Adiós a las gafas de sol minimalistas de los 90, este otoño vuelven los diseños maxi: cómo llevarlos con estilo

Los modelos maxi desplazan a las tendencias de los años 90 esta temporada. Getty Images

Nadie se sorprende ya ante la afirmación de que la moda es cíclica y la última demostración de esto es el regreso de las maxigafas de sol y el paso a un segundo plano de las monturas mini de inspiración noventera que han estado arrasando en estas temporadas.

La realidad es que esta alternativa que ha triunfado en looks de street style y pasarelas estos años no desaparecerá por completo, pero sí es cierto que quedará opacada por propuestas con más presencia de aires setenteros, en parte favorecidas por la vuelta del estilo boho-chic, cristales tintados y guiños a los años 2000 con modelos efecto pantalla.

En parte, completar outfits con este tipo de piezas es toda una declaración de intenciones. De hecho, puede ser la forma perfecta de acabar estilismos en clave nórdica en los que el más siempre es más y la combinación de siluetas, texturas y colores forma parte de su ADN. Pero también para darle un toque más extra a stylings minimalistas con prendas funcionales y versátiles.

Referencias de la tendencia en las grandes marcas. Montaje de Cristina Sobrino

Además, como se menciona, este regreso fashion está en parte marcado por influencias retro que ahora mezclan su esencia con puntos futuristas, dando lugar a combinaciones muy especiales con formas que acaparan miradas y que pueden llegar a ser el punto central de cualquier combinación.

Por otro lado, optar por este tipo de diseños en su versión más exagerada supone alejarse de estéticas que han imperado en el ámbito de la moda en los últimos tiempos, como la del lujo silencioso o la old money, que ha encontrado en series de referencia como Succession su mejor representación.

En pasarela y en campañas han sido grandes firmas como Prada, Saint Laurent, Chanel, Chloé o Tom Ford las que han apostado por esta vuelta, que además de a esas reminiscencias de los años 70, también recuerda a la primera década de los 2000.

Cómo llevarlas

Elegancia sensual

Saint Laurent Otoño/Invierno 2025-2026 Getty Images

Saint Laurent incluyó en su propuesta de otoño/invierno 2025-2026 estos diseños envueltos en un aura de misterio y sensualidad, dos conceptos que definen a la firma. En este caso, aparecen las maxigafas en color negro, contrastando con el encaje naranja, uno de los tonos cálidos que estará muy presente en los próximos meses.

Como detalle, al accesorio estrella del look lo acompañan unos pendientes también de gran tamaño, algo que junto a las hombreras de la prenda y el cuello subido y suelto referencian a la década de los 80, un elemento que está presente en la esencia de la casa francesa.

Generación Z

Foto de un look de calle en Berlín. Getty Images

Hoy en día, el minimalismo inherente a las millennials compite de lleno con el estilo de los años 2000 que han traído de vuelta las integrantes de la generación Z. Esta propuesta de street style mezcla lo mejor de los dos mundos, logrando un equilibrio que a veces es difícil de conseguir con apuestas tan diferentes.

En este caso, las prendas y accesorios que conforman el outfit, incluidas las gafas de sol, son un guiño constante a ese periodo de la moda, pero el balance se logra gracias a la paleta cromática escogida, colores básicos como el blanco, el negro y el de los jeans amplios de efecto lavado.

Chic relajado

Foto de 'street style' en Berlín. Getty Images

Con la llegada de los meses más fríos, los cárdigan vuelven a copar espacio en los looks, una prenda versátil que se puede acompañar de forma estilosa con tank tops, sobre todo al comienzo del otoño, o llevar de forma más sensual, sin nada debajo, como en la imagen.

En concreto, en este estilismo esa parte más potente queda compensada por los vaqueros baggy y una apuesta de belleza natural, que ensalza además el protagonismo de las gafas setenteras tipo aviador con lente verde.

Mix and match

Imagen de 'street style' de la pasada Semana de la Moda de Copenhague. Getty Images

Primero fueron las chicas portuguesas, pero luego tomaron el relevo como referente de moda las nórdicas, que, envueltas en la Semana de la Moda de Copenhague, se han convertido en el modelo a seguir para muchas amantes del mundo fashion.

En sus propuestas de estilo cabe todo: desde superposiciones imposibles hasta sandalias sofisticadas en pleno invierno, una decisión propia de Carrie Bradshaw con sus trotecitos neoyorquinos; pasando por combinaciones de texturas y patrones que no dejan indiferente a nadie.

En estas propuestas algo más especiales, ahora entran en juego también las maxigafas como elemento clave.

Minimal elevado

Foto de 'street style' en la ciudad alemana de Munich. Getty Images

Sencillez, confort y prendas básicas y versátiles. Sí, pero con la posibilidad de hacer de esta estética algo más interesante, apostando por volúmenes, detalles como el exagerado cuello de la camisa de la foto de referencia o el clutch tipo sobre.

A esta ecuación de perfecta discreción se une el factor del accesorio central de este artículo. En este caso, la apuesta es por un modelo más clásico que siempre funciona.

En la temporada otoño/invierno 2025-2026, las monturas grandes reinarán, tomando de nuevo un protagonismo que le había sido arrebatado en los últimos años, fusionando en su esencia guiños vintage, una mirada futurista y altas dosis de personalidad, una característica que se echaba de menos tanto en pasarela, como en los looks de calle.

Ha llegado la hora de volver a ocupar los espacios también desde el foco de la moda.