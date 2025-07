Estos son los diseños que las estilistas y consultoras en imagen incluirán en su maleta de verano

Verano tras verano, la duda nos asalta de forma inevitable. ¿Qué incluir en nuestra maleta vacacional? Sea cual sea el destino, la elección de prendas y complementos para estos días de disfrute puede ser especialmente peliaguda.

Anticipar las necesidades estivales no resulta, sin embargo, imposible. La clave consiste en tener en mente los básicos que luciremos sí o sí, tendencias indispensables del momento y complementos infalibles.

Algunas expertas en moda han accedido a desvelarnos sus preferencias, imprescindibles y recomendaciones para estas jornadas en los que impera la comodidad, pero también el estilo. ¿Su punto en común? Propuestas versátiles y cómodas, perfectas para esta época del año.

La estilista Cristina Pérez Hortelano incluye cada estío en su maleta "un bañador de una pieza de color azul marino o negro, unas sandalias versátiles camel". También lleva "vestidos, camisas de hombre perfectas para bajar a la playa y para ponerte con pantalón".

En cuanto a complementos, confiesa que siempre opta por "una gorra o un sombrero, gafas de sol de color marrón, un bolso pequeño en rafia y otro trenzado en cuero". A nivel beauty, nunca se olvida de "un perfume cítrico ligero y esencia de mirra para por la noche".

Estampados como el vichy regresan verano tras verano. Getty Images

A sus elecciones personales se suman otros imprescindibles que recomienda para todos los estilos y edades: "bañadores o bikinis, ropa interior que no se marque ni se vea, vestidos lisos y uno con estampado, un pantalón ancho o bombacho, una camiseta blanca o un polo de rayas y unas bermudas elegantes", aclara con respecto a la ropa.

En cuanto a accesorios, aconseja incluir en el equipaje "sandalias planas, un bolso trenzado con color, bisutería con piedras naturales como turquesas, malaquitas, lapislázuli y de color dorado para darle un toque para salidas nocturnas". Finalmente, recuerda la importancia de "no llevar joyas ni complementos a la playa. Solo la ropa de baño, una toalla y una camisa".

La estilista Natalia Bengoechea destaca su "colección de caftanes. Cada verano añado alguno que compro en Asilah. Son ligeros y muy cómodos. Me gustan de rayas".

Añade a su vez: "No faltan mis Hawaianas azul marino y un sombrero de rafia para protegerme del sol. Y un vestido de seda con estampado colorido que resalte el tono moreno de la piel, siempre favorece", concluye la experta.

Los vestidos de lino siempre son una opción socorrida para estos días. Getty Images

La consultora de imagen y liderazgo, María Francés, quien pasará 15 días en la playa y 15 en la sierra este verano, recomienda algunos must para ambos destinos: "Un pañuelo de algodón, me sirve de pareo, para la cabeza y para la garganta si refresca. También una chaqueta vaquera, que combina con todo. Añado gafas de sol, para mí indispensables, y protección solar".

"Este año he sumado a mis imprescindibles una guayabera verde de mi marido. Tiene ese punto masculino que equilibra mis looks, es de lino 100% y se adapta muy bien a la temperatura".

Menciona a su vez "ropa de deporte cómoda, porque me gusta oxigenarme, caminar y reconectar por las montañas. También la uso para andar por el paseo marítimo cuando estoy en la playa. Para la piscina del campo y los días de mar, no faltan bikinis, un sombrero y una gorra, además de mis inseparables Birkenstock blancas, que son ya parte de mi ADN veraniego".

"Siempre tengo un par de vestidos largos por lo que pueda surgir, y, por supuesto, un par de pendientes y varios collares que siempre van a elevar el estilismo", añade la experta. "Pero la verdad que lo que más prima en estos días es la tranquilidad y el relax. Así que apuesto por dos o tres shorts y camisetas de tirantes blancas y negras, que combinan con todo. Y una de manga corta con algún dibujo. Todo de algodón".

Suma a esta lista "un bolso de asa larga cómoda y un clutch algo más sofisticado para ir a cenar. Y una manía, siempre una camiseta de rayas marineras, suele ser de manga larga finita de lino".

Recuerda, para todos los destinos, que "lo más importante es conocer tu estilo, si no lo identificas, a veces es complicado saber con qué no vas a fallar. Por eso, siempre que recomiendo algo para estar bien vestida en cualquier circunstancia, es que lleves algo que te represente, que te haga sentir con mucho power. Eso puede ser una joya, una prenda o un pañuelo. A mí, por ejemplo, me lo da un blazer estructurado XXL y nunca fallo".

"Aun así, depende del fondo de armario que tengas. Si eres más utilitaria, no falla nunca un vestido negro o blanco (o beis, depende de tu colorimetría), un collar o unos pendientes llamativos y tienes hecho el look".

"Si eres como yo, que tengo una colección como las profundidades del Titanic, un diseño vintage más especial, que sabes que no te vas a encontrar con nada igual", concluye la experta.

Otro estampado imprescindible es el de leopardo. Getty Images

Maripi Robles, directora de No Solo Una Idea y experta en moda y comunicación, nos confiesa lo que por su parte no puede faltar "un vestido fluido preferiblemente de seda, que es perfecto para el día y fácil de elevar con accesorios para la noche, shorts frescos y combinables con tops o camisas, un pantalón estilo palazzo para cenas, paseos urbanos o incluso para viajar".

Añade un "bañador elegante y bikinis muy pequeños, una chaqueta ligera o un kimono para noches frescas o vuelos. Y un caftán elegante que sirve tanto para un día de playa como para tomar el aperitivo", destaca la experta.

En cuanto a complementos, recomienda incluir "sombreros para proteger del sol y conseguir un toque estiloso, gafas de sol, indispensables, de calidad y con diseño. También me llevo un bolso de rafia en formato pequeño y en tote bag y uno mini para la noche".

La experta suma "sandalias planas y cómodas y unas con un poco de tacón, un pañuelo grande para usarlo como complemento o para hacer estilismos de falda o blusa y joyería con referencias al mar".