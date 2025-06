¿Reivindicación o estética? Cómo la camiseta con mensaje se convirtió en un símbolo más allá de la moda

Más que una cuestión de apariencia, la moda es un agente de transformación. Algunas prendas fueron y siguen siendo historia precisamente por su capacidad de transmitir mensajes sin hablar. Una de ellas es, sin duda, la camiseta con mensaje.

Aparentemente básica, se convirtió en el símbolo de luchas, reivindicaciones y movimientos a lo largo del tiempo, por su alcance y carácter universal.

Unisex, accesible al mayor número y de gran impacto visual, se abrió camino naturalmente hasta la actualidad, generando el interés de públicos muy variados. Bandas de música, diseñadores e iconos pop se reapropiaron la camiseta como un elemento con entidad propia, mucho más allá de las tendencias.

Para entender su peso en la actualidad, conviene ahondar en su pasado. El tee-shirt se revitaliza en 2025 y estas son sus claves.

Icono marketing

La camiseta con mensaje se presentó, en numerosas ocasiones, como una oportunidad estratégica a nivel de comunicación y marketing. Un buen ejemplo fue la popularización del modelo 'I Love New York', fácilmente reconocible, cuyo origen no es reciente.

En la década de los 70, ante la pérdida de atractivo de la ciudad, el Departamento de Desarrollo Económico del Estado de Nueva York encargó una campaña de promoción a la agencia Wells Rich Greene.

Necesitaba un logotipo impactante, por lo que recurrió al diseñador Milton Glaser, quien imaginó el mensaje, sencillo pero contundente: la letra 'I', seguida de un corazón rojo y, debajo, las letras 'NY', todo en la tipografía American Typewriter. Presentado en 1977, su éxito ha pervivido hasta hoy. El logo se integró en todo tipo de objetos y camisetas, convirtiéndose en un referente que incluso se extendió a otras ciudades.

La casa Coach rescató el mensaje mítico para su colección primavera-verano 2025. Getty Images

En la actualidad, su vigencia sigue intacta: Coach, bajo la dirección de Stuart Vevers, lo incluyó en su colección primavera-verano 2025, rindiendo homenaje a sus raíces, a la cultura popular y al merchandising clásico de la ciudad.

La camiseta como elemento de visibilización y 'promoción' se extendió a numerosas esferas: a partir de los años 70, los modelos en homenaje a bandas de música y artistas diversos se multiplicaron en la escena pública. Además de fomentar su visibilidad, permitían generar una sensación de pertenencia y comunidad.

Diseñadores y casas de moda también pudieron contar con el respaldo de la camiseta como elemento de visibilización. En marzo de 2001, John Galliano, entonces director creativo de Dior, presentó una colección de otoño marcada por un diseño en concreto: la camiseta 'J'Adore Dior'.

Una declaración de intenciones que, además de reafirmar la tendencia de los tops con mensaje, se convertiría en un símbolo de la casa y por extensión, de sus seguidores.

Detalle de la camiseta comercializada por Victoria Beckham. Victoria Beckham

Otros dieron un paso más, conscientes de su alcance comunicativo: Victoria Beckham lanzó un tee-shirt con la frase 'My dad had a Rolls-Royce', haciendo referencia a una conversación viral de su serie documental disponible en Netflix.

Entre humor e ironía

La década de los 2000 marcó la explosión de las camisetas con mensajes, aunque estos no fueran tan reivindicativos.

El diseñador Henry Holland revolucionó el uso de la prenda con mensajes tan atrevidos como llamativos, relacionados con el mundo de moda. Entre ellos, algunos tan irreverentes como 'Give us a toss Karlie Kloss' ('Danos una oportunidad, Karlie Kloss').

Confesó en una entrevista: "Mis camisetas son divertidas, un poco irónicas y son una forma de que la industria de la moda se ría de sí misma".

Paris Hilton, en 2004. Getty Images

Las camisetas se convirtieron, asimismo, en un buen soporte de mensajes humorísticos y atrevidos. Paris Hilton, considerada como una de las primeras influencers de nuestros tiempos, lucía con orgullo a principios de milenio el diseño con el mensaje 'I Love Shoes Bags & Boys' ('Me gustan los zapatos, los bolsos y los chicos').

