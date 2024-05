¿Cómo vestirían los cowboys y las cowgirls en 2024? Zara nos da la respuesta con esta nueva e inesperada colaboración

Nada se le resiste a Zara. La firma más codiciada del gigante Inditex ha anunciado su colaboración con la marca emergente de joyería masculina TwoJeys. Las dos firmas españolas han aunado fuerzas para crear una colección cápsula "radical para las mentes contemporáneas amantes del placer", según sus propias palabras.

TwoJeys, fundada en 2019 por Biel Juste Calduch y Joan Margarit, dos hermanos de espíritu criados en Barcelona, es una marca cuyas joyas y prendas "encapsulan un espíritu de descubrimiento progresivo, exploración intrépida y aventura hedonista". Su nueva colaboración se presenta, por ende, como una nueva invitación a viajar.

Imagen de la campaña TwoJeys x Zara. Zara

"TwoJeys es un estado de ánimo. Joan y yo lo imaginamos por primera vez en un viaje de ensueño por la Ruta 66, en California. Por el camino nunca pudimos encontrar ninguna joya que captara la esencia de nuestra vida en la carretera, así que decidimos entonces allí que la crearíamos nosotros", explica Biel.

La colección cápsula que desarrolló con Zara se centra, por ende, en la artesanía y el espíritu vaquero de antaño. Las dos estrellas icónicas de la marca, los dados, las plumas y los camafeos son algunos de los símbolos de los cowboys y cowgirls contemporáneos a los que se dirige la línea. Esta se encuentra en la intersección entre la cultura icónica del motor estadounidense y el patrimonio ecuestre del Oeste, entre pasado y presente.

Incluye, en este sentido, cadenas, anillos, llaveros y pulseras que vienen acentuados por un lenguaje de diseño claramente moderno, pero con un anacronismo emblemático canalizado por los fundadores de TwoJeys.

Imagen de la campaña TwoJeys x Zara. Zara

Pero no solo las joyas cobran protagonismo: la colección incluye prendas y accesorios pensados para vestir a los precursores/pioneros de hoy. Descubrimos prendas de punto y de jersey texturizadas, deshilachadas, lavadas y desgastadas para reflejar el modo de vida de la carretera azotado por el calor.

Los vaqueros de corte inconformista se presentan con lavados ahumados de estrellas solares, caleidoscópicas, y fotograbados opacos de peregrinaje por la pradera. Los cinturones de cuero labrado con incrustaciones de estrellas o las robustas hebillas de cowboy finiquitan esta estética tan especial.

Imagen de la campaña de TwoJeys x Zara. Zara

La campaña es el mejor reflejo de esta invitación a viajar: personifica un alma despreocupada y sedienta de placer. Rodada por Glen Luchford y protagonizada por Evan Mock e Iris Law, invita a vivir la vida de forma rápida, salvaje y libre. Vistiendo de forma libre y sin arrastrar ningún tipo de prejuicios.

"La colección que hemos hecho con Zara trata de aprovechar nuestras vidas y nuestra energía al máximo. No es delicada, no es cauta, no es tímida: la vida se mueve a toda velocidad, y TwoJeys también", apunta Joan. La colección TwoJeys x Zara se lanzará en una selección de tiendas y en Zara.com el próximo 3 de junio.

Otras colaboraciones

La firma de Inditex no deja de reinventarse, colaborando cada temporada con marcas asentadas y nuevos talentos. Cabe recordar su línea desarrollada con el estilista británico Harry Lambert, su propuesta capilar, puesta en marcha con la colaboración de Guido Palau, o su apuesta más minimalista, firmada con Narciso Rodríguez.

Inditex nunca dejó de apostar por la marca España: además de esta nueva colaboración con TwoJeys, de origen catalán, se asoció en varias ocasiones a marcas españolas como Ria Menorca. En 2021, presentó una propuesta creada con cuatro diseñadores gallegos, recordando a su vez su apoyo a la moda local.

Zapato de la cápsula de Zara y Ria Menorca

Las otras firmas de Inditex reflejan el mismo ímpetu. Zara Home firmó colaboraciones tan exitosas como la creada con Vincent Van Duysen o Heimat Atlantica, recordando asimismo su capacidad de innovación. Con estas colecciones, el gigante textil desea desmarcarse de forma cada vez más evidente de la 'moda rápida', firmando diseños de mayor calidad y destinados a durar, con la creatividad como hilo conductor.