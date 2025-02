Entre 'streetwear' y Alta Costura: Isabel Sanchis y Paula Maiques revolucionan los códigos en la MBFWMadrid

Uno de los nombres más destacados del calendario de la 81.ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid es, sin duda, el de Isabel Sanchis. La diseñadora valenciana, quien obra mano a mano con su hija Paula Maiques, ha vuelto a la pasarela madrileña este 21 de febrero con una colección otoño-invierno 2025-2026 a su imagen: sofisticada y espectacular.

En esta ocasión, en el marco de una decoración sofisticada con candelabros y alfombra dorada, han apostado por la combinación de la moda del prêt-à-porter con piezas de costura, mezclando elementos propios de diseños como vaqueros con piezas más trabajadas, como vestidos arquitectónicos.

"Hemos querido unificar la moda urbana, los detalles más del streetwear, con la costura. Por una parte, crear un prêt-à-porter muy trabajado, de calidad y con tejidos nobles, y una parte de costura muy actual, con detalles modernos. Hemos querido deslocalizar, colocar los vaqueros en diferentes vestidos. Por ejemplo, algunas prendas llevan un chal, que aparece como un pantalón que está colgado, hay vestidos con tejidos muy clásicos o drapeados, que se lucen con una bomber… crean un contraste", nos explica Paula Maiques sobre el concepto.

La colección, en la que han trabajado más de 40 profesionales, destaca por su carácter innovador, al incluir 'vestidos inteligentes' tal y como nos explica Isabel Sanchis: "Hemos trabajado codo a codo con el Instituto Tecnológico de Valencia para crear unos vestidos con movimiento, como una flor. Los pétalos se van levantando al andar. También hemos creado un vestido con fibra óptica y plumas. Hemos intentado que salgan como hilos de luz". Paula recalca que ha sido a la vez "muy curioso y divertido".

Sobre los colores, los granates, ocres con toques de rosas y nudes son los protagonistas. "Creo que es de las primeras veces que hemos usado el granate y en realidad, favorece mucho. La gente le tiene miedo. Es un color que te da un poco más de luz a la cara", recalca Isabel Sanchis.

Siluetas del desfile de Isabel Sanchis. Gtres

En cuanto a texturas, destacan las lanas y sedas degradés en tonos nude, sin olvidar el negro. Brillan detalles de hebillas y cinturones en escotes, cruzados, donde aparecen en lugares no habituales como bajos de pantalones, vestidos del revés, etc. Han dado, asimismo, una vuelta a los tejidos clásicos como el de corbata, aplicado a prendas diferentes, como un traje de chaqueta. Han apostado, asimismo, por el doble crepe, que parece un neopreno, jugando con los códigos y las texturas.

Esta colección refleja también un cambio de paradigmas en el mundo de la moda, el uso de prendas para cualquier evento, consiguiendo la máxima versatilidad. "Trabajamos muchísimo para crear prendas que sean muy versátiles y que se puedan llevar en numerosos eventos. De ahí nuestras combinaciones, como la de un vestido de encaje con una bomber, por ejemplo. Se puede combinar con unos pantalones negros o un vestido romántico. Con una prenda, la idea es conseguir varios looks", destaca Paula Maiques.

"Trabajamos muchísimo para crear prendas que sean muy versátiles", comenta Paula Maiques. Gtres

Refleja, asimismo, el espíritu puro de la firma: "Buscamos siluetas que favorezcan o que potencien la silueta de la mujer, con tejidos nobles. Creo que nos aportan continuidad. Apostamos por plisados, que siempre aplicamos de una manera diferente… la vena de la firma está en todas las prendas", añade Paula.

Ganadoras del Premio L'Oréal a Mejor Colección en la edición anterior, confiesan que la presión era importante: "Cada vez que nos han dado el premio, sentimos el doble de presión. Tienes que demostrar que realmente has continuado trabajando muchísimo, que has mejorado, evolucionado y cambiado y que no ha sido un golpe de suerte del premio, sino que es algo más continuado. La gente está esperando, a ver qué sacas. Te pones un poquito más nervioso de la habitual".

Este 2025, el trabajo de las diseñadoras también se podrá ver en un entorno exclusivo, el Eurostars Madrid Tower 5*, que acoge hasta el 17 de marzo una exposición retrospectiva de los diseños de la firma. Entre ellos, Asiya, un vestido que combina pureza y movimiento, o Bayinah, un diseño que juega con el volumen y la estructura.

"Hemos elegido las piezas más icónicas de la colección del verano 25. Son piezas con muchísimo detalle, desde mini vestidos hasta piezas escultóricas, para que se vea toda la evolución de la firma. Permite ver que no es simplemente un tipo de prenda, sino prendas para muchos tipos de personas", recalca Paula, recordando, asimismo, que su objetivo con esta colección y su trabajo global es crear para que las mujeres se sientan seguras y especiales.