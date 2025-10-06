Los tejidos suaves y el print animal revolucionan el 'look athleisure': comodidad sin renunciar a las tendencias

Los tejidos suves y el animal print revolucionan el concepto athleisure: comodidad sin renunciar a las últimas tendencias Cedida

La apariencia athleisure surge en la década de los 90, aunque fue ganando fuerza a lo largo de los 2.000 en nuestro país. El término anglosajón hace referencia a la fusión de lo deportivo con lo informal y da como resultado prendas prácticas y agradables que se adaptan a múltiples ocasiones.

Seguro que alguna vez has formado looks con leggins y blazers para afrontar una dura jornada sin perder el estilo. Estrellas como Gigi Hadid, Kendall Jenner e incluso Beyoncé son algunas de las responsables de su popularización en las últimas décadas.

Women'secret y Dash and Stars han trabajado juntas esta temporada para presentarnos una colección cápsula que combina lo más característico de cada marca: el carácter comfy de la lencería junto a la imagen atlética del sportwear.

De la mezcla de ambas casas surgen prendas diseñadas para aportar la comodidad que necesitamos a la jornada, sin renunciar a la moda y las últimas tendencias.

Uno de los grandes hitos de la moda contemporánea es la adaptación de las prendas al alboroto de la rutina, permitiéndonos sobrevivir a un martes cualquiera sin perder el estilo. Correr del gimnasio a la escuela y de la escuela al trabajo es de lo más habitual en la vida de muchas.

Gracias a marcas como Women'secret y Dash and Stars, que apuestan por estilismos cómodos y alineados con las últimas tendencias, el camino del gym a casa podrá interrumpirse con citas imprevistas sin que el outfit sea una preocupación.

Set de mallas y top animal print y negro de Women´secret x Dash and Stars.

Definitivamente, el gran protagonista de esta línea es, una vez más, el animal print. Esta tendencia, perfecta para sumar personalidad a cualquier look, es una de las figuras centrales de la colección y está presente en algunas de las prendas que más sobresalen.

Podemos verlo en el conjunto de top y leggings o la chaqueta reversible con textura de peluche, perfecta para conquistar miradas.

Si algo está claro es que este estampado continúa reinando otra temporada. Además del tradicional leopardo, otros patrones como la cebra o el guepardo destacan entre las colecciones de nuestras marcas favoritas, inspiradas en las propuestas de las grandes pasarelas.

Chaleco acolchado con textura 'suede knit'.

Sin duda, uno de los must have de esta edición es el chaleco acolchado, una pieza indispensable para esas actividades deportivas que acaban en almuerzos con amigas.

La esencia que diferencia y define este ítem es el tejido suede knit, una de las señas de identidad de Women'secret, que dota de comodidad y suavidad a la creación.

La colaboración entre ambas firmas indaga en el concepto athleisure desde una visión innovadora y trendy impulsando la unión del leisurewear y el espíritu deportivo.

Como resultado, encontramos looks desenfadados, pero cargados de carácter y estilo urbano con los que decir adiós al cliché, porque para lucir ya no hay que sufrir.