El look de Cruz Sánchez de Lara para la cena de gala en el Palacio Real: Alejandro de Miguel revela todos los detalles

La visita de Estado del sultán de Omán ha reabierto las puertas del Palacio Real para acoger la consabida cena de gala, presidida por los Reyes. Felipe VI y Letizia ejercen de anfitriones para Haitham bin Tariq al Said y esta velada es uno de los momentos más esperados de este tipo de viajes de mandatarios extranjeros.

Primero, por disfrutar de un evento especial dentro de la agenda institucional en el que la tiara de la Reina, que luce en contadas ocasiones, es la estrella. La elegida el 4 de noviembre ha sido la Rusa, una de las más espectaculares del joyero real.

La cita ha contado con la asistencia de un selecto grupo de personalidades de distintos sectores de la sociedad, desde la cultura a la política y la empresa, entre las que se encontraban Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS.

Tal y como mandaba la ocasión, el código de vestimenta era elegante y pedía piezas largas. Y así lo han observado las asistentes. Sánchez de Lara ha confiado una vez más en uno de sus diseñadores de cabecera, Alejandro de Miguel, a quien recurre para grandes ocasiones como la que nos ocupa.

El manchego (uno de los preferidos también por la reina emérita doña Sofía) nos desvela todos los secretos del look, confeccionado especialmente para ella de manera artesanal, como todas las creaciones salidas de su atelier desde donde, con puntada certera, hila sueños.

El vestido, en blanco y negro, "refleja la fuerza, elegancia y serenidad que caracterizan a Cruz". Está realizado con más de 2.000 canutillos bordados a mano, gracias a los cuales desprende un brillo sutil y sofisticado, "símbolo del equilibrio entre poder y delicadeza que define a la mujer contemporánea".

El boceto original del modelo. Cedida

De corte largo y estructura impecable, el modelo combina sobriedad y presencia con una línea fluida que realza la figura sin renunciar al movimiento.

"Diseñar para ella ha sido un verdadero honor. Tiene un discurso firme y profundamente humano. Su forma de entender la vida —donde la generosidad se paga con la misma moneda— me inspira a trabajar desde la autenticidad y el respeto hacia la mujer real", asegura Alejandro.

Siguiendo la máxima de menos es más, quiso apostar por algo relativamente sencillo, pero con detalles que lo hacen único, lo que caracteriza todas y cada una de sus piezas.

"Pensé en Cruz como alguien que no necesita artificios para destacar, que brilla por su compromiso, su palabra y su presencia. Por eso, imaginé algo sobrio, pero imponente, en blanco y negro, que simboliza la dualidad entre fuerza y sensibilidad", asegura.

"Esta apuesta no solo busca vestirla, sino acompañarla en una noche especial en la que, una vez más, demuestra que la moda también puede ser un vehículo de expresión, coherencia y propósito", confiesa el diseñador.

Por supuesto, la prenda fue confeccionada a mano, con el mimo que su equipo pone siempre en su labor. La pedrería ha sido colocada una a una con aguja e hilo en el tejido; la máquina de coser ha ido marcando el paso de las costuras para que todo quedase perfecto; y, finalmente, el resultado visto en el maniquí antes de la prueba final.

En sus propias palabras, una creación pensada para la figura de alguien que inspira, ayuda y lidera desde la empatía y la generosidad —valores que Sánchez de Lara representa y que también lo guían en su visión.

"Cruz es una mujer que inspira a otras mujeres. Su elegancia nace de dentro y el diseño debía reflejar precisamente eso: una belleza con propósito", destaca el manchego.

Alejandro de Miguel cocina sus propuestas a fuego lento y el resultado es una experiencia sensorial que trasciende la moda.