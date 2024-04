Zendaya deslumbra en París con su nuevo look rubio: ¡tres estilos en un día!

Zendaya, la aclamada actriz conocida por su estilo arriesgado pero elegante, ha dejado a todos impresionados una vez más con su último cambio de imagen durante la promoción de su nueva película en París. Con tres peinados distintos en un solo día y una melena larga y rubia, Zendaya continúa sorprendiendo al mundo con su capacidad para reinventarse.

La talentosa actriz Zendaya ha vuelto a hacer gala de su estilo arrollador durante su estancia en París para la promoción de su próxima película, Challengers, que tiene como fecha de estreno el próximo 26 de abril.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por WWD (@wwd)

Durante su aparición en varios eventos en la capital de la moda, Zendaya no solo ha llamado la atención por su sentido del estilo, sino también por su deslumbrante e innovador rubio, un cambio drástico con respecto a sus looks anteriores. La actriz no se detuvo ahí, mostrando su versatilidad con tres peinados diferentes en un solo día.

[Zendaya, la actriz favorita de la generación Z: imitamos su estilo a precio mini]

Desde un recogido elegante hasta un sofisticado corte bob con ondas, Zendaya demostró que puede lucir cualquier estilo con confianza y gracia. Sin embargo, fue su melena larga y suelta la que más impactó, resaltando su belleza natural y otra versión de la actriz.

Zendaya luciendo su diversidad de peinados con el nuevo look rubio Getty Images

El atuendo de Zendaya también fue motivo de admiración, con un vestido largo inspirado en la moda nupcial que exhibía su figura con elegancia. Combinado con su nuevo look rubio, la actriz irradiaba unas dosis de actitud y estilo que no pasaron desapercibidas en ningún lugar al que asistió.

Zendaya con un estilo nupcial para promocionar su próximo estreno: 'Challengers' Getty Images

Este cambio de look no es una sorpresa para los seguidores de Zendaya, quien ha demostrado repetidamente su disposición a experimentar con su estilo y su cabello. Desde un flequillo baby bang en la Paris Fashion Week hasta esta melena rubia deslumbrante, Zendaya continúa desafiando las normas de la moda y estableciendo nuevas tendencias.

Aunque es probable que haya recurrido a extensiones o pelucas para lograr este nuevo look, no hay duda de que Zendaya podría llevarlo con gracia de forma permanente. Su habilidad para adaptarse a cualquier estilo con elegancia y confianza es un verdadero testimonio de su estatus como ícono de la moda y la belleza contemporánea.

Con la anticipación creciendo para el estreno de su nueva película Challengers, los fanáticos de Zendaya pueden esperar más sorpresas y deslumbrantes apariciones públicas mientras continúa cautivando al mundo con su estilo incomparable.

Zendaya en Challengers, el nuevo drama deportivo

La última obra del visionario cineasta Luca Guadagnino, Zendaya destaca como Tashi Duncan, una exprodigio del tenis convertida en entrenadora y una estrella tanto dentro como fuera de la pista. Casada con un campeón en mala racha, interpretado por Mike Faist, la estrategia de Tashi para la redención de su esposo da un giro sorprendente cuando debe enfrentarse al fracasado Patrick, interpretado por Josh O'Connor, su exmejor amigo y exnovio.

Con pasados y presentes chocando, y las tensiones en aumento, Challengers ofrece una mirada a las complejidades de las relaciones personales y profesionales en el mundo del tenis de élite.

Zendaya brinda una actuación poderosa, llevando al espectador a un viaje emocional a través de los sacrificios necesarios para alcanzar la victoria, tanto dentro como fuera de la cancha.