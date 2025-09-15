Publicada
Actualizada

Una nueva edición del gran evento de la televisión estadounidense ha servido un año más como una gran pasarela de moda, en la que ha habido mucho glamour y estilismos muy diversos. Por la alfombra roja de los Premios Emmy 2025 han desfilado actrices que están de máxima actualidad como Catherine Zeta-Jones, Jenna Ortega, Selena Gomez o Scarlett Johansson.

Premios Emmy 2025: del duelo entre 'The Studio' y 'Hacks' al favoritismo de 'Separación' y 'Adolescencia'

Las dos protagonistas de la aclamada serie Miércoles no defraudaron, apostando por el negro gótico como homenaje a la serie de Tim Burton con la que están triunfando en todo el mundo. Hubo un gran despliegue de vestidos largos, lentejuelas, pedrería y algún toque de glamour en rojo. Cate Blanchett volvió a destacar eligiendo pantalones en la red carpet, al igual que Gwendoline Christie.

Armani deja instrucciones en su testamento para vender el 15% de la firma a LVMH, L’Oréal o EssilorLuxottica

En cuanto a las firmas que han tenido visibilidad en los Emmy 2025, desde Givenchy, pasando por Paco Rabanne, Prada, Schiaparelli. Chanel, Marc Jacobs y, por supuesto, Armani. Algunas de las invitadas eligieron a la casa italiana honrando así la memoria del diseñador, que falleció recientemente.

  • 1 de 11

    Catherine Zeta-Jones

    La actriz que da vida a Morticia en Miércoles escogió un vestido goth que combinaba transparencias y pedrería, con los hombros al descubierto.
    Efe
  • 2 de 11

    Jenna Ortega

    Una de las grandes estrellas de la noche a nivel estilístico fue ella gracias a este imponente look de Givenchy, con top de pedrería efecto desnudo y falda negra con abertura.
    Efe
  • 3 de 11

    Gwendoline Christie

    Otra de las actrices de Miércoles, a quien también vimos en Juego de tronos, eligió un traje de chaqueta blanco con toques de brillo. Sin joyas, apostando por el minimalismo.
    Efe
  • 4 de 11

    Sarah Paulson

    La actriz aportó su dosis de drama y espectacularidad gracias a este diseño de plumas del diseñador Marc Jacobs.
    Efe
  • 5 de 11

    Selena Gomez

    La actriz y productora de Solo asesinatos en el edificio deslumbró con un vestido largo a medida de Louis Vuitton con cola.
    Reuters
  • 6 de 11

    Scarlett Johansson

    Escote palabra de honor, drapeado y en color mantequilla, esta fue la acertada apuesta de Johansson en la noche de los Emmy.
    Reuters
  • 7 de 11

    Cate Blanchett

    No podía faltar el homenaje al recientemente fallecido Armani. Cate honró su memoria con este dos piezas de terciopelo de la casa italiana.
  • 8 de 11

    Michelle Williams

    La actriz se decantó también por el blanco con este precioso diseño vintage de Chanel con escote asimétrico y volantes.
  • 9 de 11

    Rita Ora

    La cantante arriesgó y ganó con este vestido bicolor de aire lencero de la firma italiana Miu Miu y sandalias metalizadas.
    Reuters
  • 10 de 11

    Sydney Sweeney

    La protagonista de Euphoria exploró su faceta Old Hollywood con este diseño de Oscar de la Renta en rojo, acabado en cola.
  • 11 de 11

    Calista Flockhart

    La actriz también escogió a Armani, con un conjunto lady formado por falda larga y top de cuello Perkins y babero joya.