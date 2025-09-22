Xavier Alfonso, ingeniero biomecánico: "Este es el calzado que fortalece los pies de los niños y previene lesiones"

Xavier Alfonso (Pontevedra, 1980), ingeniero biomecánico especializado en calzado y CEO de UMANA Biomecánica, lleva años estudiando la evolución del pie humano y su relación con el zapato. Lo resume de forma tajante: “Este es el único calzado que fortalece los pies de los niños y previene lesiones”. Se refiere al calzado respetuoso, diseñado para acompañar el desarrollo natural de los pies infantiles.

Hace unos cuatro millones de años, nuestros antepasados comenzaron a caminar de manera distinta. El dedo gordo, que en origen era oponible como en los primates, se alineó hacia delante para facilitar la marcha. Este cambio, consolidado hace unos dos millones de años, permitió al ser humano recorrer largas distancias y realizar tareas que dependían de la fuerza de los pies. Todo ello ocurrió sin necesidad de zapatos.

Las primeras evidencias de calzado aparecen hace unos 30.000 años, en plena glaciación. Aquellos modelos eran rudimentarios y solo buscaban proteger frente al frío. Con el tiempo, el zapato se transformó en un objeto estético y de moda, relegando la función natural del pie. Surgieron así las suelas rígidas, los tacones y las hormas estrechas, todavía presentes en muchos zapatos infantiles.

La ciencia, sin embargo, es clara: el 99 % de nuestra evolución se ha producido descalzos y nuestro cuerpo sigue preparado para ello. Diversos estudios demuestran que caminar sin zapatos, o con calzado respetuoso, influye directamente en la postura, la marcha y el desarrollo anatómico. Los niños necesitan esa libertad para crecer con pies fuertes y sanos.

El calzado respetuoso se basa en cuatro principios básicos. El primero es el drop cero: una suela plana, sin diferencia de altura entre talón y puntera. Alterar esta condición puede modificar la postura y la curvatura lumbar, derivando en problemas de espalda. En segundo lugar, la suela debe ser fina y flexible, para que el pie sienta el terreno y el cerebro reciba la información necesaria para coordinar los movimientos.

El tercer pilar es una horma ancha y anatómica, que permita a los dedos —especialmente el gordo— alinearse hacia delante y empujar correctamente. “Si los dedos están comprimidos, se pierde fuerza y se favorecen deformidades como los juanetes”, advierte Alfonso. Por último, el calzado debe ser ligero y sin contrafuertes rígidos ni sistemas que inmovilicen la pisada.

Los datos respaldan esta visión. Se estima que hasta un 60 % de los casos de pie plano infantil podrían corregirse si los niños crecieran descalzos o con calzado respetuoso. También se sabe que en comunidades indígenas descalzas apenas existen patologías como juanetes o dedos en garra, lo que demuestra que estas lesiones no son hereditarias, sino consecuencia de un calzado inadecuado.

En España, la marca Gorila ha liderado esta transformación. Con más de 80 años de historia en el calzado infantil, ha desarrollado líneas específicas de calzado respetuoso —como Oinak y Feet— en colaboración con UMANA Biomecánica y el Centro Tecnológico NOVEX. Solo en el último año ha lanzado más de 30 modelos que combinan diseño, durabilidad y, sobre todo, respeto por la salud del pie.

Gorila forma parte del grupo industrial Callaghan, una de las empresas más innovadoras del sector. Su apuesta por la investigación biomecánica y el desarrollo de tecnologías propias la ha convertido en referente internacional. En este contexto, el calzado respetuoso no es una moda pasajera, sino la respuesta a la demanda creciente de familias preocupadas por la salud de sus hijos.

Alfonso subraya que este calzado es válido tanto para el día a día como para actividades como correr, trepar o cargar peso. Solo en deportes competitivos que requieren gestos técnicos muy específicos pueden ser necesarias zapatillas distintas, pero nunca con hormas estrechas ni rígidas. “Los pies de los niños piden libertad y estimulación sensorial”, resume.

La estimulación plantar, añade, es esencial en el desarrollo neuromotor infantil. Favorece el equilibrio, la coordinación y la propiocepción, es decir, la capacidad de percibir el cuerpo en el espacio. “La infancia es curiosidad y movimiento. Cuanto más exploran los pies, más se fortalece el cerebro”, apunta.

El CEO de UMANA destaca además que la popularidad del calzado respetuoso en España ha crecido gracias a la divulgación en redes sociales de expertos como Patry Arques, Neus Moya o Jesús Serrano, que han trasladado el mensaje a miles de familias. Esto ha marcado un punto de inflexión frente al calzado convencional, cada vez menos aceptado entre quienes priorizan la salud sobre la estética.

Para Alfonso, el calzado respetuoso no es una tendencia, sino una necesidad. “No nace de la moda, sino de la salud”, subraya. Por eso recomienda a las familias comprobar siempre estas tres claves al comprar zapatos: horma ancha, suela fina y flexible, y drop cero.

La apuesta de Gorila y Callaghan confirma que España está a la vanguardia del sector. Lejos de ser un capricho, es un cambio de paradigma respaldado por la evidencia científica. Como concluye Alfonso: “Unos pies fuertes hoy son la base de un futuro con menos lesiones y más libertad de movimiento”.