Valentino, Chanel y Miu Miu han hablado: las medias de colores vuelven a ser tendencia este otoño

Con la llegada del invierno, no solo toca desempolvar los abrigos, bufandas y botas, también es el momento perfecto para darle una nueva vida a tu estilo con un accesorio clásico: las medias.

En 2024, las de colores han resurgido con fuerza, y se han convertido en una de las tendencias más llamativas de la temporada. Ya no son solo una prenda para abrigar nuestras piernas, sino una declaración de estilo que puedes incorporar en cualquier momento del día.

Desde las pasarelas hasta el street style, las medias de colores han demostrado ser el detalle clave para transformar un look sencillo en algo espectacular. Si bien es cierto que durante años las medias se consideraron un complemento algo anticuado sin mayor importancia, este invierno son una pieza central de los outfits más estilosos. Las pasarelas de marcas como Chanel o Valentino ya han dejado claro que son mucho más que un accesorio secundario.

El renacer de un clásico

Las medias de colores no son una novedad, fueron concebidas en 1938, pero no se integraron en la vida diaria de las mujeres hasta 1953, con la invención de la licra, que les otorgaba elasticidad. En la década de 1960, la diseñadora Mary Quant presentó su minifalda, que tuvo un éxito rotundo y alentó a las mujeres a lucir sus piernas.

En las últimas temporadas se han reinventado, adquiriendo un protagonismo que nunca antes habían tenido. Lo que comenzó como una simple prenda para mantener las piernas calientes ha evolucionado hasta convertirse en una tendencia vibrante de fuerte impacto visual.

En efecto, Versace apostó por medias transparentes rosas y azules para su colección otoño-invierno 2023-2024, mientras que las de Miu Miu, combinadas con culotte, se hicieron virales. A su vez, las medias rojo vivo empezaron a cobrar protagonismo por obra de Proenza Schouler o Ferragamo, abriéndose camino de forma más clara en los armarios de las expertas.

Un éxito actual

Lo que hace que sean tan atractivas este invierno es su capacidad para transformar un look sin necesidad de añadir demasiados elementos. Además, ofrecen una forma fácil de destacar una parte del cuerpo que, en muchas ocasiones, queda relegada al frío invierno.

En las pasarelas de otoño-invierno 2024, hemos visto cómo las marcas han incorporado medias de colores en sus looks, creando combinaciones sorprendentes y llenas de energía. Saint Laurent llevó las medias más allá de la tradición, combinándolas con faldas de corte alto y blusas estructuradas para un look osado y sofisticado.

Si nos paramos a mirar en el street style del pasado invierno ya comenzaron a aparecer en muchos looks. Además, las influencers y las celebrities no se han quedado atrás, integrando estas medias en sus outfits diarios para darles un toque de color y frescura.

Si bien las opciones son infinitas, hay algunas claves para incorporar las medias de colores a tu vestuario de invierno de una manera chic y sin perder el estilo. Estas son algunas de las que cabe tener en cuenta esta temporada:

En tonos rojos

Silueta del desfile primavera-verano 2025 de Valentino. Getty Images

Las medias rojas son, sin duda, un must esta temporada. Este color, desde el rojo brillante hasta los tonos más profundos como el burdeos o el vino, se ha convertido en uno de los favoritos de las expertas en moda.

Además de ser un color vibrante, el rojo tiene la capacidad de elevar cualquier look. Si te atreves con medias rojas, puedes combinarlas con un vestido negro sencillo para darle un toque sofisticado, o incluso con un conjunto monocromático en tonos oscuros para un look de noche elegante. Celebridades como Kendall Jenner y otras influencers ya las han llevado a las alfombras rojas.

Destacaron, asimismo, en las pasarelas de Versace, Vivienne Westwood y Tibi, entre otros. Para su debut en Valentino, Alessandro Michele optó por incluir un diseño de encaje en su colección primavera-verano 2025.

