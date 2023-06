Juana Martín (diseñadora): "Cuando has hecho historia, lo difícil es crear una vida y llevar un trabajo al máximo"

"Perdona, no tengo voz", comenta Juana al coger la llamada. Ella y su equipo llevan sin parar desde la Semana de la Alta Costura en París (enero) y el cuerpo le avisa de que ya es hora de frenar.

Cordobesa y amante de sus raíces, la diseñadora, con sus colecciones, celebra la cultura andaluza y exporta la marca española a todos los rincones. Mientras prepara los grandes desfiles, mantiene abierto el taller a pie de calle para atender a sus clientas. Conversamos con ella.

¿Para qué mujer van dirigidos tus diseños?

Yo creo que para esa mujer que se siente segura de sí misma. Al final, cuando hablamos de la mujer empoderada, hablamos de esa mujer que es segura en su trabajo, segura en su familia, en su entorno...

Es un diseño para una mujer a la que realmente no le importa el qué dirán porque es autosuficiente, disfruta de lo que hace, se siente bien consigo misma y tiene el valor y el poder de decidir.

Tu moda versa sobre Andalucía y sobre la cultura, ¿cuál crees que es el futuro de la moda flamenca?

Bueno, este es el ADN de la marca en sí, son las raíces, la cultura. Nosotros hacemos moda flamenca, pero luego también hacemos prêt-à-porter y hacemos alta costura. Si a eso le queremos llamar flamenco, pues maravilloso, bienvenido.

Porque al final lo que nosotros intentamos es hacerlo contemporáneo, con una visión nueva. Vengo de Andalucía, soy cordobesa. Soy mujer gitana y al final el ADN de la marca es todo ese concepto de leitmotiv. Reflejo en mi moda mis raices.

Yo creo que ahora mismo el auge del flamenco está a tope. Hemos visto a Dior en Sevilla con una inspiración andaluza. Tenemos a Louboutin que ha sacado una nueva línea flamenca con Rossy de Palma.

Hay muchísimas raíces, porque yo creo que la gente, a nivel nacional e internacional, valora esa tradición y esa cultura con una visión nueva. Lógicamente hay que hacerla urbana, acercarla a la gente. Que no vea el traje y la moda flamenca solamente relacionada con la feria, sino que es una forma de vida, una forma de ser, una actitud. Y yo creo que eso es fundamental. Ahora mismo el estilo andaluz, el estilo flamenco, está en vanguardia.

Eres la primera mujer española en desfilar en la Semana de Alta Costura de París, ¿Cómo son esas semanas previas, tanto de trabajo como de emociones?

Ahora, es la tercera vez que desfilo en la Semana de la Alta Costura. Imagínate, en el primer año perdí la voz también de agotamiento. Bueno, son muchos nervios, la presión, el trabajo.

Nosotros también tenemos un taller en el que trabajamos para la calle, para nuestras clientas y que no abandonamos. Llevarlo todo está siendo un poco caótico, un poco duro. Pero bueno, estamos contentos. Ya descansaremos en verano, que nos tomaremos unos días de vacaciones para podernos recuperar pronto.

¿Qué cambios has notado en tu carrera a raíz del primer desfile en París?

Muchísimos. Nosotros trabajamos ya prácticamente a nivel internacional, es decir, nuestra proyección ya ha traspasado la frontera. Estamos trabajando muchísimo en China, en Japón o en Estados Unidos.

Hoy mismo hemos recibido a una familia de Estados Unidos que vienen a casarse a España y que me han conocido en Miami. En fin, exportar de alguna forma la marca española, la marca andaluza, hacia el exterior. Prácticamente ha cambiado totalmente el trabajo que hacemos ahora al que hacíamos antes.

Cuentas con una colección de trajes de novias verdaderamente atípica, ¿de dónde nacen tus ideas para reinventar el típico vestido de novia?

Intentamos siempre actualizarlo. Es una forma de sentir, una forma de expresarme, es como yo veo a una novia actual. Tenemos el traje tradicional, pero también tenemos el cómo puedo ver yo a una novia de una forma diferente sin dejar de ser novia. Con las mismas características que puede tener un vestido de cola, un vestido con volumen... pero llevándolo a otra dimensión.

¿Qué futuro le espera a Juana Martín?

Te puedo decir mi presente y mi presente es el día 6 de julio que desfilo en la Haute Couture de París, que es en lo que estamos trabajando. Acabamos de terminar toda la Feria de Andalucía. Hemos hecho una colección de flamenca.

Toda la colección "Torbellino de colores" ha tenido un éxito enorme. Se ha vendido todo. Además, estamos trabajando ahora con muchísimas novias de la última colección. Estamos teniendo muchísimas propuestas nacionales e internacionales, sobre todo internacionales. Y bueno, a lo que depare el futuro, ¿no?

¿Qué te ha dado y qué te ha quitado la moda?

Yo siempre he visto la moda como una forma de vida: trabajamos 24 horas del día dedicadas a la moda y fines de semana también dedicados a la moda. He tenido la oportunidad y el privilegio de encontrar una persona en mi vida que es mi marido, Juan Carlos, y soy madre de un niño.

Entonces soy hija, soy hermana, soy amiga, soy mujer... las mujeres tenemos la capacidad de ser lo que queramos ser. Por muchas barreras que nos pongan, cuando nos proponemos hacer las cosas nos puede costar más o menos, pero al final se consigue.

Yo también tengo una madre, también tengo hermana, una sobrina, tengo familia... y les dedico todo el tiempo que tengo (y si no lo tengo lo saco) para que mi hijo disfrute de su madre y yo disfrute de mi hijo y de mi marido. Al final, la moda me ha quitado muchísimo tiempo en el momento en el que le dedicaba todo. Pero también me ha dado mucha satisfacción. Entonces no puedo decir que la moda me haya quitado nada.

Tu nombre protagonizará la Historia de la moda española, ¿eres consciente de este hito en tu día a día?

Consciente soy. Muchas veces es más la gente que no es consciente del esfuerzo o lo ven más fácil. Yo soy consciente pero sí que es verdad que una vez estás ahí, el llegar ya es prácticamente imposible pero el mantenerse es lo más duro. Porque ya has hecho historia, pero no solamente es eso, sino crear una vida, mantenerla y llevar un trabajo al máximo.

Eso cuesta y es muy, muy duro día a día. Muy duro, porque detrás de Juana Martín no hay ningún inversor. Es a pulmón todo. Entonces cuesta muchísimo. Soy consciente de donde estoy porque cuesta muchísimo más de lo que me cuesta desfilar aquí en España.

Si el mundo español de la moda es consciente, se hace el tonto. Muchas veces hablas con gente que ves que no tienen ni puñetera idea del hito que se ha conseguido. Te ponen más trabas que ayudas. Mi mundo es mi atelier, mi vida, y estoy metida en ello, que es lo que me gusta. Pero la pregunta de si soy consciente, no sé qué pasará después, pero esto ya está en la historia.

Los 5 favoritos de Juana Martín

Un diseñador : Balenciaga

: Balenciaga Un tejido : la seda

: la seda Un color para vestir : el negro

: el negro Tu colección propia favorita : 'Andalucía', porque fue con la que debuté en París

: 'Andalucía', porque fue con la que debuté en París Una mujer a la que te hubiera gustado vestir: Tina Turner

