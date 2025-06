Cómo comprar moda de manera más sostenible: las claves de tres firmas para despejar dudas.

Moda sostenible. Un concepto que un número aún importante de consumidores y firmas no acaban de contemplar en una era en la que reinan las tendencias con fecha de caducidad. Y, sin embargo, las cifras son alarmantes. El fast fashion ha disparado tanto el volumen de ropa que se produce como la que se desecha. En la Unión Europea, las compras de textiles en 2020 generaron alrededor de 270 kg de emisiones de CO₂ por persona, sumando un total de 121 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, según recuerda la plataforma Moda re-. Desde entonces, las cifras no hicieron más que aumentar y, pese a un esfuerzo conjunto, el camino por recorrer en la concienciación es aún largo. Nueve de cada 10 consumidores preferiría “comprar marcas de ropa que sean sostenibles y respetuosas con el medioambiente” aunque solo una de cada cuatro va a tener en cuenta la huella de carbono en este proceso. ¿Es viable la moda sostenible en un mundo donde reina el 'fast fashion'? Estas son las apuestas 'eco' más innovadoras Así lo destaca el informe ‘Estudio comportamiento consumidor de moda. Avanzando hacia la concienciación por el medioambiente', elaborado por Kantar en colaboración con la Comunidad de Madrid. Confirma que la creciente preocupación de los usuarios por el cambio climático y la protección del planeta influye en sus decisiones, aunque no se llegue a aplicar al 100% por ahora. ¿Pero cómo dar un paso real como consumidor? ¿Cuáles son las claves para elegir de manera más consciente?

Desde el origen

La compra sostenible arranca incluso antes de valorar una prenda. Así lo confirman los expertos de la firma española Wanderlove: "Antes de lanzarte a comprar, realiza una búsqueda sobre el origen y los valores de la marca".

"Comprobar que su producción es artesana y de corazón es imprescindible si realmente buscas que tus compras sean éticas. De esta forma, podrás evitar destinar tu dinero a empresas que llevan a cabo un blanqueo ecológico o greenwashing", añade. Las firmas más comprometidas suelen detallar su origen y su compromiso sostenible con total transparencia.

"Es importante que las marcas comuniquemos de forma clara y honesta y que demos herramientas al consumidor para tomar decisiones informadas", aclara Maia Curutchet, fundadora de la firma sostenible SKFK.

"Es fundamental tener una mirada más crítica: ¿en qué condiciones laborales se ha producido esa prenda?, ¿Qué impacto ambiental ha tenido? La sostenibilidad va mucho más allá del material, implica todo el proceso", asegura.

Tejidos y envoltorios

"Para una clienta el ojo es lo primero, pero realmente hay que tocar el tejido, ver su consistencia, su caída, sus acabados y dónde está confeccionada", nos recuerda Thais Amich, diseñadora comprometida que crea "150 unidades de cada modelo únicas en el mundo".

En este sentido, "es importante que priorices piezas de ropa cuyos tejidos tengan el menor impacto medioambiental posible. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el cuero, la seda y la lana son algunos de los que más lo generan. Por contra, el cáñamo, el algodón orgánico o el lino son fibras mucho más sostenibles, por lo que comprar piezas compuestas por estos materiales es crucial si deseas comprar de forma ética", señalan los expertos de Wanderlove.

Maita Curutchet recuerda que la etiqueta es uno de los pocos lugares donde la prenda nos habla, nos da pistas sobre su origen, los materiales que se han utilizado, dónde y cómo se ha fabricado: "La industria de la moda es una de las más opacas, así que leerla es el primer paso para poder tomar una decisión más informada y consciente".

Es muy importante "para saber la calidad, pero dentro de las composiciones hay mucha variedad. Es decir, no es lo mismo una viscosa de China o India que una de Europa y el gramaje y la estructura del tejido para que tenga durabilidad", según Thais Amich.

Desde Wanderlove, recuerdan, asimismo, la importancia de valorar finalmente el artículo en conjunto: "Fíjate en el envoltorio. Para reducir al máximo el consumo de plásticos, es crucial que te informes sobre cómo va a enviarte la marca el producto. Pregúntate si el material que emplea es ecológico y reciclado y si se hacen mediante vehículos de transporte sostenibles".

Los datos confirman el interés que genera también este apartado: el embalaje es un factor importante en las decisiones de compra de los consumidores. Dos tercios de las personas encuestadas han declarado que quieren ser más respetuosas en este tema y más de un tercio asegura que ha comprado un producto por el carácter eco de su packaging.

Así lo recalca el informe ‘La sostenibilidad y el consumidor 2022’, elaborado por Drapers en colaboración con Smurfit Kappa.

Certificaciones oficiales

Algunas certificaciones son orientativas a la hora de tomar una decisión de compra, ya que garantizan el cumplimiento de estándares básicos.

Thais Amich recomienda fijarse en los siguientes: "OEKO-TEX (sin sustancias nocivas para la salud), FSC (provenientes de bosques gestionados de manera sostenible y renovación de los recursos naturales), GOTS (proceso textil para fibras 100% orgánicas, auditado en toda la cadena de producción) y GRS (utilización de materia reciclada con restricción de químicos, el tejido con este certificado debe llevar al menos un 20% de material reciclado)".

Una visión corroborada por la fundadora de SKFK: "Las certificaciones ayudan a informar al consumidor sobre el proceso detrás de cada prenda y son una buena guía para saber en qué condiciones y bajo qué parámetros éticos y medioambientales se ha producido".

Comprar menos y mejor

Más allá de la prenda en sí, resulta fundamental reflexionar sobre el acto de compra para evitar un comportamiento impulsivo.

Los responsables de Wanderlove recuerdan la importancia de preguntarse si realmente necesitamos el modelo que deseamos. "No hay nada más ecológico que evitar adquirir prendas de forma innecesaria. Valora si te hace falta, si la vas a poder combinar y si le vas a dar uso durante un periodo de tiempo extendido", explican.

Por ello, resulta clave hacerse con diseños que encajen con nuestro modo de vida, nuestra talla (y no la que podríamos llegar a tener) y nuestros hábitos.

De segunda mano

El proceso sostenible no se acaba con la adquisición, también hay que pensar en su ciclo. "Comprar de forma sostenible no es solo lo que se hace antes de tener la prenda en tus manos, sino también después. Regalar lo que ya no usas para alargar su vida útil significa evitar compras innecesarias, ampliar armarios y contribuir al ahorro de los demás", aclaran desde Wanderlove.

"Para huir de ello, elige prendas de segunda mano o que hayan sido producidas de manera responsable, con materiales orgánicos y reciclados y a través de procesos de producción más éticos. Además, estarás fomentando la economía circular si le das otra oportunidad a aquella ropa que ya no te pones, vendiéndola o modificándola para volverla a usar", recomienda finalmente.

Un futuro esperanzador

El reto del consumo sostenible es compartido por firmas y clientes, pese a los escollos que presenta en ocasiones.

A este respecto, Thais Amich, reflexiona: "A pesar de la dificultad que tenemos los que producimos colecciones sostenibles por el aumento de precio que supone fabricar en España unidades limitadas, debemos seguir difundiendo estos valores de slow fashion, con prendas fondo de armario de calidades y tacto superiores, de larga durabilidad y además que sean muy combinables".

Queda por ver cómo los esfuerzos del mundo de la moda consiguen plasmarse definitivamente ante la avalancha de tendencias y la realidad imparable del consumo rápido.