La oda a los locos años 20 de Victorio&Lucchino en la apertura de SIMOF: regresa el sueño de las 'flapper'

La firma sevillana ha presentado su nueva colección 2026 en el marco de SIMOF con una propuesta cargada de sensualidad femenina.

Publicada

La Semana Internacional de la Moda Flamenca ha vuelto a la capital española para presentar las nuevas tendencias de 2026. Una cita imprescindible que se ha celebrado en el Hotel Wellington & Spa Madrid y que ha contado para su apertura con una de las firmas sevillanas de más prestigio: Victorio&Lucchino.

Los diseñadores presentaron su nueva colección para 2026 demostrando de nuevo su buen hacer con los patrones y la costura. Por la pasarela improvisada desfilaron las modelos creando un ambiente etéreo y delicado en colores pastel, con tejidos vaporosos y transparencias.

La propuesta lleva por nombre Flapper's Dream como un homenaje a los locos años 20 y a aquellas mujeres que rompieron barreras y transformaron la estética y el lugar en la sociedad a principios del siglo XX.

'Flappers Dream' es el nombre de la colección. Gtres

Ahora, la firma andaluza revisita la estética de la época y crea diseños que ensalzan todo el glamour del aire lencero, mezclando tejidos como la gasa y el terciopelo con detalles de pedrería y lentejuelas. Por supuesto, los volantes adornando los cortes asimétricos de algunos de sus vestidos dejan claro su esencia.

Esta es la manera en que José Víctor Rodríguez Caro y José Luis Medina Corral (sus verdaderos nombres) devuelven a la actualidad una figura clave en el avance del feminismo. Las flapper cambiaron la rigidez del corsé por looks más sensuales y transgresores para la época: vestidos cortos, con flecos, de tirantes y escotados, adornados con flecos y apliques.

Además, hicieron del corte bob su seña de identidad: prescindir de la melena y adoptar este aire trasgresor rompió los cánones de belleza de los años 20. La firma coge algunas de estas claves estilísticas y las lleva a su terreno, con la maestría y la delicadeza que caracteriza a todas sus creaciones.

Dos de los modelos de aire lencero con aplicaciones. Gtres

Su desfile en SIMOF contó con la asistencia de muchos rostros conocidos, entre ellos Sonsoles Ónega y Nuria González, que aplaudieron las propuestas. Con décadas de historia tras de sí, Victorio&Lucchino siguen fieles a su esencia.

"El espíritu que envuelve nuestras creaciones representa el auténtico alma de Andalucía. Su cultura conforma una genuina y auténtica forma y modo de ser. En ellas se inspira, resaltando nuestras raíces españolas, haciéndola contemporánea para poderla exportar a cualquier rincón del mundo; explican.

"Somos, en sí mismos, la muestra de un espíritu y una filosofía de vida, cultura y saberes", añaden. Desde su atelier, dan forma a la feminidad con encajes, rasos y sedas, ensalzando la sensualidad y elegancia femenina.