En la noche del sábado, 11 de octubre, el mundo del séptimo arte tuvo que dar un adiós que no esperaba. Diane Keaton (Los Ángeles, 1946) ha fallecido, tal como dio a conocer la revista People tras hablar con un representante de la familia. Esta semana se va no solo una de las intérpretes más singulares de Hollywood, sino también una de las mujeres que transformaron la relación entre cine y moda.

Su imagen está ligada a Annie Hall (1977), la comedia de Woody Allen por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz y que la consolidó tras saltar a la fama con El Padrino (Francis Ford Coppola, 1972). Pero más allá del éxito cinematográfico que curiosamente lleva su nombre —Annie era su apodo y Hall el apellido de su padre— aquella película marcó un antes y un después en la forma de vestir de toda una generación.

El chaleco, la corbata, los pantalones anchos, el sombrero y las camisas crearon un modelo de vestuario tan personal que fue bautizado como el Annie Hall style. En realidad, era el estilo Diane Keaton, un reflejo de la manera de ser de la estadounidense: libre, excéntrica en su justa medida y ajena a cualquier norma de comportamiento.

[Muere a los 79 años la actriz Diane Keaton, musa de Woody Allen y protagonista de 'Annie Hall']

En 2020, confesó en redes que su vínculo con la moda viene de lejos. "De joven me apasionaba. Mi madre [Dorothy, una apasionada de la costura cuyo apellido artístico adoptó para cimentar su carrera] y yo solíamos elegir patrones, le decía lo que quería y ella lo hacía por mí". Le encantaba visitar tiendas de segunda mano con sus hermanas y el teatro marcó su forma de vestir, al permitirle jugar con el disfraz.

Keaton consolidó una estética singular a lo largo de su vida, tanto en sus apariciones públicas como en sus proyectos personales. En 2024 publicó el libro Fashion First, editado por Rizzoli, donde repasaba algunos de sus estilismos más comentados a lo largo de las décadas, desde atuendos de la infancia hasta conjuntos de gala y experimentos de estilo callejero.

En los últimos años, extendió esa creatividad al diseño de interiores. Colaboró con la firma californiana Hudson Grace en una colección de piezas para el hogar —vajillas, objetos decorativos, etc.— marcada por su característica gama de blanco y negro. También apoyó la creación de una línea de textiles para el hogar con la marca S. Harris y de iluminación de lujo junto a Aidan Gray.

Lejos de disminuir con la edad, su popularidad y relevancia profesional se mantuvieron intactas hasta el final de su vida, como corrobora su amplia y diversa cartera de papeles. Los más recientes estuvieron ligados a las comedias Arthur's Whisky (Stephen Cookson, 2024) y Summer Camp (Castille Landon, 2024) en las que interpretó a los personajes de Linda y Nora, respectivamente.

A sus 79 años, la estrella de Los Ángeles deja más de cincuenta películas, un Oscar, dos Globos de Oro y un Bafta. Y, para los amantes de la moda, también deja una huella visual: la de una mujer que hizo de la ropa un lenguaje propio y que convirtió la fusión de lo clásico y lo andrógino en un emblema de elegancia.

Estos son algunos de los estilismos más destacados de la actriz a lo largo de su carrera: