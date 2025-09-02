Anna Wintour ya tiene sucesora: así es Chloe Malle, la nueva editora de Vogue que promete revolucionar el sector

El pasado 26 de junio, el mundo de la moda se quedó en shock ante el anuncio de la salida de Anna Wintour como editora de Vogue. Tras más de tres décadas de auténtico reinado en el sector, dejó libre una (exigente) vacante. Este 2 de septiembre, se ha hecho público el nombre de su sucesora: Chloe Malle (Nueva York, 1985).

La periodista y editora, de 39 años, cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la comunicación y de la edición. Hija de la actriz e icono de estilo estadounidense Candice Bergen y del cineasta francés Louis Malle, siempre ha estado muy conectada con la esfera de la cultura. Se graduó en Literatura y Artes Narrativas en la Universidad de Brown.

Malle trabajó como redactora y editora en medios como The New York Observer, Architectural Digest, The New York Times y The Wall Street Journal, tocando numerosas temáticas. Entró en la prestigiosa redacción de Vogue en el año 2011, donde ha ocupado roles como editora social, responsable de Vogue.com y coanfitriona del pódcast The Run-Through with Vogue.

La editora es la autora de especiales y entrevistas con personalidades como Naomi Biden y Lauren Sánchez. Organizó sesiones fotográficas reconocidas, como la boda en la Casa Blanca de Naomi Biden, nieta del expresidente americano. También fue editora de libros derivados de Vogue, incluyendo Vogue Weddings: Brides, Dresses, Designers y Vogue Living: Country, City, Coast.

Desde el año 2023, ostentaba la dirección creativa de la citada revista tanto en su versión impresa como digital, reportando directamente a Anna Wintour. Tomará el relevo oficialmente antes de la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre de 2025.

"En un momento de cambio, tanto dentro como fuera de la moda, debemos seguir siendo a la vez abanderados y líderes. Chloe ha demostrado a menudo que sabe encontrar el equilibrio entre la larga y singular historia de Vogue y su futuro en primera línea de lo nuevo. Estoy muy emocionada de seguir trabajando con ella, como su mentora, pero también como su alumna, mientras nos lleva a nosotros y a nuestro público a donde nunca antes hemos llegado", ha declarado la propia Wintour.