Medias blancas: el clásico

Silueta del desfile primavera-verano 2025 de Luis De Javier. Getty Images

Las medias blancas regresan con fuerza, inspiradas en los años 80 y 90, pero con un toque renovado y más sofisticado. Firmas como Luis De Javier o Chanel las han incorporado en sus colecciones con detalles de encaje, lazos y flores, dando un aire romántico y elegante a esta prenda.

Para llevarlas con estilo, combina tus medias blancas con vestidos mini o falda larga y un calzado delicado, como merceditas o sandalias. Es un dúo perfecto para el día a día, tiene ese aire de frescura que tanto nos gusta durante el invierno.

Tonos neutros

Silueta del desfile otoño-invierno 2024-2025 de Miu Miu. Getty Images

Para las menos atrevidas, un look compuesto por buenos básicos en tonos neutros con medias de colores puede ser la clave para destacar sin esfuerzo. Es una opción perfecta para jugar con un toque diferente sin arriesgar del todo.

Escoge un color llamativo, como en este caso el verde en el desfile de Miu Miu. Otras opciones podrían ser el azul eléctrico o el naranja, y lleva todas las piezas de tu outfit en otro color. Las medias se convierten en el punto focal del look, y puedes complementar con prendas que varíen en tonos de la misma paleta. Esta opción es ideal para aquellos días en los que quieres osar y crear un estilismo único.

Medias estampadas

Silueta del desfile otoño-invierno 2024-2025 de Blumarine. Blumarine

Si las medias lisas no son lo tuyo, esta temporada también hay espacio para las medias estampadas. Los prints florales, geométricos, y hasta los más llamativos, como el animal print, se convierten en un complemento perfecto para las que quieren añadir textura y carácter a sus looks.

Firmas como Blumarine han optado por medias con estampados llenos de personalidad, que puedes combinar con prendas sencillas para equilibrar el estilo, como el de leopardo. Aunque es recomendable lucirlo con tonos neutros, como el clásico negro o el gris, también puede ser un acierto con colores llamativos como el coral, siempre y cuando se luzca con tejidos de calidad.

¿La combinación ideal? Medias estampadas combinadas con un vestido básico o una falda de corte recto: un look muy en tendencia que no pasarás desapercibida.

Ideas de combinaciones

El street style ha sido una fuente constante de inspiración para ver cómo llevar las medias de colores de manera fresca y original. Las influencers y celebridades han demostrado que no hace falta ser una supermodelo para llevarlas con estilo.

Para quienes no son fanáticas de las faldas y vestidos, una alternativa perfecta son los shorts. Los pantalones cortos con medias de colores brillantes, como el verde o el rojo, son una opción que está ganando terreno en la moda invernal, ya que aportan un toque juvenil y desenfadado.

En cuanto al calzado, una de las reglas que siguen las expertas es la de combinar las medias con zapatos del mismo color, creando un look más armónico y estilizado.

También puedes optar por calzado negro o metálico para crear contrastes interesantes. Las botas militares, las sandalias de tiras y los botines son perfectos para combinar con medias y mantener el equilibrio entre comodidad y estilo.

Desde Mustang, destacan: "La combinación con Mary Jane se basa en apostar por medias en colores vibrantes, pero si es rojo, mucho mejor. Elige unos zapatos sin tacón para darle al look un toque mucho más elegante y sin ser demasiado excéntrico, ya que, en este tipo de combinaciones, lo mejor es no pasar ciertos límites. Sin embargo, puedes optar por una mezcla en equilibrio como son las merceditas metalizadas con medias de color para un toque extra de sofisticación".

Ya no hace falta esperar a la primavera para darle un toque de frescura a tus looks. Las medias de colores son una de las tendencias invernales más emocionantes de 2024, y su versatilidad es lo que las convierte en una prenda indispensable para el armario de cualquier experta. Ya sea para un look sofisticado, una salida nocturna o un día de oficina, las opciones son infinitas.

Atrévete a experimentar con las diferentes combinaciones y colores, y conviértelas en el punto focal de tu estilismo. Este invierno, son todo lo que necesitas para estar a la última.