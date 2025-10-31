La oda a los locos años 20 de Victorio&Lucchino en la apertura de SIMOF: regresa el sueño de las 'flapper'

La Semana Internacional de la Moda Flamenca ha vuelto a la capital española para presentar las nuevas tendencias de 2026. Una cita imprescindible que se ha celebrado en el Hotel Wellington & Spa Madrid y que ha contado para su apertura con una de las firmas sevillanas de más prestigio: Victorio&Lucchino.

Los diseñadores presentaron su nueva colección para 2026 demostrando de nuevo su buen hacer con los patrones y la costura. Por la pasarela improvisada desfilaron las modelos creando un ambiente etéreo y delicado en colores pastel, con tejidos vaporosos y transparencias.

La propuesta lleva por nombre Flapper's Dream como un homenaje a los locos años 20 y a aquellas mujeres que rompieron barreras y transformaron la estética y el lugar en la sociedad a principios del siglo XX.

'Flappers Dream' es el nombre de la colección. Gtres

Ahora, la firma andaluza revisita la estética de la época y crea diseños que ensalzan todo el glamour del aire lencero, mezclando tejidos como la gasa y el terciopelo con detalles de pedrería y lentejuelas. Por supuesto, los volantes adornando los cortes asimétricos de algunos de sus vestidos dejan claro su esencia.

Esta es la manera en que José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina Corral (sus verdaderos nombres) devuelven a la actualidad una figura clave en el avance del feminismo. Las flapper cambiaron la rigidez del corsé por looks más sensuales y transgresores para la época: vestidos cortos, con flecos, de tirantes y escotados, adornados con flecos y apliques.

Además, hicieron del corte bob su seña de identidad: prescindir de la melena y adoptar este aire trasgresor rompió los cánones de belleza de los años 20. La firma coge algunas de estas claves estilísticas y las lleva a su terreno, con la maestría y la delicadeza que caracteriza a todas sus creaciones.

Dos de los modelos de aire lencero con aplicaciones. Gtres

Su desfile en SIMOF contó con la asistencia de muchos rostros conocidos, entre ellos Sonsoles Ónega y Nuria González, que aplaudieron las propuestas. Con décadas de historia tras de sí, Victorio&Lucchino siguen fieles a su esencia.

"El espíritu que envuelve nuestras creaciones representa el auténtico alma de Andalucía. Su cultura conforma una genuina y auténtica forma y modo de ser. En ellas se inspira, resaltando nuestras raíces españolas, haciéndola contemporánea para poderla exportar a cualquier rincón del mundo; explican.

"Somos, en sí mismos, la muestra de un espíritu y una filosofía de vida, cultura y saberes", añaden. Desde su atelier, dan forma a la feminidad con encajes, rasos y sedas, ensalzando la sensualidad y elegancia femenina.