a Manus x Machina, o los desfiles de Louis Vuitton en su etapa más arquitectónica. Es una estética muy presente en las colecciones de Paco Rabanne, especialmente por su uso de metalizados y siluetas espaciales reinterpretadas con elegancia", detalla el experto.

Igualmente, también referencia el trabajo de casas emergentes como The Attico o Rotate. "La están explorando desde un punto de vista más urbano y realista", declara respecto al estilo marcado para la celebración de los 10 años del medio.

Lazo también hace memoria y destaca aquella gala organizada por Wintour hace ya casi una década. La misma en la que Zayn Malik y Gigi Hadid, por aquel entonces pareja, protagonizaron un momento bastante icónico a su llegada a las famosas escaleras del museo neoyorquino.

En cuanto a diseñadores, añade otros nombres a la lista iniciada por Reyes, con el que coincide plenamente. Rick Owens, Iris Van Herpen o las "recientes colecciones de Balenciaga y Loewe", apostilla.

Para hacer aún más visuales estas indicaciones, los estilistas enumeran una serie de personalidades actuales que representan ese Future Chic que se busca en el décimo aniversario de EL ESPAÑOL.

"Zendaya es el mejor ejemplo actual: cada una de sus apariciones, especialmente aquellas guiadas por Law Roach, encarna esta idea", comenta Jesús Reyes.

"También Rosalía, en su nueva era estética LUX, está apostando por un minimalismo tecnológico muy significativo. Y si miramos hacia la historia, Grace Jones y sus looks de los 80 son la semilla de esta tendencia: elegancia, fuerza y modernidad en un solo gesto", dice.

Varios estilismos de Zendaya alineados con la estética 'Future Chic'. Collage con imágenes de la cuenta de IG de la actriz (@zendaya)

Elena Lazo coincide con la mención a la actriz estadounidense, pero también apunta a un nombre clave, el de la intérprete Tilda Swinton, así como el de Cate Blanchett, dos auténticos iconos de estilo que desatan la elegancia, robando miradas, cada vez que pisan una alfombra roja.

Tilda Swinton con un 'styling' sencillo a la par que impecable y elegante. Gtres

"En el plano masculino, destacaría a Timothée Chalamet, Rami Malek, Robert Pattinson o Jon Kortajarena", asegura la experta.

Timothée Chalamet en el Festival de Venecia en 2019. Gtres

Las claves

Por otro lado, un aspecto importante a tener en cuenta para interpretar lo mejor posible el concepto de Future Chic es el hacerlo de forma lógica y equilibrada. Sabiendo ya cuáles son las bases de esta estética, es sencillo cruzar esa fina línea que lleva a la ciencia ficción o a algo excesivamente conceptual.

"La clave está en la contención. Este estilo no busca disfrazar, sino actualizar. Es combinar lo clásico con guiños al futuro: un vestido de corte impecable en tejido técnico o un traje sastre con acabado satinado o con una cremallera visible en lugar de botones", señala Jesús Reyes.

Algunos ejemplos de vestuario del actor Rami Malek. Collage con imágenes de Gtres.

"Es el equilibrio entre la modernidad y la atemporalidad, entre la arquitectura y la fluidez. Si el look parece un ‘concepto de pasarela’, se pierde el mensaje. Debe ser ponible, elegante y creíble", destaca el profesional de la moda.

Por su parte, Elena Lazo recomienda crear y confiar en una serie de términos clave o adjetivos que sirvan como guía de cara a idear ese ansiado outfit. "En mi caso, serían: vanguardia, minimalismo y estructura. Igualmente, incluiría pulido, limpio, sofisticado y moderno", selecciona.

Según su criterio, al seguir esta pauta se mantiene una línea coherente y se evita caer en looks tipo disfraz.

Por otro lado, ambos expertos señalan una serie de prendas que pueden convertirse en las grandes aliadas de la cita. Con suerte, puede que los invitados ya cuenten con algunas de ellas en su vestidor.

"Para ellas, recomiendo apostar por opciones estructuradas: blazers con hombros marcados, faldas con pliegues escultóricos o pantalones con pinzas amplias en tejidos satinados o metalizados suaves. Un top blanco óptico o una blusa de organza translúcida aportan ese aire futurista sin exagerar", detalla Reyes.

La estilista coincide con su compañero, pero añade además lo siguiente: "El aspecto monocromático puede ser fundamental. Tienen cabida las asimetrías y algunas aberturas. Tejidos satinados y mates. Personalmente, me encanta la idea de una parte superior subida, algo desestructurada y con presencia".

