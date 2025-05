Por qué deberías invertir en un calzado a medida: tres marcas abanderadas del 'Hecho en España' nos dan la respuesta

El interés generado por la artesanía y la moda de autor no decrece en España. Así lo corroboran los datos: durante el ejercicio 2023 continuó con la tendencia positiva para el negocio español de este tipo de diseño, con un incremento de la facturación agregada de los asociados a la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) del 8,4%. El sector iguala las cifras previas a la pandemia, según el informe El diseño de moda español, en cifras desvelado el pasado mes de octubre.

El diseño local, artesanal y con nombre y apellido sigue imponiéndose, contrarrestando los efectos de la moda rápida. Los clientes son cada vez más exigentes con sus compras y esta tendencia también se refleja en el boom de firmas que proponen servicios a medida.

En concreto, el calzado 100% personalizado se afianza como la apuesta predilecta de expertas en moda. Tanto para el día a día como para ocasiones especiales, responde a la búsqueda de modelos únicos, cómodos y versátiles, que encajen a la perfección en su armario. Algunas firmas ya son referentes en este campo.

Ceibo Concept

Ceibo Concept se ha convertido en el secreto a voces de las expertas en moda de la capital. La firma propone zapatos y bolsos exclusivos, diseñados en Madrid y hechos en España. Sus fundadores son Martín Gutiérrez, diseñador de calzado, y Andrea Morales, licenciada en Comunicación, con especialización en publicidad, opinión pública y marketing digital.

En 2021, unidos por su pasión por el emprendimiento y el calzado, se lanzaron a la aventura. "Ceibo nació del vínculo personal y creativo con Martín. Nos conocemos desde la adolescencia, crecimos en el mismo pueblo de Argentina, y es justamente de ahí que surge el nombre de la firma. Nuestra flor nacional, símbolo de belleza, fuerza y tradición", nos explica Andrea.

Sintieron entonces que era el momento adecuado para lanzarlo: "Surgió como respuesta a un momento de cambio. Queríamos construir algo propio, que rindiera homenaje a la artesanía, a la exclusividad bien entendida y a una manera más ética y humana de concebir el lujo. El calzado fue nuestra elección natural: un objeto funcional con una enorme capacidad de expresión estética, y un universo que Martín conoce a la perfección".

Su día a día está marcado por la "creatividad y organización" y Andrea confirma que cada uno tiene un papel muy definido: "Martín está al frente de la tienda, recibiendo a nuestras clientas y acompañándolas en todo el proceso de creación. Yo, desde mi despacho, me ocupo de la estrategia, la comunicación y el desarrollo de marca. Trabajamos en sintonía y en contacto constante. Nuestra rutina también incluye visitas a talleres, ateliers de diseñadores, cursos y ferias especializadas".

Su trabajo se centra en la personalización y la atención al detalle, pensando en cada cliente: "Cada diseño es único y hecho por encargo. No vendemos solo calzado: ofrecemos una experiencia personalizada que parte del diálogo con cada clienta. Escuchamos su historia, su estilo, su contexto. A partir de ahí, definimos conjuntamente el diseño: se prueban hormas, se eligen materiales, colores, tacones, y se ajustan detalles. Cada diseño nace de ese diálogo y refleja la personalidad de quien lo lleva".

"Lo que más nos piden son zapatos que combinen elegancia y comodidad. Nuestras clientas —novias, madrinas o invitadas— buscan un diseño sofisticado que les permita disfrutar y sentirse seguras. También valoran la versatilidad: piezas que puedan usar en distintas ocasiones sin perder su carácter exclusivo", detalla la fundadora.

Añade que otro pedido habitual es "el asesoramiento y la confección de bolsos a medida. Hacemos una cuidada selección de tejidos y materiales que aseguran una armonía total en el conjunto. Además, colaboramos estrechamente con diseñadores que confían en Ceibo y nos derivan a sus clientas".

El secreto de su éxito se debe a su confección ultracuidada y local. "Todas nuestras piezas se confeccionan en pequeños talleres en España, cuna del calzado y referente internacional en excelencia y saber hacer. Una de nuestras premisas fundamentales es priorizar el diseño artesanal y de producción local. Trabajamos con artesanos que dominan su oficio con maestría y cuidan cada detalle".

Los materiales que utilizan son clave para garantizar la máxima calidad: "Trabajamos con pieles, ante, charol, tejidos naturales y, siempre que es posible, opciones sostenibles o recicladas. Incluso hemos desarrollado diseños completamente veganos, como el que realizamos para una novia que deseaba un calzado alineado con sus valores".

