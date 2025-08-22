Así son los 'facekinis', la nueva moda china que protege la cara de las bañistas de los rayos ultravioleta

No es una nueva tendencia, pero el complemento de moda en China para ir a la playa sin que los rayos ultravioleta dañen el rostro ha captado la atención de los medios internacionales. El facekini es la pieza de baño más llamativa y versátil que nos podemos encontrar.

Este atuendo, que apareció en las playas de Qingdao allá por 2004, surgió para evitar la picadura de medusas en esta zona sensible de la piel y, de paso, protegerse de los daños que el sol le puede causar.

Cabe recordar que en China lo de tostarse al sol no es algo a lo que acostumbren, pues se entiende que una piel morena es consecuencia directa de trabajar en la agricultura, o en cualquier actividad al aire libre con poco estatus.

Como consecuencia, la tez blanca, casi de porcelana, sigue siendo tendencia en el gigante asiático. Así que no es de extrañar que esta peculiar moda, que nació hace ya dos décadas, siga avistándose en las costas, especialmente en las del mar Amarillo.

Un sector próspero

Tal y como asegura un artículo publicado en The Economist, los facekinis constituyen toda una industria en China que, además, es más próspera de lo que podríamos imaginar.

Existe toda una gama de esta suerte de máscaras que protegen a las bañistas contra los rayos ultravioleta. A diferencia de las mascarillas quirúrgicas de la pandemia, estas estarían fabricadas con un tejido sintético lavable.

Una mujer y un niño en la playa usando 'facekinis'. Getty images

Algunas cubren solo la parte inferior de la cara. Otras se parecen más a los pasamontañas que usan los delincuentes hollywoodienses de muchas series de televisión y se extienden hasta la frente, el cuello e, incluso, el pecho.

Como toda industria en auge, el facekini se puede encontrar en un enorme rango de precios —según quien lo diseñe o la calidad de los materiales con los que se fabrique— que oscilan entre unos pocos euros hasta los 50 euros.

50% más de ventas

Estas mascarillas solares son un producto que, por el momento, se dirige especialmente a mujeres —una vez más, los cánones de belleza asiáticos marcan que son ellas las que deben estar más blancas para considerarse más estilosas—.

No es de extrañar, por tanto, que el sector de la ropa que protege de los rayos UV en el gigante asiático alcanzase los 80.000 millones de yuanes en 2024. O lo que es lo mismo, más de 9.000 millones de euros.

Mujeres bañándose con sus respectivos 'facekinis'. Getty Images

Según The Economist, entre enero y julio de 2025 las ventas de facekinis habrían aumentado un 50% respecto al año anterior entre las mujeres. Los hombres, por ejemplo, apuestan más por mangas UV, que se habrían duplicado.

Porque, en China, el sol parece no gustar del todo. Y teniendo en cuenta las consecuencias para la salud de la piel tras el bronceado, parece ser la respuesta más inteligente.

Artículos de lujo

Fue la pandemia de la Covid-19 la que popularizó este producto, hasta entonces utilizado sobre todo por mujeres mayores, para nadar en el mar y evitar el color moreno de la cara.

Hasta 2020, eran accesorios baratos y mal diseñados. Ahora, los facekinis pueden llegar a ser un artículo de lujo más, un must have en los armarios estivales de los consumidores más jóvenes. Deportistas y personas que realizan actividades lúdicas al aire libre los combinan con sus outfits.

Una diseñadora china de 'facekinis'. Reuters

Como asegura a The Economist, Lai Ming Yii, portavoz de Daxue Consulting, empresa que realiza encuestas e investigaciones en China, "muchas mujeres los ven como parte de una rutina de cuidado de la piel destinada a ayudarlas a mantener una tez clara".

Son muchas, por tanto, las marcas chinas que se han sumado a la fiebre de los facekinis y venden piezas cuidadas.

Eso sí, parece que el Gobierno no estaría muy a favor de esta moda. Según el citado medio británico, un portavoz del Partido Comunista Chino habría lamentado lo que ya denominan como "ansiedad por la protección solar". Y achacaría esta tendencia creciente a la confusión sobre lo que se necesita (y no) para proteger la piel.