También popularizó camisetas con frases como 'Queen of the universe' ('Reina del universo'), 'I Love Policemen' ('Me encantan los policías') o 'Stop being desperate' ('Deja de estar desesperada'). En estos años, Britney Spears también consiguió viralizar el top con el mensaje: 'I Got the Golden Ticket' ('Tengo el ticket dorado') durante su embarazo, en referencia a su hijo.

Tiene, asimismo, obligada mención el modelo 'Fashion stole my smile' ('La moda robó mi sonrisa') de la ya mencionada Victoria Beckham, en respuesta humorística a las críticas sobre su actitud.

Un símbolo de lucha

El papel de la camiseta con mensaje como símbolo de lucha también ha sido una constante en el mundo de la moda. Los ejemplos de su uso son casi infinitos.

En 1984, la diseñadora Katharine Hamnett acudió a una reunión con Margaret Thatcher luciendo un diseño con el mensaje: “El 58% no quiere Pershing”, en alusión a una encuesta europea sobre la proliferación de misiles nucleares.

Katharine Hamnett, durante su encuentro con Margaret Thatcher, en 1984. Getty Images

La creadora recalcó entonces en una entrevista concedida a The Guardian: "Quería colocar un mensaje realmente grande en camisetas que pudiera leerse desde 6 o 10 metros de distancia. Los eslóganes funcionan en muchos niveles diferentes; son casi subliminales".

"También son una forma de que las personas se alineen con una causa. Son tribales. Llevar uno es como marcarse a uno mismo". El uso de la camiseta como elemento de lucha no hacía más que empezar.

El diseñador Christian Siriano incluyó diseños con el mensaje 'People Are People' en su colección Fall 2017, con un mensaje sencillo pero contundente. “Las personas son personas, todos deberíamos ser celebrados a nuestra manera. Es muy sencillo. No es tan difícil de lograr y creo que de eso se trataba", explicaba entonces.

Inspirada en Martin Luther King, Ana Locking presentó a su vez tops con mensajes como 'All power to the people' ('Todo el poder para el pueblo') y 'All power to the dreamer' ('Todo el poder para el soñador') en su colección otoño-invierno 2017-2018.

La línea de Vivienne Westwood y Burberry incluía una con un mensaje escrito a mano por la propia diseñadora, destinada a apoyar a la organización benéfica Cool Earth y la protección de las selvas tropicales.

El fallecido Virgil Abloh, diseñador de Off-White y Louis Vuitton, lanzó, por su parte, una cápsula trimestral, estampada con el mensaje: 'I Support Young Black Businesses'. El cien por cien de los beneficios de esta iniciativa se destinó a organizaciones que respaldan a comunidades negras.

Detalle de la camiseta de la colección primavera-verano 2018 de Dior. Getty Images

En la Semana de la Moda de París, en septiembre de 2016, Maria Grazia Chiuri debutó con su línea primavera-verano 2017, que incluía un modelo con el mensaje 'We Should All Be Feminists', inspirada en la obra de Chimamanda Ngozi Adichie.

Más adelante, la ahora ex directora creativa de Dior utilizó la frase '¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?', en los diseños de su nueva colección, presentada en 2018. Esta cita, tomada del célebre ensayo de la historiadora del arte Linda Nochlin, apareció en marineras, en un desfile inspirado en figuras como Niki de Saint Phalle.

Controversia

¿Pero hasta qué punto es capaz de influenciar de manera relevante una prenda aparentemente tan sencilla? Pese a ser un símbolo de gran impacto visual, que tiene el poder de contribuir a diversas luchas, algunos expertos cuestionan, por una parte, el coste elevado de ciertos modelos, teniendo en cuenta su valor real.

"Esta es una de las grandes paradojas de la moda, especialmente en el caso de la camiseta, porque es una prenda barata de fabricar”, explicó Jenna Rossi-Camus, quien comisionó una exposición sobre la historia de los tee-shirts en el Fashion and Textiles Museum de Londres, en una entrevista recogida por la BBC.

El ya mencionado diseñador Henry Holland apuntó, por otra parte, los riesgos que podía conllevar percibirla como una apuesta temporal: "Mi miedo es que si la moda adopta demasiado fuerte un mensaje político, corre el riesgo de convertirlo en una tendencia".

Entre diversión y lucha, tendencia y reivindicación, la camiseta con mensaje sigue inspirando el mundo de la moda. Más allá de la polémica, se presenta como una vía de transformación en una sociedad donde prima, más que nunca, el poder visual.