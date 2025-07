Hoss Intropia lanza tres colecciones cápsula femeninas y bohemias perfectas para looks de oficina e invitada

En la moda no se habita el presente, sino el futuro. Prueba de este galimatías es la última propuesta de Hoss Intropia, que acaba de presentar tres colecciones cápsula con nombre propio que anticipan el final del verano y el inicio de la época otoñal.

Paloma, Natalia y Alicia, así se llaman las apuestas de la marca que sobrevuelan los meses de julio, agosto y septiembre, respectivamente, haciendo un retrato del ADN de la firma y de las tendencias del momento.

Todo ello sin dejar de lado conceptos como la sofisticación o la atemporalidad, además de los guiños a los años 70, un must en cualquier colección que se precie en estos últimos tiempos debido, en parte, a la influencia de los desfiles de Chloé.

La paleta cromática de este nuevo lanzamiento baila entre los tonos rosados y los tierra, pasando por el denim claro y el azul invernal, desembocando en un juego de grises que vaticina la llegada de una nueva estación.

Un mix de texturas, estampados florales y cuadros pintados a mano se conjugan con gracia y sencillez en esta coctelera de ideas bien hiladas que supone la última apuesta de Hoss Intropia.

Julio y Paloma

Cápsula Paloma de Hoss Intropia. Cedida

Así, como una pareja bien avenida, se presenta el primer segmento de este lanzamiento. La década de los 70 se observa con una mirada mucho más fresca y acorde al estío.

Blusas con chorreras delicadas y con un punto a medio camino entre lo boho-chic y algún guiño a los años 2000 en clave minimalista, vaqueros que combinan diferentes tonos de azul, como si de un pulso entre el cielo y el mar se tratase, y estampados florales con un punto vintage.

En este caso, los tonos pastel, rosados y rojos cálidos bañan las prendas.

Agosto y Natalia

Cápsula Natalia de la firma. Cedida

Con el paso de los días del calendario, el punto más casual de la mezcla de julio y Paloma desemboca en una sofisticación más elevada de la mano de esta combinación.

Además, este concepto abarca desde estilismos de día hasta la noche. Una de las novedades de este mix and match estacional y onomástico es una apuesta going out que se traduce en un traje de americana y pantalón de lentejuelas en tonos antique silver y negro, ideal para esas citas agendadas una vez que el sol ha desaparecido en el horizonte.

Septiembre y Alicia

Cápsula Alicia de Hoss Intropia. Cedida

Para muchos, el año no comienza en enero, sino con la llegada del otoño, en el noveno mes.

Alicia aterriza de la mano del cambio de estación para hacer soñar a las fashion girls con prendas estructuradas, como un impresionante abrigo de rayas diplomáticas. Y es que vestirse resulta más apetecible cuando las temperaturas son algo más generosas y la ciudad comienza a ser soportable.

Además, también destaca un dos piezas compuesto por una blazer y un pantalón de pinzas con estampado a cuadros, ideal para llevar con algunas de las zapatillas deportivas de la temporada, como las ya clásicas Adidas Samba o las Miu Miu conquistadas por diferentes juegos de cordones.

En esta última cápsula también hay hueco para la noche, al incorporar prendas que llevan lúrex, es decir, hilo metalizado, un detalle que, cuando se emplea con gusto y de forma equilibrada, logra elevar incluso las propuestas más casuales al siguiente nivel.