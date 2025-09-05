El nuevo Zara más exclusivo de Madrid: tendencias, decoración y un 'apartamento' que marca la diferencia

Buenas noticias para los amantes del mundo de la moda: Zara ha reabierto este 5 de septiembre una de sus tiendas buque en Madrid, la de Serrano 23.

Con una superficie comercial de cerca de 2.400 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, presenta un concepto totalmente renovado y atractivo.

El espacio, que reúne una amplia selección de colecciones de Mujer y Niño, incorpora por primera vez en esta ubicación la tercera edición de El Apartamento: un innovador entorno de 400 metros cuadrados, diseñado para recrear la atmósfera de un hogar.

¿Pero qué cambia radicalmente a nivel visual y conceptual? La tienda, además de contar con una imagen actualizada, incluye nuevas áreas de exposición y tecnología de vanguardia para ofrecer una experiencia de compra plenamente integrada. Los espacios tipo boutique, con mobiliario singular y diseños exclusivos, contribuyen a ello.

El interiorismo ha sido obra del estudio Elsa Urquijo Arquitectos. Zara

El interiorismo ha sido obra del estudio Elsa Urquijo Arquitectos, que colabora habitualmente con Zara, y pretende rendir homenaje a la arquitectura castellana mediante el uso de materiales nobles como ladrillo, madera recuperada, hierro negro, cerámica y arcilla.

Estos se combinan con tejidos naturales y acabados modernos. Una manera de aunar pasado y presente de una manera única.

El recorrido se concibe de manera ascendente: desde la rotundidad de la planta baja hasta ambientes más ligeros y luminosos en las superiores.

La decoración pretende rendir homenaje a la arquitectura castellana. Zara

Conforme se avanza, los tonos se suavizan y las texturas se vuelven más suaves, ofreciendo una experiencia que transita entre monumentalidad y ligereza.

Entre los hitos destacan el área dedicada a Shoes & Bags y la planta destinada a la línea más joven, con un diseño dinámico y modular que aporta un carácter lúdico y versátil, reforzado por gamas de beige, tostados y grises.

La iluminación, planeada con precisión, potencia la personalidad de cada sección y crea una atmósfera íntima dentro de un espacio de gran escala.

Tecnología punta

Una de las mejoras más destacables es el carácter tecnológico de la tienda. Zara Serrano integra recursos digitales y soluciones omnicanal que permiten interactuar con la marca tanto en tienda física como en zara.com y la app de Zara.

Entre sus principales avances destacan un sistema automatizado tipo silo, con capacidad para hasta 1.560 paquetes, para la recogida de pedidos online, cuatro áreas de caja asistida, con puestos adaptados, cuatro estaciones automáticas para devoluciones y dos puntos específicos para devoluciones online.

Entre sus principales avances destacan un sistema automatizado tipo silo. Zara

El espacio incorpora, además, un contenedor de reciclaje de embalajes de pedidos, un punto de recogida de ropa usada y un servicio de reparaciones.

Estas opciones se complementan con Zara Pre-owned, plataforma online que facilita la compraventa de prendas de segunda mano y prolonga su ciclo de vida.

Además, en línea con la estrategia de sostenibilidad de Inditex, el edificio integra sistemas avanzados de eficiencia energética: climatización optimizada, gestión de la intensidad lumínica LED y conexión a la plataforma interna Inergy. Permite controlar y reducir consumos de forma centralizada.

La joya: El Apartamento

Uno de los espacios más interesantes se encuentra en la cuarta planta del edificio: el ya mencionado Apartamento ofrece un recorrido experiencial inspirado en la vida doméstica, con estancias que evocan las diferentes áreas de una casa.

El Apartamento ofrece un recorrido experiencial de 400 m². Zara

Allí conviven piezas exclusivas, ediciones limitadas y adelantos de futuras colecciones de Zara y Zara Home, renovadas cada semana.

El espacio integra materiales naturales, grandes ventanales y una iluminación suave que potencia la arquitectura original y construye una atmósfera acogedora, siguiendo la línea estética del resto de plantas.

Como parte del concepto, se incluye un café en colaboración con un socio local, que refuerza el carácter cálido y próximo de la experiencia. Un todo en uno que conquistará tanto a los visitantes habituales de la tienda como a los que no la siguen tan de cerca.