La apuesta por el trabajo artesanal es su principal foco de atención al ser "una forma de crear que pone en valor lo humano frente a lo industrial, donde cada detalle refleja la maestría y el compromiso de quienes están detrás. En nuestro caso, también implica honrar el legado español, reconocido internacionalmente por su excelencia en la fabricación de calzado. Como argentinos, elegimos desarrollar nuestro proyecto en esta tierra, sumándonos con respeto y compromiso a una tradición que valoramos profundamente. Asumimos con orgullo esa herencia, retomando técnicas transmitidas durante generaciones y poniéndolas al servicio de una propuesta actual, cuidada y consciente".

Este compromiso medioambiental no solo se aplica a los diseños en sí: "Cuidamos cada aspecto del proceso, incluido el packaging: no utilizamos materiales contaminantes, y todos los suministros — como bolsas de tela, cajas y etiquetas— los encargamos a productores locales. Para nosotros, la sostenibilidad no es un añadido, es parte integral de nuestra forma de crear".

Destacan como principal reto, "educar sobre el verdadero valor del lujo consciente. Defendemos un modelo basado en una producción limitada, ética y personalizada, que exige tiempo, compromiso y cuidado en cada detalle. También nos enfrentamos a la falsa creencia de que la comodidad está reñida con el diseño. Demostramos lo contrario".

Andrea no se aventura a afirmar cuál será el futuro del sector, pero sí espera un "avance hacia un modelo más sostenible, personalizado y consciente. Que se valoren las piezas que duran, que cuentan una historia, que respetan el planeta y que conectan de verdad con quien las lleva. La moda ya no puede ser solo estética: tiene que ser ética. El futuro está en la personalización, en la transparencia y en el compromiso con una forma de crear más responsable y significativa".

Con respecto al propio futuro de Ceibo Concept, confiesan que les gustaría "que se consolide como una firma referente de lujo ético. Nuestro deseo es seguir creando piezas de artesanía exquisita, con significado, que trasciendan las temporadas y construyan legado. Queremos seguir construyendo una comunidad que valore la belleza, la autenticidad, lo artesanal y el impacto positivo detrás de cada elección".

Franjul

Otra de las firmas de referencia de la capital es Franjul. Nació en 1947 con el propósito de ofrecer "diseño, calidad, comodidad y atención personalizada". Su público puede elegir un modelo concreto y sus múltiples variantes, altura y forma de tacón, color -más de doscientas referencias-, tipo de pieles y telas, texturas, aplicaciones y multitud de detalles.

"En todas estas décadas se han superado diferentes crisis, se han adaptado los diseños a las tendencias y sobre todo hemos sabido estar muy cerca de las necesidades de cada clienta. Nuestra evolución va de la mano de la sostenibilidad, del diseño y de la comodidad", confiesan desde la firma.

Les llegan pedidos esencialmente para eventos, por ello, la comodidad es fundamental: "Una boda, o una celebración importante es un momento donde el zapato cobra especial sentido, el confort es clave, dado que un zapato inapropiado puede amargar el gran día. Además, se trata de que el diseño acompañe el look en su conjunto, por eso nuestra amplia línea de modelos y la infinidad de colores y texturas son clave para acertar en cada ocasión".

Su trabajo es totalmente personalizado. "En nuestra tienda-taller tenemos más de doscientos modelos y probadores para que cada mujer elija lo que mejor cuadre con su idea. Diferentes alturas y formas de tacón, cientos de tipos de piel y acabados. Adaptamos la horma a cada pie, con el ancho y el largo exacto que se precise".

Todos sus modelos se realizan en Madrid, "en nuestro taller del Barrio de las Letras, en la calle Lope de Vega. Las diferentes fases del proceso, diseño, patronaje, aparado, montado y acabado se realizan de manera artesanal y personalizada para cada mujer. Forma parte del ADN, de nuestra seña de identidad y es un gran elemento diferenciador que enlaza con los valores de sostenibilidad y tradición. Sabemos conjugar un proceso tradicional con un diseño de vanguardia que da como resultado piezas únicas".

De hecho, ante el apagón eléctrico que afectó a toda España el pasado 28 de abril, la firma sacó literalmente su taller a la calle, ya que su proceso 100% artesanal le permite no depender de nada más.

A diferencia de las firmas que abogan por un consumo rápido, defienden una visión más posada: "Hablar de 'moda a fuego lento' es algo que siempre hemos hecho. Cada zapato se tarda en hacer unos seis u ocho días, el proceso requiere unos tiempos que no se pueden saltar. Por la lista de espera que tenemos, desde el momento del encargo, tardamos un mes en poder entregar el diseño acabado. Siempre usamos pieles y telas de la mejor calidad y eso garantiza un acabado muy cuidado y una durabilidad importante de cada par".

Con un taller asentado en España, tiene en foco puesto en la internacionalización, "pero en nuestro caso desde una perspectiva, donde el Made in Spain, lo Hecho en Madrid es un claro valor en alza. Cada vez son más las mujeres de otros países que nos hacen encargos personalizados, desde México, Qatar, Holanda, Estados Unidos… son clientas que saben apreciar este trabajo y el trato personalizado".