"En el caso de ellos, un traje negro o gris acero con camisa sin cuello, combinado con mocasines de punta cuadrada o botas minimalistas funciona perfecto. Y si se arriesga un poco más: un abrigo largo de tejido técnico o un accesorio plateado puede elevar el look sin convertirlo en disfraz", explica Jesús Reyes.

Elena, por su parte, añade a esa paleta de colores para los chicos también el azul profundo. "El dress code admite detalles y cortes innovadores —solapas satinadas o la ausencia de ellas, cuello mao, camisa sin corbata...—. En cuanto a textiles: lanas finas, mezcla de seda, terciopelo mate... En general, apostaría por los looks monocolor, las líneas rectas y las telas con cuerpo", comenta.

Por otra parte, es esencial saber adaptar también el Future Chic a la personalidad de cada uno. Es cierto que la moda también se concibe para el juego y la experimentación, pero no todo el mundo está dispuesto a asumir según qué riesgos en determinadas ocasiones.

"Para las más clásicas, recomiendo incorporar solo un elemento: un bolso plateado, un zapato con tacón escultórico o una prenda satinada. Quienes tienen un estilo más atrevido pueden ir con siluetas asimétricas o materiales técnicos", añade Reyes en este apartado.

"En el caso de los hombres, es importante perder el miedo a modernizar el traje: basta con prescindir de la corbata, optar por una camisa con textura o incorporar un detalle metálico como un cinturón de hebilla geométrica o un reloj de diseño contemporáneo. El Future Chic es una actitud", expresa.

Algunas propuestas interesantes de Robert Pattinson. Collage con imágenes de Gtres.

Elena Lazo hace un llamado en esta misma tónica, orientando la propuesta hacia la sensatez y la lógica: "Si no te ves con prendas llamativas, puedes hacer tuya esta tendencia desde el minimalismo y la estructura: un conjunto negro bien cortado, una camisa especial, o un detalle metálico sutil".

Los extras

Aunque ya se ha mencionado algo respecto a los complementos, ambos estilistas hacen referencia a ellos de forma concreta en sus respuestas. Estos detalles son los que en la mayoría de las ocasiones marcan la diferencia en un look, en especial, cuando hay una estética previamente marcada. Lo mismo sucede con la parte beauty.

"Son fundamentales. Los accesorios son el hardware del estilo futurista: joyería geométrica, bolsos estructurados o gafas con diseño angular ayudan a crear ese efecto de modernidad", expresa el estilista Jesús Reyes.

"En maquillaje, lo ideal es una piel efecto glass skin, labios naturales con un toque metálico y eyeliner gráfico o lineal. El cabello, pulido o con formas muy definidas: coletas altas, ondas perfectas o recogidos con efecto espejo. En el Future Chic, cada elemento suma al relato estético", explica.

Consejo final

En muchas ocasiones los invitados a un evento se obsesionan en adquirir algo nuevo para que su presencia quede bien marcada en la cita. Sin embargo, no es necesario recurrir a ello. Puede que ya se encuentre en el armario o vestidor esa prenda perfecta para adherirse a la idea de este dress code que guía la temática de la fiesta de aniversario de EL ESPAÑOL.

"No hace falta invertir en algo nuevo, sino reinterpretar lo que ya tenemos. Un vestido negro clásico se adapta a este estilo si lo acompañas con unos pendientes metálicos o con un delineado como el que ya he comentado", resalta Reyes, enlazando de nuevo con la idea de la importancia de los accesorios y del apartado de belleza.

"Un traje neutro puede transformarse con una camisa técnica o un zapato de vinilo. Lo fundamental es el styling: combinar lo de siempre con una mirada hacia el mañana. Esa es la esencia del Future Chic", explica.

Elena Lazo, que coincide con su compañero, cierra además de la siguiente forma. "El secreto está en cómo se combinan las piezas y en la actitud con la que las llevemos", dice, destacando algo que siempre resulta clave y aludiendo también a la personalidad de cada uno, que es algo que siempre debe resaltar en cualquier estilismo.

El aniversario de EL ESPAÑOL no es únicamente una celebración institucional: es también una declaración de continuidad y evolución. En ese contexto, el Future Chic se erige como la estética más adecuada para representar una década de cambio y una visión de futuro.

Su elegancia controlada, su precisión formal y su espíritu vanguardista sintetizan el momento actual de la moda y, en cierta medida, del propio medio. En la confluencia entre la memoria y la innovación, el estilo del mañana se convierte en el mejor homenaje a una década de periodismo contemporáneo, pero también a toda una vida de dedicación siguiendo esa filosofía.

¡Por muchos más!