Viste la moda de invierno con Cortefiel: texturas suaves, tonos verdes, estampados y abrigos 'faux fur'

Como cada temporada, la firma brinda a mujeres y hombres la confianza de lucir bien con looks cómodos y en tendencia para el día a día. La casa apuesta por tejidos y piezas de calidad para ofrecer la máxima versatilidad.

Aunque hasta hace escasos días la climatología auguraba un verano eterno, los termómetros han comenzado a bajar con fuerza y las calles a llenarse de prendas de abrigo. El cambio de estación invita a renovar el armario y descubrir nuevas propuestas para afrontar el frío con estilo.

En esta línea, Cortefiel lanza una colección de invierno protagonizada por los jerséis y las prendas de exterior. Entre el muestrario, destacan las texturas suaves y los acabados soft, reflejados en prendas como su abrigo reversible de borrego.

Chaleco reversible de borrego de la nueva colección

En la sección femenina, el pullover se presenta en distintas versiones. Llaman la atención los estampados de rombos, grecas y trenzas arán con rematados especiales como perlas, lentejuelas o lurex, una fibra sintética brillante y metalizada.

Además, sobresalen los tejidos gustosos y agradables en tonos verdes, el color más representativo de la propuesta.

Jersey verde de la colección de invierno de la firma

Por otro lado, en la gama masculina, Cortefiel apuesta por los cárdigan con cremalleras o botones, los jerséis clásicos y con cuello polo, caja o pico, así como versiones con trenzados o fantasía. Predominan los matices cálidos como el color teja y el azul oscuro.

Jersey clásico con cuello de la nueva línea

En esta colección, el armario de exterior crece con fuerza. Entre las piezas para ellas resaltan las gabardinas, capas, abrigos reversibles, chaquetones cortos y cazadoras de antelina.

La tendencia del faux fur continúa al alza y protagoniza muchas propuestas de la línea. La piel sintética simula la apariencia y el tacto del pelaje real con fibras como el poliéster, sin perder su aspecto lujoso.

Nuevos abrigos de pelo sintético

Además, ofrece una gran variedad de acabados y colores. Se trata de una alternativa ética y más sostenible a los materiales de origen animal en sus distintas versiones.

Sobresalen los tonos tierra como el marrón, el camel y los blancos invernales, con el burdeos como acento cromático.

Nuevo abrigo en pelaje color burdeos

En la colección masculina, se imponen las sobrecamisas acolchadas, las parkas con cuello de pana, los abrigos de paño y las cazadoras con tecnología Thermolite, un tejido que aporta confort técnico sin renunciar a la comodidad ni al diseño.

Pieza de exterior de la selección de hombre

Con esta colección, la emblemática firma española pretende acercar las últimas tendencias en moda de invierno a sus clientes con piezas pensadas para acompañar el ritmo del día a día sin renunciar al estilo.