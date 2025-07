Madrid es Moda inaugurará la 'fashion week' con un desfile exclusivo en los jardines de la Plaza de Oriente

El próximo sábado 13 de septiembre, a las 19.30 horas, la capital española volverá a convertirse en el epicentro fashion con una presentación única en los Jardines de la Plaza de Oriente, organizado en colaboración con el Ayuntamiento. La cita dará formalmente comienzo a Madrid es Moda y a la Semana de la Moda de la ciudad.

Este emblemático entorno, arropado por el Teatro Real y el Palacio Real, será el escenario donde más de 20 diseñadores mostrarán sus creaciones representando propuestas de autor y recordando la importancia del savoir-faire y de la artesanía.

Diseñadores de 10

Del 13 al 16 de septiembre, el evento, enmarcado dentro de la MBFW, ofrecerá desfiles, exposiciones y presentaciones de más de 25 diseñadores y firmas.

Celebra su décimo aniversario posicionada como una de las principales plataformas de impulso a la moda de autor española, y como pionera en acercarla a la calle, así como en utilizar el patrimonio cultural de la ciudad como escenario.

Durante esta década, ha abierto las puertas de la creatividad y de la artesanía local al gran público, apropiándose de la riqueza artística de la ciudad como marco privilegiado para sus espectáculos.

Acromatyx, Adlib Ibiza, Daniel Chong, Devota & Lomba, Dominnico, Duyos, E.R.A.X., Eduardo Navarrete, Ernesto Naranjo, García Madrid, Isla Bonita Moda, Johanna Calderón, Juan Avellaneda x See Iou, Maison Mesa, ManéMané, María Lafuente, Miguel Marinero, Moisés Nieto, Oteyza, Roberto Torretta, Roberto Verino, la Semana Internacional de la Moda Flamenca (SIMOF), Teresa Helbig, The Extreme Collection y WE ARE SPASTOR son los creadores, firmas y plataformas participantes en esta edición.

Todos mostrarán sus colecciones inéditas, en curso o cápsula, tanto en desfiles y presentaciones de diferentes formatos, como en exposiciones organizadas en museos, ateliers, tiendas y otros espacios simbólicos de Madrid.

El desfile estará dedicado a todas aquellas personas que hacen posible este sueño artesano. Diseñadores, costureras, patronistas y demás oficios, pero también a los fanes de la moda española y de la capital, por acoger, mezclar y empujar el talento que llega de todas las regiones, explica la organización.

Acciones exclusivas

Este 2025 regresa Madrid es Moda HUB, un programa paralelo de actividades como pop-ups, open days, lanzamientos digitales y charlas que será un punto de encuentro de creadores, profesionales y público, para ofrecer experiencias de diverso tipo con las firmas de autor como protagonista.

Además, la cita dará la bienvenida a los 20 artistas joyeros que forman el Colectivo Escultura Tímida: Ainoa Corres, Ani Flys, Isidoro Hernández, Esteban Erosky, Paula Velásquez, Andrés Gallardo, TO BE Continued, Sandra Pampin, Teresa Estapé, Saskia Bostelmann, Helena Rohner, Suma Cruz, Catalina D'Anglade, Julieta Álvarez, Carmela Nogales, Papiroga, Laura González (Lalabeyou), Lucía Deassin, Gimena Caram y Anton Heunis.

MeM, como plataforma que impulsa a los nuevos valores fashion, colaborará esta edición con dos centros de formación de referencia en el sector: el Istituto Europeo di Design - IED Madrid y la Universidad Nebrija. La intención tras esta apuesta es dar a conocer las propuestas de sus alumnos a través de dos desfiles.

Por último, el colectivo y Ayuda en Acción volverán a unir sus fuerzas en una activación de la que próximamente se desvelarán los detalles. Un proyecto que al sector con el compromiso social y que sirve como inspiración para resaltar la importancia de ofrecer oportunidades a la juventud, un objetivo que comparten ambas entidades.

Con esta edición aniversario, MeM mantiene su apuesta por la innovación, la visibilidad del sector y la celebración de los oficios artesanos que dan vida al espectro fashion made in Spain.

Cuenta con el respaldo de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), el patrocinio institucional del Ayuntamiento de Madrid —a través de Madrid Capital de Moda—, y el apoyo de empresas como Solán de Cabras, Toyota España, Clinique, Keune y Unisa, entre otros colaboradores. El Espacio Cultural Serrería Belga será una de las sedes clave del evento.

Madrid es Moda se ha convertido en un referente internacional y un homenaje a todos los profesionales y amantes del sector, situando a la capital al nivel de las grandes urbes que marcan tendencia de forma global.