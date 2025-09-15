Una nueva edición del gran evento de la televisión estadounidense ha servido un año más como una gran pasarela de moda, en la que ha habido mucho glamour y estilismos muy diversos. Por la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 han desfilado actrices que están de máxima actualidad como Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Selena Gomez o Scarlett Johansson.

Las dos protagonistas de la aclamada serie Miércoles no defraudaron, apostando por el negro gótico como homenaje a la serie de Tim Burton con la que están triunfando en todo el mundo. Hubo un gran despliegue de vestidos largos, lentejuelas, pedrería y algún toque de glamour en rojo. Cate Blanchett volvió a destacar eligiendo pantalones en la red carpet, al igual que Gwendoline Christie.

En cuanto a las firmas que han tenido visibilidad en los Emmy 2025, desde Givenchy, pasando por Paco Rabanne, Prada, Schiaparelli. Chanel, Marc Jacobs y, por supuesto, Armani. Algunas de las invitadas eligieron a la casa italiana honrando así la memoria del diseñador, que falleció recientemente.