El mundo del tenis se despide de uno de sus grandes referentes femeninos. Garbiñe Muguruza ha anunciado su retirada este 20 de abril, tras catorce meses apartada de las pistas. Sus palabras denotan cierta tristeza, pero ideas claras: "Ha llegado el momento de despedirme. Ha sido una carrera larga, preciosa, llena de momentos. Pero siento que ha sido el momento de abrir una nuevo capítulo, una nueva era. Tengo 30 años y me siento joven".

Atrás quedan esos grandes partidos llenos de emoción y sus triunfos: alcanzó el número uno del mundo en septiembre de 2017 y ha sumado diez títulos en su carrera, entre ellos Roland Garros (2016), Wimbledon (2017) y las finales WTA (2021). Muguruza ha sido una reina dentro de la pista... y fuera de ella.

Gran apasionada de la moda, ha llevado esa pasión a su faceta deportiva. "Creo que hay mucha relación entre el tenis y la moda, es un deporte elegante, que permite jugar un poco más con la ropa que llevas, al menos en mi caso", decía en una entrevista. De hecho, en 2020 se convertía en la protagonista de la colección eco de Stella McCartney para Adidas. También ha jugado con una equipación diseñada por Pharrell Williams para la misma firma, con la que compitió en el US Open en 2017.

Adora firmas como Hermès, Dior, Céline, Versace o Alexander McQueen, firma que le vistió en la cena de ganadores de Wimbledon. No sólo eso, en sus redes sociales, donde tiene más de 800.000 seguidores da buena cuenta de su lado más fashion, compartiendo looks impecalbes. Garbiñe también gana el set de partido en muchas de las alfombras rojas por las que se ha paseado y seguirá haciéndolo.

Este gusto por expresar su personalidad a través de la ropa le viene de familia. "El sueño de mi madre era ser diseñadora y al final no pudo serlo. Me hacía ropa cuando era pequeña, me cosía los vestidos, las falditas. La cosa va por ahí. Hablamos mucho de moda", ha confesado. Se define como clásica y asegura no seguir las tendencias a rajatabla; solo busca sentirse guapa y cómoda. Garbiñe Muguruza ha dejado su huella en el tenis y seguirá haciéndolo en la moda.