Sara Carbonero e Isabel Jiménez, las reinas de la tendencia folk: sus looks favoritos para esta temporada

Las tendencias otoño-invierno 2025 han consolidado su apuesta por la libertad, la conexión con la naturaleza y la artesanía, apartándose un poco de la sobriedad y el lujo silencioso que dominaba en las anteriores temporadas. Grandes pasarelas como las de Isabel Marant, Saint Laurent, Dior o Burberry abrazan el estilo boho y folk para esta temporada.

Y este aire que tiene los flecos, los tejidos vaporosos y los estampados como seña de identidad está también en el ADN de Slowlove, la firma española creada por las reconocidas periodistas y presentadoras de televisión Sara Carbonero e Isabel Jiménez.

La marca se apoya en el slow live como filosofía, priorizando la calidad sobre la cantidad y oponiéndose a la prisa y la sobrecarga propias del fast fashion. “Perseguimos el dogma de exprimir la vida con calma”, aseguran sus fundadoras.

Los diseños de la firma beben de los estilos anteriormente mencionados, combinando tejidos naturales, prints tribales y tonos tierra con un espíritu bohemio y libre. Onírico, su colección de otoño, es un reflejo del alma de la casa, que apuesta por la moda honesta, inspiradora y con propósito.

En esta ocasión, las directoras creativas comparten sus prendas favoritas y muestran su interpretación personal de las tendencias actuales en clave natural, chic y femenina. Isabel apuesta por un look de dos piezas compuesto por una blusa y una falda larga estampada.

Sara Jiménez con un 'look' dos piezas de Onírico

Otra de sus prendas favoritas es la maxi skirt de encaje y transparencias que mezcla con zapatillas y sudadera para conseguir un toque urbano. “Esta falda es una de mis piezas preferidas de la colección, encaja perfectamente en mi forma de entender la moda”, explica.

Por su parte, Sara opta por un conjunto multicolor que integra distintos tonos de rosas: "Los vestidos de punto son un clásico de Slowlove, pero detalles como esta combinación con el cinturón de flecos es un toque increíble para elevar el look y hacerlo en tendencia”.

Sara Carbonero combina un vestido de punto con un cinturón de la colección

Además, la toledana cuenta que otras de sus prendas favoritas de la colección son el vaquero de talle alto y el vestido tipo camiseta larga. Entre los accesorios de temporada, la bandana se perfila como el favorito, sumando un toque rock star al estilismo.

Slowlove es también una marca comprometida con la sostenibilidad y el medioambiente. Como miembro del grupo Tendam, forma parte del Fashion Industry Charter for Climate Action e incorpora los principios de la Carta de la Industria de la Moda para la Acción Climática.

Entre las principales iniciativas que lleva a cabo la compañía se encuentran el uso de energía no contaminante, la producción de piezas eco-friendly a partir de fibras recicladas o algodón orgánico y su integración en el Fashion Pact, una coalición que vela por la protección del clima, la biodiversidad y los océanos.