Con una visión de la artesanía asentada, quieren seguir afianzando su compromiso con la sostenibilidad: "Buscamos un crecimiento lento y acompasado. Nuestra ilusión sigue siendo atender cada día y dar un servicio personalizado, cada mujer es única y acude a Franjul en busca de los zapatos perfectos para cada ocasión. Seguiremos trabajando por llegar a nuevos mercados y que lo Hecho en Madrid pise fuerte en otras capitales del mundo".

La firma tiene claro que, cada vez más, se valora la calidad: "Un buen abrigo, bolso o zapato dura más que los que podemos comprar en cualquier gran superficie. Cada vez se busca más el producto de cercanía, lo realizado en nuestro entorno y donde se puede conocer la calidad y trazabilidad de todo el proceso".

Larranaga Shoes

En 1984, Jorge Larrañaga animado por su pasión por el diseño, y con el respaldo de maestros artesanos de su familia, decidió crear su propia colección de zapatos por encargo, tomando el relevo de su abuelo, Federico, que contaba con clientes tan prestigiosos como los de la casa real de Alfonso XIII.

A partir del 2024, Cristian Larrañaga, el hijo de Jorge, tomó las riendas del negocio familiar, cambiando la imagen y la marca a Larranaga Shoes, sin dejar atrás su ADN. Nos cuenta: "Desde 1984 seguimos proponiendo nuestros diseños atemporales y hormas de varias alturas para crear un zapato único para el día a día o eventos especiales. Somos dos hermanos, tercera generación centrada en la personalización de calzado y lo damos todo por cubrir cada vez más necesidades de estilo y comodidad con una atención cercana y especializada, transmitida de generación en generación de forma natural en el día a día".

Tanto en sus puntos físicos como en línea, asegura que su equipo asesora "sobre cómo encargar el zapato más favorecedor y exclusivo. Eligen modelo, horma, altura y tipo de tacón y por último vemos: largo, ancho y materiales para cada parte. En el taller se fabrican artesanalmente y están listos de dos a tres semanas".

"La petición estrella es una piel o color concreto para cada parte, y también es habitual fabricar zapato y bolso con el material que nos proporcionen", detalla Cristian Larrañaga. "Junto a nuestro padre Jorge diseñamos en Madrid, sin ayuda de ordenador, preciosas propuestas personalizables. Los materiales que utilizamos para el calzado y carteras son pieles (ante, charol, metalizadas, grabadas...) de cabrita, vacuno y pitón; y también terciopelos, linos, rejillas, fantasías...".

Confiesa que el Made in Spain es fundamental para la firma. Desea "seguir haciendo crecer la moda lenta, personalizada y sostenible en España. Siempre hemos fabricado en Madrid con los mejores materiales de proveedores españoles, y nos complace enormemente que cada vez se le dé más valor a la producción de la moda en nuestro país, aunque a veces echemos en falta alguna medida o reconocimiento para impulsarla en pequeñas empresas".

Recuerda que la artesanía, además de abogar por la sostenibilidad, es una manera de preservar la tradición: "Son procesos más lentos pero más sostenibles, ya que emitimos el mínimo Co2. Y aunque sea más cara que la producción industrial, al final en calidad/precio merece la pena". "Larranaga Shoes es única por la exclusividad que ofrece, además de preservar un trabajo responsable con técnicas tradicionales. Y claro que es compatible con la confección en serie, pero pensamos que es una pena perder la ocasión de personalizar cada par", incide.

Reciben pedidos individuales y de diseñadores del calado de Felipe Varela y Juanjo Oliva. Asimismo, colaboraron en varias ocasiones con la Sastrería Cornejo, concretamente, en obras como Blancanieves y Los Miserables, series de televisión como Velvet o películas como El Deseo. "El planteamiento es muy parecido, ya que cambiando impresiones o referencias conseguimos crear, siempre con la complicidad del cliente, lo más bonito, exclusivo y cómodo", detalla Cristian.

Finalmente, destaca la importancia de seguir avanzando hacia una moda responsable y sostenible donde la producción de moda rápida quede en algo residual. "También suponemos que cada vez mas se utilizará la IA para crear patrones imposibles nunca antes fabricados, impresión 3D, nuevos materiales... en nuestro caso, nos gustaría combinar las técnicas artesanas del diseño y fabricación con nuevas tecnologías para que la experiencia de encargar tanto físicamente como online se disfrute al máximo".

Unidos por valores como la artesanía, la calidad y la atención al cliente, confirman que el futuro se encuentra en la personalización. La fast fashion podría dar definitivamente paso a una visión más reposada y consciente.